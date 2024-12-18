Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Если Зеленский разрешит ТЦК отлавливать молодежь, то это вызовет возмущение, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажется. А вот ракеты и западные войска на Украине могут дать ему какую-то надежду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Зеленский искренне пытается отбиться от предложений Запада о снижении возраста мобилизации для украинцев, потому что ему это ничего не даст, кроме роста внутреннего напряжения в стране, отметил эксперт.
"Дело в том, что ТЦК объективно не могут ловить на улицах больше, чем по 20 тысяч в месяц. То есть 20 тысяч они ловят и так. А если разрешить им отлавливать молодежь, то возмущение это вызовет, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажутся", — указал Ищенко.
"Понятно, что у Москвы нет желания воевать с НАТО неизвестно сколько времени. Если война на Украине тянется три года, то в этом случае война может продлиться десять лет. Да, Запад давал оружие Киеву, но человеческие ресурсы были украинскими. Оружия на Западе еще достаточно, а людей даже больше, чем на Украине", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
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