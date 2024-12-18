Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО - 18.12.2024 Украина.ру
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Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО
Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО - 18.12.2024 Украина.ру
Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО
Если Зеленский разрешит ТЦК отлавливать молодежь, то это вызовет возмущение, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажется. А вот ракеты и западные войска на Украине могут дать ему какую-то надежду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-18T03:15
2024-12-18T03:15
новости
украина
запад
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
эммануэль макрон
нато
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Зеленский искренне пытается отбиться от предложений Запада о снижении возраста мобилизации для украинцев, потому что ему это ничего не даст, кроме роста внутреннего напряжения в стране, отметил эксперт.А вот ракеты и западные войска на Украине могут дать Зеленскому какую-то надежду, подчеркнул он. Именно поэтому он часто встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который постоянно говорит об отправке какого-то контингента на Украину, уточнил политолог."Понятно, что у Москвы нет желания воевать с НАТО неизвестно сколько времени. Если война на Украине тянется три года, то в этом случае война может продлиться десять лет. Да, Запад давал оружие Киеву, но человеческие ресурсы были украинскими. Оружия на Западе еще достаточно, а людей даже больше, чем на Украине", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, эммануэль макрон, нато, детали, сво, ресурсы, мобилизация
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Эммануэль Макрон, НАТО, детали, СВО, ресурсы, мобилизация

Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО

03:15 18.12.2024
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Если Зеленский разрешит ТЦК отлавливать молодежь, то это вызовет возмущение, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажется. А вот ракеты и западные войска на Украине могут дать ему какую-то надежду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Зеленский искренне пытается отбиться от предложений Запада о снижении возраста мобилизации для украинцев, потому что ему это ничего не даст, кроме роста внутреннего напряжения в стране, отметил эксперт.

"Дело в том, что ТЦК объективно не могут ловить на улицах больше, чем по 20 тысяч в месяц. То есть 20 тысяч они ловят и так. А если разрешить им отлавливать молодежь, то возмущение это вызовет, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажутся", — указал Ищенко.

А вот ракеты и западные войска на Украине могут дать Зеленскому какую-то надежду, подчеркнул он. Именно поэтому он часто встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который постоянно говорит об отправке какого-то контингента на Украину, уточнил политолог.
"Понятно, что у Москвы нет желания воевать с НАТО неизвестно сколько времени. Если война на Украине тянется три года, то в этом случае война может продлиться десять лет. Да, Запад давал оружие Киеву, но человеческие ресурсы были украинскими. Оружия на Западе еще достаточно, а людей даже больше, чем на Украине", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
Александр Перенджиев интервью
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