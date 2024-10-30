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"Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину

"Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину - 30.10.2024 Украина.ру

"Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину

Отправка военного контингента НАТО на Украину после возможной отправки военнослужащих КНДР в Россию является чрезвычайно опасной, и Киев не будет просить западных партнёров об этом. Такое заявление 30 октября для представителей СМИ Северной Европы сделал Владимир Зеленский

2024-10-30T16:20

2024-10-30T16:20

2024-10-30T16:20

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Выступая перед прессой, Зеленский прокомментировал присутствие военнослужащих КНДР на территории России, о чём заявляют в Киеве и на Западе."Для нас это факт. Хотя я знаю, что кое-какие партнёры скептически относятся к присутствию северокорейских солдат на фронте. Но это их проблемы. Мы имеем настоящую проблему", - сказал Зеленский.Из контекста следовало, что он имеет ввиду линию боевого соприкосновения на территории российской Курской области."Северокорейские солдаты уже на фронте. На территории России, уже готовятся бою. Уже три тысячи солдат с офицерами генералами", - уточнил Зеленский.На самом деле генералы относятся к высшему офицерскому составу. Не служивший в армии и систематически уклонявшийся от призыва Зеленский мог этого не знать.Зеленский сообщил также, что ему известно о скептическом отношении к идее отправки военнослужащих НАТО на Украину. По его словам, нынешнее украинское руководство никогда не продвигало эту идею и никогда не обсуждало её детали."Мы никогда не говорили об этом подробно. Я имею в виду, что это очень, это очень опасно, когда нет такого решения от лидеров и от общественности. Очень опасно поднимать эту тему, потому что можно потерять всю другую поддержку", - рассказал Зеленский.До этого, 17 октября Зеленский назвал конкретное число северокорейских военных, которые, по его мнению, будут воевать против ВСУ на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.Ранее с идеей отправить на Украину военнослужащих НАТО выступали официальные лица Франции и стран Балтии. В частности, такие идеи накануне парламентских выборов во Франции проговаривал французский президент Эммануэль Макрон.Позиция Москвы по этому вопросу: "Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО Также на эту тему: В НАТО впервые заявили о северокорейских военных в зоне СВО

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