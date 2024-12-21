Чадаев объяснил, почему Россия придержала “Орешник”, а сейчас не проводит новую мобилизацию
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами
Россия не желает воевать с НАТО и усиливать международную напряженность, перед ней стоят понятные задачи СВО, “и сверх этого мы ни на что не претендуем”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев.
“Заявления делаются не для Украины, а для Запада: "Мы не про эскалацию. Мы про переговоры и про достижение мира, но на наших условиях". Это касается не только последнего удара по энергетике. Это и к вопросу о том, почему у нас не объявляют новую мобилизацию, разговоры о которой идут постоянно”, — заявил Чадаев.
Президент России Владимир Путин неоднократно предостерегал Украину и Запад по поводу ударов дальнобойными ракетами вглубь российских территорий. Но Киев не услышал его, и в среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области баллистическими ракетами ATACMS американского производства.
В ответ на это в пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ ударили по энергообъектам Украины. Несмотря на всеобщие ожидания, которые пророчили новое применение "Орешника" или удар по территории стран НАТО, официальная Москва приняла решение ограничиться обычной боевой работой, а не проводить показательные акции.
В тот же день Владимир Зеленский назвал удар России одним из самых масштабных. Он добавил, что призывает весь мир к "сильной реакции", и желательно с помощью системы Patriot.