https://ukraina.ru/20241221/1059741725.html

Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова

Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова - 21.12.2024 Украина.ру

Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова

Решения Белоусова должны стать юридической нормой, чтобы не было эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а по факту он “беспилотчик”, и человека неподготовленным бросают на штурм. В итоге и стрелка нет, и “беспилотчика” потеряли

2024-12-21T05:40

2024-12-21T05:40

2024-12-21T05:40

новости

россия

украина

андрей белоусов

всу

дроны

беспилотники

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059469389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66c33ded30129a90e1596c140cb33a28.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Ранее глава минобороны Андрей Белоусов выдвинул предложение сформировать Войска беспилотных систем. Их создание может быть завершено в третьем квартале 2025 года.Создание данных войск уменьшит количество эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а он по факту “беспилотчик”, добавил эксперт.Кроме того, автор издания Украина.ру Алексей Туманов в своей статье Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал" рассказал о появлении новейших наземных FPV-дронов.Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины

https://ukraina.ru/20241216/1059695722.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, андрей белоусов, всу, дроны, беспилотники, детали