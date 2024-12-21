“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы - 21.12.2024 Украина.ру
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“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы
“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы - 21.12.2024 Украина.ру
“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы
Выступления Игоря Кириллова по разоблачению биолабораторий на Украине и провокаций с грязными бомбами вызвали большую ненависть к нему у киевского режима, поэтому он начал планировать уничтожение высшего командования ВС РФ
2024-12-21T05:20
2024-12-21T05:20
новости
украина
россия
москва
игорь кириллов
вооруженные силы украины
теракт
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ Игорь Кириллов. К его дому подкатили электрический самокат, начиненный взрывчаткой. Кириллов был известен тем, что публично разоблачал провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".Подробнее о произошедшем 17 декабря — Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабряПолный текст интервью — Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
https://ukraina.ru/20241217/1059729590.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, россия, москва, игорь кириллов, вооруженные силы украины, теракт, детали
Новости, Украина, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, теракт, детали

“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы

05:20 21.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВзрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Выступления Игоря Кириллова по разоблачению биолабораторий на Украине и провокаций с грязными бомбами вызвали большую ненависть к нему у киевского режима, поэтому он начал планировать уничтожение высшего командования ВС РФ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ Игорь Кириллов. К его дому подкатили электрический самокат, начиненный взрывчаткой. Кириллов был известен тем, что публично разоблачал провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".
“Это прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. Не надо думать, что мы в безопасности. Враг не дремлет. Работают его теневые структуры. Где-то они внедряют своих людей. Я понимаю, что в современном мире мы привыкли к определенной открытости. Но нам нужно закрываться. Подготовка к его убийству началась явно не вчера”, — заявил Перенджиев.
Подробнее о произошедшем 17 декабря — Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабря
17 декабря, 15:26
Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИНеизвестный позвонил в экстренные службы с сообщением, что заминировал машину председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова. Звонивший утверждал, что бомба прикреплена к днищу авто, и взрыв прогремит в ближайшее время. Эту информацию подтвердил сам Картаполов, написало издание РБК
Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
 
НовостиУкраинаРоссияМоскваИгорь КирилловВооруженные силы Украинытерактдетали
 
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05:20“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы
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