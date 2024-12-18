СК РФ допрашивает гражданин Узбекистана, задержанного по делу об убийстве Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру
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СК РФ допрашивает гражданин Узбекистана, задержанного по делу об убийстве Кириллова
СК РФ допрашивает гражданин Узбекистана, задержанного по делу об убийстве Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру
СК РФ допрашивает гражданин Узбекистана, задержанного по делу об убийстве Кириллова
Задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Задержанного допрашивают следователи, сообщила 18 декабря официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
2024-12-18T09:58
2024-12-18T09:58
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Допрос подозреваемого в убийстве генерала Кириллова и его помощника осуществляют следователи Главного следственного управления СК во взаимодействии с ФСБ и МВД.Она сообщила также, что за совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере $100 тыс и выезд в одну из европейских стран для проживания."Устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления", - сказано в официальном сообщении российского следственного ведомства.Ранее в новостях: Председатель Госдумы: Кириллова убило террористическое государство во главе с нелегитимным нацистом Также на эту тему: Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство Украины Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабря
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новости, россия, узбекистан, украина, игорь кириллов, петренко, ск рф, фсб, мвд, теракт, следственный комитет рф, следствие, следователи, убийство, уголовное дело, спецслужба, взрыв, мигранты
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СК РФ допрашивает гражданин Узбекистана, задержанного по делу об убийстве Кириллова

09:58 18.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВзрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Задержанного допрашивают следователи, сообщила 18 декабря официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Допрос подозреваемого в убийстве генерала Кириллова и его помощника осуществляют следователи Главного следственного управления СК во взаимодействии с ФСБ и МВД.
"В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. В целях наблюдения за местом проживания военнослужащего им был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", - рассказала Петренко.
Она сообщила также, что за совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере $100 тыс и выезд в одну из европейских стран для проживания.
"Устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления", - сказано в официальном сообщении российского следственного ведомства.
Ранее в новостях: Председатель Госдумы: Кириллова убило террористическое государство во главе с нелегитимным нацистом
Также на эту тему: Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство Украины
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабря
 
НовостиРоссияУзбекистанУкраинаИгорь КирилловПетренкоСК РФФСБМВДтерактСледственный Комитет РФследствиеследователиубийствоуголовное делоспецслужбавзрывмигранты
 
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