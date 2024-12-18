ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТО - 18.12.2024 Украина.ру
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ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТО
ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТО - 18.12.2024 Украина.ру
ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТО
ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов
2024-12-18T10:41
2024-12-18T10:41
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На видео мужчина признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. В столице он купил электросамокат, а через несколько месяцев получил от кураторов взрывное устройство, которое и прикрепил к средству передвижения.Затем злоумышленник арендовал каршеринговый автомобиль и установил в нем камеру для наблюдения за домом генерала. Известно, что съемка транслировалась организаторам в Днепропетровск (Днепр). После этого самокат со взрывным устройством он поставил у дома Кириллова.Злоумышленник утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.Ведомство пока не опубликовало данные о личности задержанного, однако в СМИ уже появилась информация, что речь идет про Ахмада Курбанова. Об этом написало агентство РИА Новости на основании анализа фото из соцсетей.Примерно в 6 утра в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.Сообщается, что самодельное взрывное устройство, приведшее к таким последствиям, было вмонтировано в припаркованный у подъезда самокат.Пожелавший остаться неизвестным чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) признал, что Украина ответственна за преступление, добавив, что СБУ считала Кириллова "законной целью".Еще по теме: Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против Кириллова.
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новости, россия, москва, днепропетровск, игорь кириллов, фсб, сбу, узбекистан
Новости, Россия, Москва, Днепропетровск, Игорь Кириллов, ФСБ, СБУ, Узбекистан

ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТО

10:41 18.12.2024
 
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
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ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов
На видео мужчина признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. В столице он купил электросамокат, а через несколько месяцев получил от кураторов взрывное устройство, которое и прикрепил к средству передвижения.
Затем злоумышленник арендовал каршеринговый автомобиль и установил в нем камеру для наблюдения за домом генерала. Известно, что съемка транслировалась организаторам в Днепропетровск (Днепр). После этого самокат со взрывным устройством он поставил у дома Кириллова.
"Когда генерал вышел из дома, я нажал кнопку", - рассказал задержанный, уточнив, что "Я все это понимал".
© ФСБ Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
© ФСБ
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
© ФСБ Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
© ФСБ
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Злоумышленник утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
Ведомство пока не опубликовало данные о личности задержанного, однако в СМИ уже появилась информация, что речь идет про Ахмада Курбанова. Об этом написало агентство РИА Новости на основании анализа фото из соцсетей.
© ФСБ Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
© ФСБ
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Примерно в 6 утра в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
Сообщается, что самодельное взрывное устройство, приведшее к таким последствиям, было вмонтировано в припаркованный у подъезда самокат.
Пожелавший остаться неизвестным чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) признал, что Украина ответственна за преступление, добавив, что СБУ считала Кириллова "законной целью".
Брифинг начальника российских войск РХБЗ И. Кириллова об американских биолабораториях на Украине
09:00
Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабряСпецслужбы Украины взяли на себя ответственность за убийство Кириллова, США открестились от причастности к теракту. Российские военные уничтожают противника и технику. Дубинский уверен, что Киев отвлекает общественное внимание от надвигающейся катастрофы и масштабных потерь
Еще по теме: Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против Кириллова.
 
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