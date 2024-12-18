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Офис Зеленского сомневается в скором прибытии миротворцев с Запада

Офис Зеленского сомневается в скором прибытии миротворцев с Запада - 18.12.2024 Украина.ру

Офис Зеленского сомневается в скором прибытии миротворцев с Запада

Дискуссии о вводе на Украину войск миротворцев идут, идут тяжело, однако в ближайшей перспективе прибытия иностранных военнослужащих ждать не приходится. Об этом в опубликованном 18 декабря интервью заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

2024-12-18T18:35

2024-12-18T18:35

2024-12-18T18:35

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В опубликованном интервью Подоляк подтвердил прежние установки нынешнего руководства Украины на тему переговоров о мире. Он также высказался на тему обеспечения мирного процесса с точки зрения Владимира Зеленского и его окружения.Он также прокомментировал инициативы западных лидеров, прежде всего – французского президента Эммануэля Макрона о вводе западных войск на территорию Украины. Среди вариантов такого военного присутствия, отметило издание "РБК-Украина", значился и "миротворческий формат".При этом он отметил, что западные партнёры нынешнего руководства Украины понимают, что Россия им угрожает. Хотя не все на Западе так считают, признал Подоляк, отметив устремления неназванных лидеров ЕС вернуться к формату сотрудничества с Россией, который был до СВО.Ранее Песков высказался о миротворцах на Украине Автор издания Украина.ру Павел Котоврассмотрел проблему в публикации Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982

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новости, украина, россия, запад, михаил подоляк, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес, сво, украина-нато, франция