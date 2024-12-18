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К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово

К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово - 18.12.2024 Украина.ру

К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово

Украинские военные, которых кинули в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), утратили шанс выйти из города без потерь. Об этом 18 декабря заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2024-12-18T10:23

2024-12-18T10:23

2024-12-18T10:23

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Он отметил, что ВС РФ сжимают в Курахово в кольцо, атакуя с линии фронта и флангов. До полного окружения города остается несколько километров, резюмировал Рогов.Ранее он уточнял, что российская армия зачистила котел, в который попали ВСУ к югу от Курахово. Часть украинских солдат сдалась в плен, остальные пытались отстреливаться и были ликвидированы.Подробнее — в материале Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабряНакануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении в ДНР. "Западнее россияне ещё ближе подошли к трассе на Курахово. Они уже менее, чем в двух километрах от ключевого села Константинополь. С выходом на трассу в окружении может оказаться вся группировка ВСУ около Курахово", — добавило украинское издание "Страна.ua".Другие темы: Украинский конфликт претендует на звание самого глобального - Politico

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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф