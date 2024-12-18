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Главное за ночь 18 декабря

Главное за ночь 18 декабря - 18.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 18 декабря

Средства ПВО уничтожили ночью два украинских БПЛА над Белгородской областью и по одному – над территориями Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны. Украина.ру, 18.12.2024

2024-12-18T08:05

2024-12-18T08:05

2024-12-18T08:05

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Средства ПВО уничтожили ночью два украинских БПЛА над Белгородской областью и по одному – над территориями Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны.Киев перебросил под Красноармейск (украинское название — Покровск) силы с харьковского направления. Об этом сообщили в силовых структурах.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области продолжаются тяжелые кровопролитные бои, ВС России продолжают удары в районе н.п. Кругленькое, а также вблизи н.п. Русское Поречное, расширяют зону контроля северо-западнее Плёхово. Враг оказывает ожесточённое сопротивление;- наши войска наступают широким фронтом южнее Покровска (Красноармейска). Идут атаки в районе н.п. Шевченко и Даченское, в направлении н.п. Песчаное, Солёное и Нововасилевка. Двигаясь от села к селу, ВС России закрывают образующиеся "карманы", выравнивая фронт;- на Кураховском направлении ВС России зачищают успеновский "карман", продвигаются в самом Курахово и расширяют зону контроля юго-восточнее города у Зеленовки. Занят н.п. Константинопольское, сообщали о зачистке местности;- севернее Великой (Большой) Новосёлки наши морпехи закрепляются на занятых позициях в н.п. Новый Комар и расширяют зону контроля. В случае успеха у сил противника в Великой Новосёлки остаётся только одна дорога для снабжения - через н.п. Времевка. Одноврмененно с юга ВС России ведут наступление на н.п. Сторожевое.Курс доллара к гривне на Украине продолжает обновлять исторический максимум. Доллар вырос до 41,8271 гривны.Коллегии выборщиков в американских штатах утвердили итоговый результат и победу Трампа - у него 312 голосов, у Харрис - 226. Теперь штаты отправят результаты голосования в конгресс, который 6 января посчитает их и утвердит, итог этому процессу подведет Харрис как глава сената.Уходящая администрация Байдена едва ли успеет направить Украине помощь на остающиеся $5,6 млрд, одобренные Конгрессом США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, курская область, дональд трамп, джо байден, камала харрис, минобороны, конгресс сша, пентагон