К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово - 18.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241218/1059748765.html
К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово
К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово - 18.12.2024 Украина.ру
К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово
Украинские военные, которых кинули в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), утратили шанс выйти из города без потерь. Об этом 18 декабря заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-12-18T10:23
2024-12-18T10:23
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059680005_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_485122ba60e1589c762b0c0a3df15434.jpg
Он отметил, что ВС РФ сжимают в Курахово в кольцо, атакуя с линии фронта и флангов. До полного окружения города остается несколько километров, резюмировал Рогов.Ранее он уточнял, что российская армия зачистила котел, в который попали ВСУ к югу от Курахово. Часть украинских солдат сдалась в плен, остальные пытались отстреливаться и были ликвидированы.Подробнее — в материале Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабряНакануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении в ДНР. "Западнее россияне ещё ближе подошли к трассе на Курахово. Они уже менее, чем в двух километрах от ключевого села Константинополь. С выходом на трассу в окружении может оказаться вся группировка ВСУ около Курахово", — добавило украинское издание "Страна.ua".Другие темы: Украинский конфликт претендует на звание самого глобального - Politico
https://ukraina.ru/20241217/1059721984.html
курахово
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059680005_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_144bb50c999f09269d253b2ce32ef612.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово

10:23 18.12.2024
 
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Украинские военные, которых кинули в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), утратили шанс выйти из города без потерь. Об этом 18 декабря заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Украинские боевики в Курахово потеряли шанс оставить город без потерь, и всему виной их командование, которое решило пожертвовать ими ради того, чтобы Зеленский мог в очередной раз покрасоваться громкими словами и потешить западную публику заявлениями об очередной "фортецi" (крепости - Ред.)", — рассказал Рогов.
Он отметил, что ВС РФ сжимают в Курахово в кольцо, атакуя с линии фронта и флангов. До полного окружения города остается несколько километров, резюмировал Рогов.
Ранее он уточнял, что российская армия зачистила котел, в который попали ВСУ к югу от Курахово. Часть украинских солдат сдалась в плен, остальные пытались отстреливаться и были ликвидированы.
Подробнее — в материале Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабря
Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении в ДНР.
"Западнее россияне ещё ближе подошли к трассе на Курахово. Они уже менее, чем в двух километрах от ключевого села Константинополь. С выходом на трассу в окружении может оказаться вся группировка ВСУ около Курахово", — добавило украинское издание "Страна.ua".
Коллаж: освобождение Анновки
Вчера, 12:56
"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в КураховоРоссийские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило Минобороны РФ
Другие темы: Украинский конфликт претендует на звание самого глобального - Politico
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Дорошенко и Пушкин. У "Солнца русской поэзии" чуть-чуть украинские дети
18:08"Давайте снижайте возраст мобилизации": Зеленский подтвердил сигналы с Запада о мобилизации 18-летних
18:03Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром
18:00Арест вероятного убийцы Кириллова, Кураховский котёл, Зеленский мечтает пойти в кино. Итоги 18 декабря
17:52Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей"
17:33Орбан уличил Зеленского в безответственности
17:22Финская компания поможет ВСУ отступить в Донбассе. Не пора ли глушить спутники?
17:14СБУ обвинила в "антиукраинской деятельности" настоятеля храма Одесской епархии УПЦ
17:12"Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине
17:09Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском
17:05Взрывчатка от Морбиуса, сколько обещали заплатить: все об убийце генерала Кириллова
16:47ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State
16:46Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности
16:45Конструирование оппозиции из гумуса и веток: Юрия Бойко достали из нафталина
16:35Тренды меняются: на Западе заметили, что Европа замерзает, а Германия катится в бездну
16:35"Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет
16:14"Подельники кровавого узурпатора": в Раде забили тревогу из-за пыток в ВСУ
16:08Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — Mash
15:49Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащих
15:31Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев
Лента новостейМолния