"Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину - 30.10.2024 Украина.ру
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"Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину
"Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину - 30.10.2024 Украина.ру
"Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину
Отправка военного контингента НАТО на Украину после возможной отправки военнослужащих КНДР в Россию является чрезвычайно опасной, и Киев не будет просить западных партнёров об этом. Такое заявление 30 октября для представителей СМИ Северной Европы сделал Владимир Зеленский
2024-10-30T16:20
2024-10-30T16:20
новости
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кндр
владимир зеленский
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дмитрий песков
нато
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Выступая перед прессой, Зеленский прокомментировал присутствие военнослужащих КНДР на территории России, о чём заявляют в Киеве и на Западе."Для нас это факт. Хотя я знаю, что кое-какие партнёры скептически относятся к присутствию северокорейских солдат на фронте. Но это их проблемы. Мы имеем настоящую проблему", - сказал Зеленский.Из контекста следовало, что он имеет ввиду линию боевого соприкосновения на территории российской Курской области."Северокорейские солдаты уже на фронте. На территории России, уже готовятся бою. Уже три тысячи солдат с офицерами генералами", - уточнил Зеленский.На самом деле генералы относятся к высшему офицерскому составу. Не служивший в армии и систематически уклонявшийся от призыва Зеленский мог этого не знать.Зеленский сообщил также, что ему известно о скептическом отношении к идее отправки военнослужащих НАТО на Украину. По его словам, нынешнее украинское руководство никогда не продвигало эту идею и никогда не обсуждало её детали."Мы никогда не говорили об этом подробно. Я имею в виду, что это очень, это очень опасно, когда нет такого решения от лидеров и от общественности. Очень опасно поднимать эту тему, потому что можно потерять всю другую поддержку", - рассказал Зеленский.До этого, 17 октября Зеленский назвал конкретное число северокорейских военных, которые, по его мнению, будут воевать против ВСУ на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.Ранее с идеей отправить на Украину военнослужащих НАТО выступали официальные лица Франции и стран Балтии. В частности, такие идеи накануне парламентских выборов во Франции проговаривал французский президент Эммануэль Макрон.Позиция Москвы по этому вопросу: "Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО Также на эту тему: В НАТО впервые заявили о северокорейских военных в зоне СВО
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новости, украина, россия, кндр, владимир зеленский, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, всу, курская область, сво, кто, северная корея
Новости, Украина, Россия, КНДР, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, ВСУ, Курская область, СВО, КТО, Северная Корея

"Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину

16:20 30.10.2024
 
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
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Отправка военного контингента НАТО на Украину после возможной отправки военнослужащих КНДР в Россию является чрезвычайно опасной, и Киев не будет просить западных партнёров об этом. Такое заявление 30 октября для представителей СМИ Северной Европы сделал Владимир Зеленский
Выступая перед прессой, Зеленский прокомментировал присутствие военнослужащих КНДР на территории России, о чём заявляют в Киеве и на Западе.
"Для нас это факт. Хотя я знаю, что кое-какие партнёры скептически относятся к присутствию северокорейских солдат на фронте. Но это их проблемы. Мы имеем настоящую проблему", - сказал Зеленский.
Из контекста следовало, что он имеет ввиду линию боевого соприкосновения на территории российской Курской области.
"Северокорейские солдаты уже на фронте. На территории России, уже готовятся бою. Уже три тысячи солдат с офицерами генералами", - уточнил Зеленский.
На самом деле генералы относятся к высшему офицерскому составу. Не служивший в армии и систематически уклонявшийся от призыва Зеленский мог этого не знать.
Зеленский сообщил также, что ему известно о скептическом отношении к идее отправки военнослужащих НАТО на Украину. По его словам, нынешнее украинское руководство никогда не продвигало эту идею и никогда не обсуждало её детали.
"Мы никогда не говорили об этом подробно. Я имею в виду, что это очень, это очень опасно, когда нет такого решения от лидеров и от общественности. Очень опасно поднимать эту тему, потому что можно потерять всю другую поддержку", - рассказал Зеленский.
До этого, 17 октября Зеленский назвал конкретное число северокорейских военных, которые, по его мнению, будут воевать против ВСУ на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.
Ранее с идеей отправить на Украину военнослужащих НАТО выступали официальные лица Франции и стран Балтии. В частности, такие идеи накануне парламентских выборов во Франции проговаривал французский президент Эммануэль Макрон.
Позиция Москвы по этому вопросу: "Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО
Также на эту тему: В НАТО впервые заявили о северокорейских военных в зоне СВО
 
НовостиУкраинаРоссияКНДРВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронДмитрий ПесковНАТОВСУКурская областьСВОКТОСеверная Корея
 
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