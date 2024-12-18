https://ukraina.ru/20241218/1059731715.html

Рвутся на инаугурацию Трампа и играют в выборы. Чем занимаются представители украинской элиты

Рвутся на инаугурацию Трампа и играют в выборы. Чем занимаются представители украинской элиты - 18.12.2024 Украина.ру

Рвутся на инаугурацию Трампа и играют в выборы. Чем занимаются представители украинской элиты

На текущей неделе представители украинской элиты более всего были обеспокоены сложностью попасть на инаугурацию к избранному президенту США Дональду Трампу, чтобы лично прогнуться перед новым хозяином Белого дома.

2024-12-18T06:12

2024-12-18T06:12

2024-12-18T06:12

эксклюзив

украина

дональд трамп

юрий бойко

владимир зеленский

сша

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слуга народа

инаугурация

выборы

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Оказалось, что Трамп не пригласил даже Зеленского, о чем в понедельник, 16 декабря, сам избранный президент США рассказал в интервью. Не помогло даже то, что Андрей Ермак, глава Офиса президента, на днях рассказывал, как сильно он уважает Трампа. Такой "игнор" является крайне опасным сигналом для украинской элиты, полностью зависящей от милости США.Правда, депутат от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что лично он получил приглашение на инаугурацию, но, дескать, не поедет туда, поскольку ему нужно усиленно думать о народе. Украинские политики уже представляют себе отчаяние Дональда Трампа, который не увидит Дунду на своей инаугурации."Представьте: выходит Трамп, возлагает руку на Конституцию и в гробовой тишине вдруг вопрошает: "А где Дунда? Почему я не вижу Дунду? Вы точно направили ему приглашение?", - иронизирует опальный депутат Александр Дубинский.Тем не менее, у украинской элиты есть еще больше месяца, чтобы через американских лоббистов купить себе приглашение на инаугурацию. Затем даже случайное фото в толпе на фоне Трампа сможет повысить политический вес украинского чиновника и послужить защитой от обвинений в коррупции.Другие украинские политики, почувствовав приближение выборов, проснулись от долгой спячки и начали окучивать русскоязычный электорат. В частности, нардеп Юрий Бойко, возглавляющий в Раде осколок запрещенной "Оппозиционной платформы – за жизнь" вдруг снова увидел преследование верующих канонической православной церкви и гонения на русский язык."Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателя Америки, в самой Америке. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается", - заявил Бойко, делая пас американским республиканцам, которые в основном выступали против атак на памятники Колумбу.В СНБО Украины его слова осудили, посчитав их "российскими нарративами". Затем Бойко вызвали на допрос в СБУ.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* подчеркивает, что в своем заявлении Бойко даже боится сказать всю правду, обвиняя лишь каких-то радикалов, тогда как гонения являются целенаправленной политикой государства.Украинские эксперты и политики при этом напоминают, что Бойко давно сотрудничает с Офисом президента. Противоположный политический фланг традиционно окучивает пятый президент Петр Порошенко. На днях он обвинил Зеленского в попытке отойти от курса на "перемогу"."Последние три недели из словаря власти полностью исчезло слово "победа". Это произошло сразу после презентации "плана победы". Вместо этого говорят о заморозке и о поиске формулы мира. Я же считаю, что власть, народ и государство, которые не верят в собственную победу, обречены на поражение", - заявил Порошенко.По сути, Порошенко, как и в 2019-2021 гг., раскачивает тему "Нет капитуляции", пытаясь собрать под своим крылом радикальных националистов.Вместе с тем, издание "Украинская правда" пишет, что украинские политтехнологи шепотом прогнозируют имя будущего президента, политики пока полушутя "заключают" коалиции в будущей Раде, а в крупных городах и регионах постепенно кто-то выкупает рекламные площади с прицелом на весну. В команде Зеленского, отмечает издание, наметился раскол между теми, кто еще верит в его победу на будущих выборах, теми, кто в это не верит, и теми, кто вообще не хочет, чтобы Зеленский баллотировался. Однако формат будущих выборов и стратегия предвыборной кампании зависит от условий окончания боевых действий, а их никто не знает."Идеологическая рамка предстоящих выборов вообще непонятна, поскольку любое позиционирование кандидатов и партий полностью зависит от условий, сроков и границ окончания войны. А их не знает никто ни на Украине, ни за ее пределами.… Поэтому в большинстве политических штабов в Украине сейчас царит атмосфера тотальной неопределенности", - пишет "Украинская правда".В целом же заметно, что украинской политической элите очень хочется поиграть в выборы и делать это в традиционном и привычном формате: одна часть окучивает юго-восточные регионы, обещая права русскоязычным гражданам, другая – западные регионы, обещая победу над РФ. Выборы приносят политическим силам крупные деньги от спонсоров, но вопрос о том, когда и в каком формате это произойдет, от украинской элиты не зависит – его будут решать в Вашингтоне и Лондоне.Бывший посол Украины в Британии Вадим Пристайко в понедельник 16 декабря вообще заявил, что в 2022 году планировался переезд всего украинского правительства в Лондон, чтобы руководить Украиной и ВСУ прямо оттуда. Однако такой формат управления рано или поздно поднимет вопрос: зачем вообще нужная украинская элиты в качестве посредника для управления из Лондона.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Прячет концы коррупционных схем и интригует против Зеленского. Чем занимается украинская элита

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