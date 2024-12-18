https://ukraina.ru/20241218/1059742515.html

Военный эксперт: ВСУ будут жечь под Курском резервные бригады, пока Трамп не объявит "ночь мира"

Военный эксперт: ВСУ будут жечь под Курском резервные бригады, пока Трамп не объявит "ночь мира" - 18.12.2024 Украина.ру

Военный эксперт: ВСУ будут жечь под Курском резервные бригады, пока Трамп не объявит "ночь мира"

Чтобы удержать курскую территорию хотя бы до того, как Трамп объявит "ночь мира", ВСУ будут цепляться за нее руками и зубами и ногами и жечь там элитные бригады типа "Анны Киевской". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-12-18T06:00

2024-12-18T06:00

2024-12-18T06:00

новости

курская область

дональд трамп

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Ранее появилась информация, что ВСУ начали побатальонно раздергивать элитную бригаду "Анна Киевская", подготовленную во Франции. По мнению эксперта, так происходит, потому что ситуация под Курском, которая является приоритетным направлением, заставляет ВСУ сжигать резервы.По его мнению, ВСУ вообще не справляются с давлением наших штурмовиков, потому что теряют территории. Даже в Курской области ВСУ воюют от обороны. В настоящее время это армия, не способная на активные наступательные действия, отметил он.Да, сейчас украинская армия может вести активную оборону, но атаковать на нескольких направлениях она не в состоянии. Хотя в Курской области иногда случается, что ВСУ пытаются контратаковать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О том, как разные страны Европы видят дальнейшие перспективы украинского конфликта — в интервью Сергея Ермакова: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241217/1059734146.html

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новости, курская область, дональд трамп, франция, всу, резервы, наступление, оборона, сво, детали, спецоперация