https://ukraina.ru/20241218/1059745517.html
Главное за ночь 18 декабря
Главное за ночь 18 декабря - 18.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 18 декабря
Средства ПВО уничтожили ночью два украинских БПЛА над Белгородской областью и по одному – над территориями Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны. Украина.ру, 18.12.2024
2024-12-18T08:05
2024-12-18T08:05
2024-12-18T08:05
новости
россия
украина
курская область
дональд трамп
джо байден
камала харрис
минобороны
конгресс сша
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059269940_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_a220cb2a5f69a7c370cbe0f6a2661f00.jpg.webp
Средства ПВО уничтожили ночью два украинских БПЛА над Белгородской областью и по одному – над территориями Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны.Киев перебросил под Красноармейск (украинское название — Покровск) силы с харьковского направления. Об этом сообщили в силовых структурах.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области продолжаются тяжелые кровопролитные бои, ВС России продолжают удары в районе н.п. Кругленькое, а также вблизи н.п. Русское Поречное, расширяют зону контроля северо-западнее Плёхово. Враг оказывает ожесточённое сопротивление;- наши войска наступают широким фронтом южнее Покровска (Красноармейска). Идут атаки в районе н.п. Шевченко и Даченское, в направлении н.п. Песчаное, Солёное и Нововасилевка. Двигаясь от села к селу, ВС России закрывают образующиеся "карманы", выравнивая фронт;- на Кураховском направлении ВС России зачищают успеновский "карман", продвигаются в самом Курахово и расширяют зону контроля юго-восточнее города у Зеленовки. Занят н.п. Константинопольское, сообщали о зачистке местности;- севернее Великой (Большой) Новосёлки наши морпехи закрепляются на занятых позициях в н.п. Новый Комар и расширяют зону контроля. В случае успеха у сил противника в Великой Новосёлки остаётся только одна дорога для снабжения - через н.п. Времевка. Одноврмененно с юга ВС России ведут наступление на н.п. Сторожевое.Курс доллара к гривне на Украине продолжает обновлять исторический максимум. Доллар вырос до 41,8271 гривны.Коллегии выборщиков в американских штатах утвердили итоговый результат и победу Трампа - у него 312 голосов, у Харрис - 226. Теперь штаты отправят результаты голосования в конгресс, который 6 января посчитает их и утвердит, итог этому процессу подведет Харрис как глава сената.Уходящая администрация Байдена едва ли успеет направить Украине помощь на остающиеся $5,6 млрд, одобренные Конгрессом США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
россия
украина
курская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059269940_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_6f0624a37f7985e54f614cbe233bca18.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, курская область, дональд трамп, джо байден, камала харрис, минобороны, конгресс сша, пентагон
Новости, Россия, Украина, Курская область, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Минобороны, Конгресс США, Пентагон
Средства ПВО уничтожили ночью два украинских БПЛА над Белгородской областью и по одному – над территориями Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны.
Киев
перебросил под Красноармейск (украинское название — Покровск) силы с харьковского направления. Об этом сообщили в силовых структурах.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области продолжаются тяжелые кровопролитные бои, ВС России продолжают удары в районе н.п. Кругленькое, а также вблизи н.п. Русское Поречное, расширяют зону контроля северо-западнее Плёхово. Враг оказывает ожесточённое сопротивление;
- наши войска наступают широким фронтом южнее Покровска (Красноармейска). Идут атаки в районе н.п. Шевченко и Даченское, в направлении н.п. Песчаное, Солёное и Нововасилевка. Двигаясь от села к селу, ВС России закрывают образующиеся "карманы", выравнивая фронт;
- на Кураховском направлении ВС России зачищают успеновский "карман", продвигаются в самом Курахово и расширяют зону контроля юго-восточнее города у Зеленовки. Занят н.п. Константинопольское, сообщали о зачистке местности;
- севернее Великой (Большой) Новосёлки наши морпехи закрепляются на занятых позициях в н.п. Новый Комар и расширяют зону контроля. В случае успеха у сил противника в Великой Новосёлки остаётся только одна дорога для снабжения - через н.п. Времевка. Одноврмененно с юга ВС России ведут наступление на н.п. Сторожевое.
Курс доллара к гривне на Украине
продолжает обновлять исторический максимум. Доллар вырос до 41,8271 гривны.
Коллегии выборщиков в американских штатах утвердили итоговый результат и победу Трампа
- у него 312 голосов, у Харрис
- 226. Теперь штаты отправят результаты голосования в конгресс, который 6 января посчитает их и утвердит, итог этому процессу подведет Харрис как глава сената.
Уходящая администрация Байдена
едва ли успеет направить Украине помощь на остающиеся $5,6 млрд, одобренные Конгрессом США
. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона
.
Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.