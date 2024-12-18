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Украинский конфликт претендует на звание самого глобального - Politico

Украинский конфликт претендует на звание самого глобального - Politico - 18.12.2024 Украина.ру

Украинский конфликт претендует на звание самого глобального - Politico

Украинский конфликт претендует на звание самого глобального со времен холодной войны, поскольку в него вовлечены десятки стран. Об этом сообщает Politico

2024-12-18T09:19

2024-12-18T09:19

2024-12-18T09:19

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"То, что началось в феврале 2022 года как крупнейшая европейская сухопутная война со времен Второй мировой войны, теперь претендует на звание самого глобального конфликта со времен холодной войны", - говорится в материале.Издание подкрепило свой вывод утверждением о том, что в украинском конфликте "прямо или косвенно участвуют десятки стран".Один из историков, чье мнение приводит издание, считает, что нечто похожее последний раз наблюдалось во время войны в Афганистане, когда афганские "моджахеды получали поддержку со стороны Запада и Пакистана".Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и Запад руками украинцев воюет с Россией.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, запад, россия, афганистан, владимир зеленский, нато, владимир путин