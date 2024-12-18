"Давайте снижайте возраст мобилизации": Зеленский подтвердил сигналы с Запада о мобилизации 18-летних - 18.12.2024 Украина.ру
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"Давайте снижайте возраст мобилизации": Зеленский подтвердил сигналы с Запада о мобилизации 18-летних
"Давайте снижайте возраст мобилизации": Зеленский подтвердил сигналы с Запада о мобилизации 18-летних - 18.12.2024 Украина.ру
"Давайте снижайте возраст мобилизации": Зеленский подтвердил сигналы с Запада о мобилизации 18-летних
Запад призывал нынешнее руководство Украины снизить мобилизационный возраст. Об этом Владимир Зеленский заявил французской газете Le Parisien
2024-12-18T18:08
2024-12-18T18:08
новости
запад
украина
владимир зеленский
сво
мобилизация
молодежь
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Отвечая на вопрос о снижении возраста мобилизации на Украине, Зеленский сообщил, что важно сохранить жизни молодёжи."У нас мобилизационный возраст с 25 лет. Он таким и был. От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что "давайте снижайте возраст мобилизации". Я считаю, что на сегодня это не честный разговор. И я это публично и непублично лидерам говорил. Просто это не честно. Современная война другая – это не только про траншеи, это не только в окопе с автоматом", - заявил Зеленский.Он не уточнил, от каких именно партнёров слышал такие призывы или команды. При этом он отметил, что в современной войне уместно говорить об использовании дронов, артиллерии, дальнобойного оружия и авиации. Развивая эту тему, Зеленский ушёл от вопроса о мобилизации.Также в новостях: "Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 летБольше новостей представлено в обзоре Арест вероятного убийцы Кириллова, Кураховский котёл, Зеленский мечтает пойти в кино. Итоги 18 декабря
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новости, запад, украина, владимир зеленский, сво, мобилизация, молодежь
Новости, Запад, Украина, Владимир Зеленский, СВО, мобилизация, молодежь

"Давайте снижайте возраст мобилизации": Зеленский подтвердил сигналы с Запада о мобилизации 18-летних

18:08 18.12.2024
 
Мобилизация в Одессе
Мобилизация в Одессе
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Запад призывал нынешнее руководство Украины снизить мобилизационный возраст. Об этом Владимир Зеленский заявил французской газете Le Parisien
Отвечая на вопрос о снижении возраста мобилизации на Украине, Зеленский сообщил, что важно сохранить жизни молодёжи.
"У нас мобилизационный возраст с 25 лет. Он таким и был. От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что "давайте снижайте возраст мобилизации". Я считаю, что на сегодня это не честный разговор. И я это публично и непублично лидерам говорил. Просто это не честно. Современная война другая – это не только про траншеи, это не только в окопе с автоматом", - заявил Зеленский.
Он не уточнил, от каких именно партнёров слышал такие призывы или команды. При этом он отметил, что в современной войне уместно говорить об использовании дронов, артиллерии, дальнобойного оружия и авиации. Развивая эту тему, Зеленский ушёл от вопроса о мобилизации.
Также в новостях: "Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет
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НовостиЗападУкраинаВладимир ЗеленскийСВОмобилизациямолодежь
 
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