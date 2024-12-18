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СК РФ допрашивает гражданин Узбекистана, задержанного по делу об убийстве Кириллова

СК РФ допрашивает гражданин Узбекистана, задержанного по делу об убийстве Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру

СК РФ допрашивает гражданин Узбекистана, задержанного по делу об убийстве Кириллова

Задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Задержанного допрашивают следователи, сообщила 18 декабря официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

2024-12-18T09:58

2024-12-18T09:58

2024-12-18T09:58

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Допрос подозреваемого в убийстве генерала Кириллова и его помощника осуществляют следователи Главного следственного управления СК во взаимодействии с ФСБ и МВД.Она сообщила также, что за совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере $100 тыс и выезд в одну из европейских стран для проживания."Устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления", - сказано в официальном сообщении российского следственного ведомства.Ранее в новостях: Председатель Госдумы: Кириллова убило террористическое государство во главе с нелегитимным нацистом Также на эту тему: Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство Украины Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабря

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