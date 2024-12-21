Чадаев объяснил, почему Россия придержала “Орешник”, а сейчас не проводит новую мобилизацию - 21.12.2024 Украина.ру
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Чадаев объяснил, почему Россия придержала “Орешник”, а сейчас не проводит новую мобилизацию
Чадаев объяснил, почему Россия придержала “Орешник”, а сейчас не проводит новую мобилизацию - 21.12.2024 Украина.ру
Чадаев объяснил, почему Россия придержала “Орешник”, а сейчас не проводит новую мобилизацию
Россия не желает воевать с НАТО и усиливать международную напряженность, перед ней стоят понятные задачи СВО, “и сверх этого мы ни на что не претендуем”
2024-12-21T05:00
2024-12-21T05:00
новости
россия
украина
запад
владимир путин
владимир зеленский
нато
"орешник"
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев.Президент России Владимир Путин неоднократно предостерегал Украину и Запад по поводу ударов дальнобойными ракетами вглубь российских территорий. Но Киев не услышал его, и в среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области баллистическими ракетами ATACMS американского производства."Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуВ ответ на это в пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ ударили по энергообъектам Украины. Несмотря на всеобщие ожидания, которые пророчили новое применение "Орешника" или удар по территории стран НАТО, официальная Москва приняла решение ограничиться обычной боевой работой, а не проводить показательные акции.На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоВ тот же день Владимир Зеленский назвал удар России одним из самых масштабных. Он добавил, что призывает весь мир к "сильной реакции", и желательно с помощью системы Patriot.Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
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украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, запад, владимир путин, владимир зеленский, нато, "орешник", вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, "Орешник", Вооруженные силы Украины, детали

Чадаев объяснил, почему Россия придержала “Орешник”, а сейчас не проводит новую мобилизацию

05:00 21.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами
Пост воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия не желает воевать с НАТО и усиливать международную напряженность, перед ней стоят понятные задачи СВО, “и сверх этого мы ни на что не претендуем”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев.
“Заявления делаются не для Украины, а для Запада: "Мы не про эскалацию. Мы про переговоры и про достижение мира, но на наших условиях". Это касается не только последнего удара по энергетике. Это и к вопросу о том, почему у нас не объявляют новую мобилизацию, разговоры о которой идут постоянно”, — заявил Чадаев.
Президент России Владимир Путин неоднократно предостерегал Украину и Запад по поводу ударов дальнобойными ракетами вглубь российских территорий. Но Киев не услышал его, и в среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области баллистическими ракетами ATACMS американского производства.
"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу
В ответ на это в пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ ударили по энергообъектам Украины. Несмотря на всеобщие ожидания, которые пророчили новое применение "Орешника" или удар по территории стран НАТО, официальная Москва приняла решение ограничиться обычной боевой работой, а не проводить показательные акции.
На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
В тот же день Владимир Зеленский назвал удар России одним из самых масштабных. Он добавил, что призывает весь мир к "сильной реакции", и желательно с помощью системы Patriot.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
13 декабря, 16:29
Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу Владимир Зеленский назвал пятничный удар России по энергетическим и военным объектам Украины одним из самых масштабных. Об этом 13 декабря он написал в своем телеграм-канале
Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
 
НовостиРоссияУкраинаЗападВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО"Орешник"Вооруженные силы Украиныдетали
 
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