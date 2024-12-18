"Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт - 18.12.2024 Украина.ру
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"Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт
"Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт - 18.12.2024 Украина.ру
"Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт
Многие рассматривают "Орешник" как некую панацею и супероружие. Но оно больше возымело моральный эффект. "Орешник" нас взбодрил, но хотелось бы продолжения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-12-18T06:15
2024-12-18T06:15
новости
украина
россия
владимир путин
европа
"орешник"
ракета
ядерное оружие
сво
детали
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Масса экспертов рассматривает "Орешник" как некую панацею, супероружие. Оно больше возымело моральный эффект, подняло настроение, потому что разрешение Украине бить западными ракетами настолько, насколько они достают по российской территории, вызвало уныние, отметил эксперт.Потому что давление на этот счет очень велико. Даже самые известные военблогеры с огромной аудиторией патриотического направления уже требуют применения ТЯО. Поэтому Путин объясняет, что при наличии "Орешника" в этом нет никакой нужды: "успокойтесь, попейте водички, охладите головы", добавил он."Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по тем целям, от поражения которых все ужаснутся", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О том, как разные страны Европы видят дальнейшие перспективы украинского конфликта — в интервью Сергея Ермакова: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир путин, европа, "орешник", ракета, ядерное оружие, сво, детали, спецоперация, оружие
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, Европа, "Орешник", Ракета, Ядерное оружие, СВО, детали, Спецоперация, оружие

"Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт

06:15 18.12.2024
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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Многие рассматривают "Орешник" как некую панацею и супероружие. Но оно больше возымело моральный эффект. "Орешник" нас взбодрил, но хотелось бы продолжения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Масса экспертов рассматривает "Орешник" как некую панацею, супероружие. Оно больше возымело моральный эффект, подняло настроение, потому что разрешение Украине бить западными ракетами настолько, насколько они достают по российской территории, вызвало уныние, отметил эксперт.
"Орешник" нас взбодрил, но хотелось бы продолжения. В том, что сказал [президент России Владимир] Путин, нет противоречия, ведь ему надо объяснить, почему до сих пор не пущено в ход тактическое ядерное оружие", — подчеркнул Зимовский.
Потому что давление на этот счет очень велико. Даже самые известные военблогеры с огромной аудиторией патриотического направления уже требуют применения ТЯО. Поэтому Путин объясняет, что при наличии "Орешника" в этом нет никакой нужды: "успокойтесь, попейте водички, охладите головы", добавил он.
"Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по тем целям, от поражения которых все ужаснутся", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.
О том, как разные страны Европы видят дальнейшие перспективы украинского конфликта — в интервью Сергея Ермакова: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Вчера, 15:52
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на ЗапорожьеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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