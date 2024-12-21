“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы
Выступления Игоря Кириллова по разоблачению биолабораторий на Украине и провокаций с грязными бомбами вызвали большую ненависть к нему у киевского режима, поэтому он начал планировать уничтожение высшего командования ВС РФ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ Игорь Кириллов. К его дому подкатили электрический самокат, начиненный взрывчаткой. Кириллов был известен тем, что публично разоблачал провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".
“Это прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. Не надо думать, что мы в безопасности. Враг не дремлет. Работают его теневые структуры. Где-то они внедряют своих людей. Я понимаю, что в современном мире мы привыкли к определенной открытости. Но нам нужно закрываться. Подготовка к его убийству началась явно не вчера”, — заявил Перенджиев.
Подробнее о произошедшем 17 декабря — Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабря
17 декабря, 15:26Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИНеизвестный позвонил в экстренные службы с сообщением, что заминировал машину председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова. Звонивший утверждал, что бомба прикреплена к днищу авто, и взрыв прогремит в ближайшее время. Эту информацию подтвердил сам Картаполов, написало издание РБК