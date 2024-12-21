Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Решения Белоусова должны стать юридической нормой, чтобы не было эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а по факту он “беспилотчик”, и человека неподготовленным бросают на штурм. В итоге и стрелка нет, и “беспилотчика” потеряли
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
Ранее глава минобороны Андрей Белоусов выдвинул предложение сформировать Войска беспилотных систем. Их создание может быть завершено в третьем квартале 2025 года.
“Главная проблема в том, что у нас нет специальности "дроновод". <...> Появление Войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС (военно-учетных специальностей - Ред.) приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, как из стрелка-радиста сделать беспилотчика”, — рассказал Орлов.
Создание данных войск уменьшит количество эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а он по факту “беспилотчик”, добавил эксперт.
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