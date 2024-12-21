Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова - 21.12.2024 Украина.ру
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Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова
Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова - 21.12.2024 Украина.ру
Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова
Решения Белоусова должны стать юридической нормой, чтобы не было эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а по факту он “беспилотчик”, и человека неподготовленным бросают на штурм. В итоге и стрелка нет, и “беспилотчика” потеряли
2024-12-21T05:40
2024-12-21T05:40
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андрей белоусов
всу
дроны
беспилотники
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Ранее глава минобороны Андрей Белоусов выдвинул предложение сформировать Войска беспилотных систем. Их создание может быть завершено в третьем квартале 2025 года.Создание данных войск уменьшит количество эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а он по факту “беспилотчик”, добавил эксперт.Кроме того, автор издания Украина.ру Алексей Туманов в своей статье Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал" рассказал о появлении новейших наземных FPV-дронов.Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
https://ukraina.ru/20241216/1059695722.html
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новости, россия, украина, андрей белоусов, всу, дроны, беспилотники, детали
Новости, Россия, Украина, Андрей Белоусов, ВСУ, дроны, беспилотники, детали

Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова

05:40 21.12.2024
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Решения Белоусова должны стать юридической нормой, чтобы не было эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а по факту он “беспилотчик”, и человека неподготовленным бросают на штурм. В итоге и стрелка нет, и “беспилотчика” потеряли
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
Ранее глава минобороны Андрей Белоусов выдвинул предложение сформировать Войска беспилотных систем. Их создание может быть завершено в третьем квартале 2025 года.
“Главная проблема в том, что у нас нет специальности "дроновод". <...> Появление Войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС (военно-учетных специальностей - Ред.) приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, как из стрелка-радиста сделать беспилотчика”, — рассказал Орлов.
Создание данных войск уменьшит количество эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а он по факту “беспилотчик”, добавил эксперт.
Коллегия Министерства обороны РФ
16 декабря, 15:00
Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95% Дополнительные меры по обеспечению безопасности России и её союзников принимаются с учётом роста геополитической напряжённости. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин.
Кроме того, автор издания Украина.ру Алексей Туманов в своей статье Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал" рассказал о появлении новейших наземных FPV-дронов.
Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
 
НовостиРоссияУкраинаАндрей БелоусовВСУдроныбеспилотникидетали
 
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Заголовок открываемого материала
05:40Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова
05:20“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы
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