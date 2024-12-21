https://ukraina.ru/20241221/1059784578.html
"Шизофрения, как и было сказано". Чем занимается провокатор Майдана Татьяна Черновол
"Шизофрения, как и было сказано". Чем занимается провокатор Майдана Татьяна Черновол - 21.12.2024 Украина.ру
"Шизофрения, как и было сказано". Чем занимается провокатор Майдана Татьяна Черновол
Одиннадцать лет назад во время раскачки Евромайдана протестующих не раз подхлестывала радикальная националистка Татьяна Черновол, впоследствии прошедшая в Раду по списку "Народного фронта". Западные посольства особое негодование выражали по поводу избиения Черновол, называя его угрозой демократии.
2024-12-21T03:06
2024-12-21T03:06
2024-12-21T03:06
эксклюзив
украина
татьяна черновол
михаил порошенко
чечня
межигорье
владимир зеленский
народный фронт
вооруженные силы украины
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059790108_0:465:1583:1355_1920x0_80_0_0_13b08600a22ebb5e6bd5133f4a1f9b2a.jpg
Избиение действительно имело место, но следствие показало, что это были банальные дорожные разборки между водителями, а отнюдь не репрессии, как сама Черновол пыталась их представить.До этого в 2013 неуемная Черновол спровоцировала драку между "майдановцами" и сотрудниками СБУ, разбив стекло в микроавтобусе спецслужбы. Затем участвовала в захвате помещения Киевской горадминистрации, так как ей надо было где-то погреться и помыться, как она объясняла свои действия.Во время переворота в феврале 2014 года именно Черновол возглавила группу боевиков, которая учинила погром в офисе Партии регионов, в результате чего в дыму погиб случайный программист.Сейчас она служит в ВСУ в 72-й ОМБр ("Черные запорожцы") в должности оператора БПЛА и периодически сообщает неприятные для власти новости о ситуации на фронте и коррупции в армии. Черновол в этом плане отрабатывает линию Петра Порошенко, а тот привозит ей FPV-дроны, которые, по ее словам, лучше тех, что в ограниченном количестве поставляет Минобороны.По ее словам, на войне ей намного лучше, чем в Раде или на гражданке. Основная причина – над ней на фронте, дескать, меньше смеются. "Война освободила меня из ада", - признается Черновол, со злостью вспоминая, что в Киеве перед ее лицом часто крутили пальцем у виска и напоминали о справке из психбольницы.Ее немало обижало, что украинские депутаты в шутку спорили, кто сможет спустить на оппонента Татьяну Черновол, словно бешеную собаку. Черновол отвечала оппонентам обычно достаточно жестко, вцеплялась ногтями в лицо, в результате чего регулярно обрастала делами о хулиганстве.Еще в 1996 году 17-летней Черновол психиатры поставили диагноз "синдром гиперактивности с признаками шизоаффективного расстройства по смешанному типу". Характеризуя пациентку, украинские медики писали: "Пациентке свойственно чрезмерно активное реагирование на внешние раздражители и недостаточная возможность адекватной оценки своих действий. Склонна к необдуманным, импульсивным действиям".В 90-х Черновол дважды проходит курс стационарного лечения, а выписавшись, отправляется в Чечню поддерживать сепаратистов вместе с боевиками националистической УНА-УНСО*.По возвращении в Киев она возглавляет некий "Информационный центр Чеченской республики Ичкерия", структуру, созданной при личном содействии тогдашнего лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова. Вместе с боевиками УНСО Черновол участвовала в акциях "Украина без Кучмы", в ходе которых приковала себя к железнодорожным рельсам. Когда же руководство УНСО пошло на переговоры с властью, Черновол обвинила его в предательстве и вышла из организации. Столь же активное участие она принимает в "оранжевой революции", после которой начинает сотрудничать с изданиями "Левый берег", "Обозреватель", "Украинская правда" в качестве так называемого антикоррупционного активиста.Главный редактор "Украинской правды" Алена Притула сообщала, что тексты Черновол всегда нуждались в серьезном редактировании, поэтому "их сложно узнать". По сути, она всегда была не журналистом, а лишь провокатором. Тексты за нее писали другие.Суть ее деятельности заключалась в провоцировании скандала с последующим применением силы против "антикоррупционного активиста". В 2012 году она перелезла через забор особняка Виктора Януковича в Межигорье, лишь чтобы доказать, что проникнуть туда можно.Евромайдан был ее звездным часом, когда она прыгала на щиты милиционеров и билась в истерике под камерами западных журналистов. Весной 2014 года бросилась вместе с неонацистами подавлять Донбасс, где в итоге под Иловайском погиб ее муж, националист Николай Березовский.Получив депутатское кресло в партии Турчинова-Яценюка "Народный фронт", Черновол продолжила нападения на дома и офисы украинских деятелей, которых она считала связанными с РФ или с бывшим руководством Украины.В 2015 году в Мироновке Киевской области депутат Черновол ворвались в офис ООО "Недра-Геоцентре", избила секретаршу и пыталась вынести документы общества. В Раде она также отметилась нападением на министра экологии Остапа Семерака, которому расцарапала лицо. Тогда же пыталась выцарапать глаза депутату Якову Безбаху, который не поддержал ее законопроект. В 2016 году в нетрезвом виде напала на группу протестующих так называемого Тарифного майдана, разбрызгав им краску в лицо из баллончика. В 2019 году – на журналиста Дмитрия Кучера прямо во время судебного заседания. Полиция, как правило, не вмешивалась, но в некоторых случаях в 2016 году ее забирала бригада психиатрической помощи, хотя в тот же день ее отпускали.Избегать уголовного преследования за нападения ей всегда помогала справка о состоянии психического здоровья.В начале СВО Татьяна Черновол пошла на фронт в качестве оператора ПЗРК "Стугна". Хотя суды за нападения преследуют ее и там. Недавно она проиграла суд против депутата Александра Качуры, которого обвиняла в связях с Виктором Медведчуком. У нее также имеется давний конфликт с неонацистами из "Азова"*, которых она тоже обвиняет в работе на Зеленского ради "сдачи страны" россиянам.Летом она написала, что на войне существуют три худших запаха – мертвечины, мышей и мясных продуктов, поставляемых ВСУ. По ее словам, мясные продукты накачивают какой-то жидкостью ради веса и объема, которая источает отвратительный смрад и вызывает рвоту. "Слуг народа" она критикует не менее жестко, подчас по самым незначительным поводам. В текущем году, например, отмена перехода на летнее время вызвала у нее целый шквал эмоций. "Вы хуже москалей те, кто переводит нас на зимнее время. Сдохните, умрите в муках, суки, пусть все ракеты на вас прилетят. Пока мы воюем, вы такое творите, забираете целый час солнца у всех украинцев", - написала Черновол, адресуя свой пост депутатам от партии Зеленского.Черновол, как и многие нацисты, буквально ищет смерти и даже радуется тому факту, что жизнь коротка, и ей, по ее словам, недолго осталось мучиться в окружении преобладающей массы украинцев.Однако настроение Черновол быстро меняется – в какие-то моменты, по ее словам, ей хочется быть женщиной, затем она вспоминает, что где-то без нее растут дети, а потом она рассыпается в благодарностях Петру Порошенко за переданные подарки.* запрещённая в РФ террористическая организацияСобирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак Гаврилюк
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
эксклюзив, украина, татьяна черновол, михаил порошенко, чечня, межигорье, владимир зеленский, народный фронт, вооруженные силы украины
"Шизофрения, как и было сказано". Чем занимается провокатор Майдана Татьяна Черновол
Одиннадцать лет назад во время раскачки Евромайдана протестующих не раз подхлестывала радикальная националистка Татьяна Черновол, впоследствии прошедшая в Раду по списку "Народного фронта". Западные посольства особое негодование выражали по поводу избиения Черновол, называя его угрозой демократии.
Избиение действительно имело место, но следствие показало, что это были банальные дорожные разборки между водителями, а отнюдь не репрессии, как сама Черновол пыталась их представить.
До этого в 2013 неуемная Черновол спровоцировала драку между "майдановцами" и сотрудниками СБУ, разбив стекло в микроавтобусе спецслужбы. Затем участвовала в захвате помещения Киевской горадминистрации, так как ей надо было где-то погреться и помыться, как она объясняла свои действия.
Во время переворота в феврале 2014 года именно Черновол возглавила группу боевиков, которая учинила погром в офисе Партии регионов
, в результате чего в дыму погиб случайный программист.
Сейчас она служит в ВСУ
в 72-й ОМБр ("Черные запорожцы") в должности оператора БПЛА и периодически сообщает неприятные для власти новости о ситуации на фронте и коррупции в армии. Черновол в этом плане отрабатывает линию Петра Порошенко
, а тот привозит ей FPV-дроны, которые, по ее словам, лучше тех, что в ограниченном количестве поставляет Минобороны.
По ее словам, на войне ей намного лучше, чем в Раде или на гражданке. Основная причина – над ней на фронте, дескать, меньше смеются. "Война освободила меня из ада", - признается Черновол, со злостью вспоминая, что в Киеве перед ее лицом часто крутили пальцем у виска и напоминали о справке из психбольницы.
Ее немало обижало, что украинские депутаты в шутку спорили, кто сможет спустить на оппонента Татьяну Черновол, словно бешеную собаку. Черновол отвечала оппонентам обычно достаточно жестко, вцеплялась ногтями в лицо, в результате чего регулярно обрастала делами о хулиганстве.
Еще в 1996 году 17-летней Черновол психиатры поставили диагноз "синдром гиперактивности с признаками шизоаффективного расстройства по смешанному типу". Характеризуя пациентку, украинские медики писали: "Пациентке свойственно чрезмерно активное реагирование на внешние раздражители и недостаточная возможность адекватной оценки своих действий. Склонна к необдуманным, импульсивным действиям".
В 90-х Черновол дважды проходит курс стационарного лечения, а выписавшись, отправляется в Чечню поддерживать сепаратистов вместе с боевиками националистической УНА-УНСО*.
По возвращении в Киев она возглавляет некий "Информационный центр Чеченской республики Ичкерия", структуру, созданной при личном содействии тогдашнего лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова.
Вместе с боевиками УНСО Черновол участвовала в акциях "Украина без Кучмы", в ходе которых приковала себя к железнодорожным рельсам. Когда же руководство УНСО пошло на переговоры с властью, Черновол обвинила его в предательстве и вышла из организации. Столь же активное участие она принимает в "оранжевой революции", после которой начинает сотрудничать с изданиями "Левый берег", "Обозреватель", "Украинская правда" в качестве так называемого антикоррупционного активиста.
Главный редактор "Украинской правды" Алена Притула сообщала, что тексты Черновол всегда нуждались в серьезном редактировании, поэтому "их сложно узнать". По сути, она всегда была не журналистом, а лишь провокатором. Тексты за нее писали другие.
Суть ее деятельности заключалась в провоцировании скандала с последующим применением силы против "антикоррупционного активиста". В 2012 году она перелезла через забор особняка Виктора Януковича
в Межигорье, лишь чтобы доказать, что проникнуть туда можно.
Евромайдан был ее звездным часом, когда она прыгала на щиты милиционеров и билась в истерике под камерами западных журналистов. Весной 2014 года бросилась вместе с неонацистами подавлять Донбасс, где в итоге под Иловайском погиб ее муж, националист Николай Березовский.
Получив депутатское кресло в партии Турчинова-Яценюка "Народный фронт", Черновол продолжила нападения на дома и офисы украинских деятелей, которых она считала связанными с РФ или с бывшим руководством Украины.
В 2015 году в Мироновке Киевской области депутат Черновол ворвались в офис ООО "Недра-Геоцентре", избила секретаршу и пыталась вынести документы общества. В Раде она также отметилась нападением на министра экологии Остапа Семерака, которому расцарапала лицо. Тогда же пыталась выцарапать глаза депутату Якову Безбаху, который не поддержал ее законопроект.
В 2016 году в нетрезвом виде напала на группу протестующих так называемого Тарифного майдана, разбрызгав им краску в лицо из баллончика. В 2019 году – на журналиста Дмитрия Кучера прямо во время судебного заседания. Полиция, как правило, не вмешивалась, но в некоторых случаях в 2016 году ее забирала бригада психиатрической помощи, хотя в тот же день ее отпускали.
Избегать уголовного преследования за нападения ей всегда помогала справка о состоянии психического здоровья.
В начале СВО Татьяна Черновол пошла на фронт в качестве оператора ПЗРК "Стугна". Хотя суды за нападения преследуют ее и там. Недавно она проиграла суд против депутата Александра Качуры
, которого обвиняла в связях с Виктором Медведчуком
. У нее также имеется давний конфликт с неонацистами из "Азова
"*, которых она тоже обвиняет в работе на Зеленского
ради "сдачи страны" россиянам.
Летом она написала, что на войне существуют три худших запаха – мертвечины, мышей и мясных продуктов, поставляемых ВСУ. По ее словам, мясные продукты накачивают какой-то жидкостью ради веса и объема, которая источает отвратительный смрад и вызывает рвоту.
"Слуг народа
" она критикует не менее жестко, подчас по самым незначительным поводам. В текущем году, например, отмена перехода на летнее время вызвала у нее целый шквал эмоций.
"Вы хуже москалей те, кто переводит нас на зимнее время. Сдохните, умрите в муках, суки, пусть все ракеты на вас прилетят. Пока мы воюем, вы такое творите, забираете целый час солнца у всех украинцев", - написала Черновол, адресуя свой пост депутатам от партии Зеленского.
Черновол, как и многие нацисты, буквально ищет смерти и даже радуется тому факту, что жизнь коротка, и ей, по ее словам, недолго осталось мучиться в окружении преобладающей массы украинцев.
Однако настроение Черновол быстро меняется – в какие-то моменты, по ее словам, ей хочется быть женщиной, затем она вспоминает, что где-то без нее растут дети, а потом она рассыпается в благодарностях Петру Порошенко за переданные подарки.
* запрещённая в РФ террористическая организация