СК РФ допрашивает гражданин Узбекистана, задержанного по делу об убийстве Кириллова
Задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Задержанного допрашивают следователи, сообщила 18 декабря официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Допрос подозреваемого в убийстве генерала Кириллова и его помощника осуществляют следователи Главного следственного управления СК во взаимодействии с ФСБ и МВД.
"В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. В целях наблюдения за местом проживания военнослужащего им был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", - рассказала Петренко.
Она сообщила также, что за совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере $100 тыс и выезд в одну из европейских стран для проживания.
"Устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления", - сказано в официальном сообщении российского следственного ведомства.
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