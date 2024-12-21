https://ukraina.ru/20241221/1059740976.html

“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы

“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы - 21.12.2024 Украина.ру

“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы

Выступления Игоря Кириллова по разоблачению биолабораторий на Украине и провокаций с грязными бомбами вызвали большую ненависть к нему у киевского режима, поэтому он начал планировать уничтожение высшего командования ВС РФ

2024-12-21T05:20

2024-12-21T05:20

2024-12-21T05:20

новости

украина

россия

москва

игорь кириллов

вооруженные силы украины

теракт

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059712040_0:334:3047:2048_1920x0_80_0_0_4f2720be2ed6660eba8407ea64e490af.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ Игорь Кириллов. К его дому подкатили электрический самокат, начиненный взрывчаткой. Кириллов был известен тем, что публично разоблачал провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".Подробнее о произошедшем 17 декабря — Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабряПолный текст интервью — Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины

https://ukraina.ru/20241217/1059729590.html

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, москва, игорь кириллов, вооруженные силы украины, теракт, детали