"Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт
© Freepik.comОрешник
© Freepik.com
Многие рассматривают "Орешник" как некую панацею и супероружие. Но оно больше возымело моральный эффект. "Орешник" нас взбодрил, но хотелось бы продолжения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Масса экспертов рассматривает "Орешник" как некую панацею, супероружие. Оно больше возымело моральный эффект, подняло настроение, потому что разрешение Украине бить западными ракетами настолько, насколько они достают по российской территории, вызвало уныние, отметил эксперт.
"Орешник" нас взбодрил, но хотелось бы продолжения. В том, что сказал [президент России Владимир] Путин, нет противоречия, ведь ему надо объяснить, почему до сих пор не пущено в ход тактическое ядерное оружие", — подчеркнул Зимовский.
Потому что давление на этот счет очень велико. Даже самые известные военблогеры с огромной аудиторией патриотического направления уже требуют применения ТЯО. Поэтому Путин объясняет, что при наличии "Орешника" в этом нет никакой нужды: "успокойтесь, попейте водички, охладите головы", добавил он.
"Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по тем целям, от поражения которых все ужаснутся", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.
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