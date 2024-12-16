https://ukraina.ru/20241216/1059700342.html

Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить

Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить - 16.12.2024 Украина.ру

Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить

То, что на Украину надвигаются выборы, стало окончательно понятно 15 декабря, когда в сети появился тик-ток лидера "Оппозиционной платформы" Юрия Бойко. Он внезапно проснулся, принял позу сфинкса и сообщил о своём прозрении – что-то происходит… В стране, оказывается, запрещают русский язык и православную церковь, сносят памятники и вообще всё плохо

2024-12-16T16:04

2024-12-16T16:04

2024-12-16T16:04

мнения

украина

рада

цик

парламентские выборы

голосование

закон

избирательный кодекс

народные депутаты

беженцы

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Собственно, предвыборную активность проявляет не только Бойко. Просто появление на арене традиционной "пророссийской" оппозиции, которая на протяжении всех СВО тихо сидела под плинтусом, наглядно показывает, что проявлять активность разрешается даже им (удивительно, но "Оппозиционную платформу" после ареста Медведчука никто и не подумал запрещать).Понятно, Зеленский будет до последнего оттягивать выборы и искать возможность вообще их не назначать, но вероятность того, что выборов в 2025 году не будет, не очень высока. Киевскому режиму нужна хоть какая-то легитимность.Однако, при организации новых выборов возникает очень много вопросов, которые непонятно как решать.1. Состав новой Верховной РадыРада избирается по смешанной системе: 50% – по партийным спискам в едином общенациональном округе, 50% – в одномандатных территориальных округах. Сейчас, однако, границы страны изменились.В 2014 был найден выход – пропорциональная часть рады избирается как избиралась, а депутаты от одномандатных округов – только на подконтрольной Киеву части территории страны. При этом "нормализовывать" размер округов никто не стал. Потому в 51-м округе в Донецкой области было около тысячи избирателей при том, что в среднем – 160 тысяч. В тех же округах, которые полностью не контролировались, выборы вовсе не проводились, но Киев не отказывал этим избирателям в праве на избрание – места в Раде за ними остались закреплены. В результате по мажоритарной системе избиралось не 225, а 198 депутатов.Если пойдут этим путём, то необходимо будет внести изменения в Избирательный Кодекс с тем, чтобы отразить новую конфигурацию территории. По нынешней линии фронта количество одномандатных округов придется сокращать примерно до 160. На работе Рады это не скажется – всё равно общее число депутатов будет больше квалифицированного большинства (300 депутатов).Можно, конечно, просто убрать мажоритарную составляющую – простоты ради…2. Голосование "временно перемещённых лиц"Ситуация с беженцами вообще очень сложная. Очевидно, что в избирательное законодательство придётся вносить изменения, которые позволили бы голосовать беженцам на территории Украины и, в особенности, за её пределами.Для понимания: внутри страны порядка 4-5 млн беженцев, за рубежом – 5-8 млн. Всего – до 13 млн. Общее количество избирателей на Украине ранее было около 35 млн человекПри этом за рубежом на консульском учёте со стоит лишь 1 из 16 украинских беженцев в Европе. Т.е., у украинских властей весьма неопределённые представления о количестве беженцев и их размещении.Что именно за изменения должны быть сделаны в законодательстве, пока непонятно.3. Реестр избирателейБыл закрыт после начала СВО и к настоящему моменту перестал быть актуальным. Непонятно даже, кто и как будет его исправлять.Мы тут напомним, что с такой же ситуацией столкнулись в Грузии в 2004 году – сформировали новые списки (как говорят злые языки, внеся в них только сторонников Саакашвили) и предельно упростили процедуру восстановления человека в списках.Результат, конечно, был забавный – Саакашвили получил порядка 110% от общего числа избирателей в стране. Впрочем, потом данные ЦИК пересчитали по новой базе, а Запад эту дичь признал демократией.4. Избирательные участкиКак правило, избирательные участки размещаются в помещениях общего пользования – учебных заведениях и административных зданиях. Поскольку они массово использовались как пункты размещения украинских солдат, значительная их часть была разрушена. Придётся искать новые помещения.Как решать проблему за рубежом, непонятно в принципе – консульств у Украины не так много, а их помещения рассчитаны, в лучшем случае, на тысячи, но никак не на сотни тысяч избирателей.5. Обеспечение безопасностиВыборы, очевидно, будут проходить в условиях прекращения огня. Тем не менее, к ним будут предъявляться особые требования по безопасности (тем более, что в выборах будут принимать участие сотни тысяч военнослужащих).Обсуждается возможность увеличения сроков голосования и расширенных возможностей голосовать удалённо. В этом отношении Украина будет косплеить Россию, где такие новшества давно уже реализованы.***Как видим, для проведения выборов нужно время на принятие соответствующих законодательных и организационных решений.По законодательству просроченные выборы необходимо будет объявить сразу после прекращения режима военного положения, после чего избирательные процесс будет продолжаться три месяца.Однако сейчас выполнить норму законодательства не получится, потому что, например, актуальные границы страны будут установлены только в соглашениях о прекращении огня, а без этого определить количество одномандатных округов будет невозможно.По самым скромным прогнозам, решение юридических и организационных вопросов займёт месяц. Соответственно, в случае подписания мирных соглашений сразу после инаугурации Трампа, выборы возможно будет провести только в конце мая 2025 года.А после этого встанет вопрос – где брать деньги? Пока ведь непонятно даже приблизительно, сколько их потребуется – эти выборы окажутся самыми дорогими за время существования Украины просто потому, что воспользоваться уже существующим механизмом их проведения невозможно.О конфигурации политического поля на Украине можно прочитать в статье Михаила Павлива "Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих"

https://ukraina.ru/20230425/1045596452.html

https://ukraina.ru/20241011/1058032031.html

https://ukraina.ru/20190711/1024219411.html

https://ukraina.ru/20241216/1059683852.html

https://ukraina.ru/20241115/1058943694.html

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мнения, украина, рада, цик, парламентские выборы, голосование, закон, избирательный кодекс, народные депутаты, беженцы