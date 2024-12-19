https://ukraina.ru/20241219/1059793793.html

Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии — Путин

Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии — Путин - 19.12.2024 Украина.ру

Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии — Путин

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией заверил, что страна сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии

2024-12-19T13:08

2024-12-19T13:08

2024-12-19T13:17

новости

россия

белоруссия

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059794289_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_8dd4b4006fc75818e090450c70076a01.jpg

По его словам, угрозы в адрес Белоруссии РФ будет рассматривать как создание угроз для России.

россия

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, владимир путин, безопасность