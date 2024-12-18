https://ukraina.ru/20241218/1059743166.html

Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО

Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО - 18.12.2024 Украина.ру

Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО

Если Зеленский разрешит ТЦК отлавливать молодежь, то это вызовет возмущение, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажется. А вот ракеты и западные войска на Украине могут дать ему какую-то надежду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-18T03:15

2024-12-18T03:15

2024-12-18T03:15

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Зеленский искренне пытается отбиться от предложений Запада о снижении возраста мобилизации для украинцев, потому что ему это ничего не даст, кроме роста внутреннего напряжения в стране, отметил эксперт.А вот ракеты и западные войска на Украине могут дать Зеленскому какую-то надежду, подчеркнул он. Именно поэтому он часто встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который постоянно говорит об отправке какого-то контингента на Украину, уточнил политолог."Понятно, что у Москвы нет желания воевать с НАТО неизвестно сколько времени. Если война на Украине тянется три года, то в этом случае война может продлиться десять лет. Да, Запад давал оружие Киеву, но человеческие ресурсы были украинскими. Оружия на Западе еще достаточно, а людей даже больше, чем на Украине", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241217/1059727863.html

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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, эммануэль макрон, нато, детали, сво, ресурсы, мобилизация