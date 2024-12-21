https://ukraina.ru/20241221/1059739981.html

Чадаев объяснил, почему Россия придержала “Орешник”, а сейчас не проводит новую мобилизацию

Чадаев объяснил, почему Россия придержала “Орешник”, а сейчас не проводит новую мобилизацию - 21.12.2024 Украина.ру

Чадаев объяснил, почему Россия придержала “Орешник”, а сейчас не проводит новую мобилизацию

Россия не желает воевать с НАТО и усиливать международную напряженность, перед ней стоят понятные задачи СВО, “и сверх этого мы ни на что не претендуем”

2024-12-21T05:00

2024-12-21T05:00

2024-12-21T05:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев.Президент России Владимир Путин неоднократно предостерегал Украину и Запад по поводу ударов дальнобойными ракетами вглубь российских территорий. Но Киев не услышал его, и в среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области баллистическими ракетами ATACMS американского производства."Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуВ ответ на это в пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ ударили по энергообъектам Украины. Несмотря на всеобщие ожидания, которые пророчили новое применение "Орешника" или удар по территории стран НАТО, официальная Москва приняла решение ограничиться обычной боевой работой, а не проводить показательные акции.На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоВ тот же день Владимир Зеленский назвал удар России одним из самых масштабных. Он добавил, что призывает весь мир к "сильной реакции", и желательно с помощью системы Patriot.Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США

https://ukraina.ru/20241213/1059644763.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, владимир путин, владимир зеленский, нато, "орешник", вооруженные силы украины, детали