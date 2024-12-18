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ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТО

ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТО - 18.12.2024 Украина.ру

ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТО

ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов

2024-12-18T10:41

2024-12-18T10:41

2024-12-18T10:41

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На видео мужчина признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. В столице он купил электросамокат, а через несколько месяцев получил от кураторов взрывное устройство, которое и прикрепил к средству передвижения.Затем злоумышленник арендовал каршеринговый автомобиль и установил в нем камеру для наблюдения за домом генерала. Известно, что съемка транслировалась организаторам в Днепропетровск (Днепр). После этого самокат со взрывным устройством он поставил у дома Кириллова.Злоумышленник утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.Ведомство пока не опубликовало данные о личности задержанного, однако в СМИ уже появилась информация, что речь идет про Ахмада Курбанова. Об этом написало агентство РИА Новости на основании анализа фото из соцсетей.Примерно в 6 утра в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.Сообщается, что самодельное взрывное устройство, приведшее к таким последствиям, было вмонтировано в припаркованный у подъезда самокат.Пожелавший остаться неизвестным чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) признал, что Украина ответственна за преступление, добавив, что СБУ считала Кириллова "законной целью".Еще по теме: Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против Кириллова.

https://ukraina.ru/20241218/1059746163.html

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