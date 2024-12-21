https://ukraina.ru/20241221/1059784578.html

"Шизофрения, как и было сказано". Чем занимается провокатор Майдана Татьяна Черновол

"Шизофрения, как и было сказано". Чем занимается провокатор Майдана Татьяна Черновол - 21.12.2024 Украина.ру

"Шизофрения, как и было сказано". Чем занимается провокатор Майдана Татьяна Черновол

Одиннадцать лет назад во время раскачки Евромайдана протестующих не раз подхлестывала радикальная националистка Татьяна Черновол, впоследствии прошедшая в Раду по списку "Народного фронта". Западные посольства особое негодование выражали по поводу избиения Черновол, называя его угрозой демократии.

2024-12-21T03:06

2024-12-21T03:06

2024-12-21T03:06

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Избиение действительно имело место, но следствие показало, что это были банальные дорожные разборки между водителями, а отнюдь не репрессии, как сама Черновол пыталась их представить.До этого в 2013 неуемная Черновол спровоцировала драку между "майдановцами" и сотрудниками СБУ, разбив стекло в микроавтобусе спецслужбы. Затем участвовала в захвате помещения Киевской горадминистрации, так как ей надо было где-то погреться и помыться, как она объясняла свои действия.Во время переворота в феврале 2014 года именно Черновол возглавила группу боевиков, которая учинила погром в офисе Партии регионов, в результате чего в дыму погиб случайный программист.Сейчас она служит в ВСУ в 72-й ОМБр ("Черные запорожцы") в должности оператора БПЛА и периодически сообщает неприятные для власти новости о ситуации на фронте и коррупции в армии. Черновол в этом плане отрабатывает линию Петра Порошенко, а тот привозит ей FPV-дроны, которые, по ее словам, лучше тех, что в ограниченном количестве поставляет Минобороны.По ее словам, на войне ей намного лучше, чем в Раде или на гражданке. Основная причина – над ней на фронте, дескать, меньше смеются. "Война освободила меня из ада", - признается Черновол, со злостью вспоминая, что в Киеве перед ее лицом часто крутили пальцем у виска и напоминали о справке из психбольницы.Ее немало обижало, что украинские депутаты в шутку спорили, кто сможет спустить на оппонента Татьяну Черновол, словно бешеную собаку. Черновол отвечала оппонентам обычно достаточно жестко, вцеплялась ногтями в лицо, в результате чего регулярно обрастала делами о хулиганстве.Еще в 1996 году 17-летней Черновол психиатры поставили диагноз "синдром гиперактивности с признаками шизоаффективного расстройства по смешанному типу". Характеризуя пациентку, украинские медики писали: "Пациентке свойственно чрезмерно активное реагирование на внешние раздражители и недостаточная возможность адекватной оценки своих действий. Склонна к необдуманным, импульсивным действиям".В 90-х Черновол дважды проходит курс стационарного лечения, а выписавшись, отправляется в Чечню поддерживать сепаратистов вместе с боевиками националистической УНА-УНСО*.По возвращении в Киев она возглавляет некий "Информационный центр Чеченской республики Ичкерия", структуру, созданной при личном содействии тогдашнего лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова. Вместе с боевиками УНСО Черновол участвовала в акциях "Украина без Кучмы", в ходе которых приковала себя к железнодорожным рельсам. Когда же руководство УНСО пошло на переговоры с властью, Черновол обвинила его в предательстве и вышла из организации. Столь же активное участие она принимает в "оранжевой революции", после которой начинает сотрудничать с изданиями "Левый берег", "Обозреватель", "Украинская правда" в качестве так называемого антикоррупционного активиста.Главный редактор "Украинской правды" Алена Притула сообщала, что тексты Черновол всегда нуждались в серьезном редактировании, поэтому "их сложно узнать". По сути, она всегда была не журналистом, а лишь провокатором. Тексты за нее писали другие.Суть ее деятельности заключалась в провоцировании скандала с последующим применением силы против "антикоррупционного активиста". В 2012 году она перелезла через забор особняка Виктора Януковича в Межигорье, лишь чтобы доказать, что проникнуть туда можно.Евромайдан был ее звездным часом, когда она прыгала на щиты милиционеров и билась в истерике под камерами западных журналистов. Весной 2014 года бросилась вместе с неонацистами подавлять Донбасс, где в итоге под Иловайском погиб ее муж, националист Николай Березовский.Получив депутатское кресло в партии Турчинова-Яценюка "Народный фронт", Черновол продолжила нападения на дома и офисы украинских деятелей, которых она считала связанными с РФ или с бывшим руководством Украины.В 2015 году в Мироновке Киевской области депутат Черновол ворвались в офис ООО "Недра-Геоцентре", избила секретаршу и пыталась вынести документы общества. В Раде она также отметилась нападением на министра экологии Остапа Семерака, которому расцарапала лицо. Тогда же пыталась выцарапать глаза депутату Якову Безбаху, который не поддержал ее законопроект. В 2016 году в нетрезвом виде напала на группу протестующих так называемого Тарифного майдана, разбрызгав им краску в лицо из баллончика. В 2019 году – на журналиста Дмитрия Кучера прямо во время судебного заседания. Полиция, как правило, не вмешивалась, но в некоторых случаях в 2016 году ее забирала бригада психиатрической помощи, хотя в тот же день ее отпускали.Избегать уголовного преследования за нападения ей всегда помогала справка о состоянии психического здоровья.В начале СВО Татьяна Черновол пошла на фронт в качестве оператора ПЗРК "Стугна". Хотя суды за нападения преследуют ее и там. Недавно она проиграла суд против депутата Александра Качуры, которого обвиняла в связях с Виктором Медведчуком. У нее также имеется давний конфликт с неонацистами из "Азова"*, которых она тоже обвиняет в работе на Зеленского ради "сдачи страны" россиянам.Летом она написала, что на войне существуют три худших запаха – мертвечины, мышей и мясных продуктов, поставляемых ВСУ. По ее словам, мясные продукты накачивают какой-то жидкостью ради веса и объема, которая источает отвратительный смрад и вызывает рвоту. "Слуг народа" она критикует не менее жестко, подчас по самым незначительным поводам. В текущем году, например, отмена перехода на летнее время вызвала у нее целый шквал эмоций. "Вы хуже москалей те, кто переводит нас на зимнее время. Сдохните, умрите в муках, суки, пусть все ракеты на вас прилетят. Пока мы воюем, вы такое творите, забираете целый час солнца у всех украинцев", - написала Черновол, адресуя свой пост депутатам от партии Зеленского.Черновол, как и многие нацисты, буквально ищет смерти и даже радуется тому факту, что жизнь коротка, и ей, по ее словам, недолго осталось мучиться в окружении преобладающей массы украинцев.Однако настроение Черновол быстро меняется – в какие-то моменты, по ее словам, ей хочется быть женщиной, затем она вспоминает, что где-то без нее растут дети, а потом она рассыпается в благодарностях Петру Порошенко за переданные подарки.* запрещённая в РФ террористическая организацияСобирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак Гаврилюк

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эксклюзив, украина, татьяна черновол, михаил порошенко, чечня, межигорье, владимир зеленский, народный фронт, вооруженные силы украины