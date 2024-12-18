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ФСБ пригрозила сотрудникам спецслужб Украины, причастным к убийству Кириллова

ФСБ пригрозила сотрудникам спецслужб Украины, причастным к убийству Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру

ФСБ пригрозила сотрудникам спецслужб Украины, причастным к убийству Кириллова

Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, понесут наказание. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ РФ

2024-12-18T10:34

2024-12-18T10:34

2024-12-18T10:34

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"Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание", - заверили в службе безопасности.Накануне утром на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погиб Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.Подробнее об убийстве Кириллова - в материале Сергея Зуева Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабря на сайте Украина.ру.

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