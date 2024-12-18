https://ukraina.ru/20241218/1059742845.html

"Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт

"Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт - 18.12.2024 Украина.ру

"Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт

Многие рассматривают "Орешник" как некую панацею и супероружие. Но оно больше возымело моральный эффект. "Орешник" нас взбодрил, но хотелось бы продолжения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-12-18T06:15

2024-12-18T06:15

2024-12-18T06:15

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Масса экспертов рассматривает "Орешник" как некую панацею, супероружие. Оно больше возымело моральный эффект, подняло настроение, потому что разрешение Украине бить западными ракетами настолько, насколько они достают по российской территории, вызвало уныние, отметил эксперт.Потому что давление на этот счет очень велико. Даже самые известные военблогеры с огромной аудиторией патриотического направления уже требуют применения ТЯО. Поэтому Путин объясняет, что при наличии "Орешника" в этом нет никакой нужды: "успокойтесь, попейте водички, охладите головы", добавил он."Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по тем целям, от поражения которых все ужаснутся", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О том, как разные страны Европы видят дальнейшие перспективы украинского конфликта — в интервью Сергея Ермакова: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241217/1059731443.html

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новости, украина, россия, владимир путин, европа, "орешник", ракета, ядерное оружие, сво, детали, спецоперация, оружие