Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру
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Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против Кириллова
Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру
Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против Кириллова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik опровергла версию ряда "аналитиков" о якобы "законности" теракта против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в соответствии с некими юридическими решениями на Украине
2024-12-18T09:44
2024-12-18T09:44
новости
украина
игорь кириллов
россия
москва
владимир зеленский
сбу
мария захарова
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Она указала на оценки "киевскорежимных, прокиевскорежимных, проплаченных Западом" псевдоаналитиков насчет произошедшего."Они говорят о том, что так как Украина объявила Игоря Кириллова причастным, виновным, вынесла какие-то приговоры, то это законная как бы цель, ну и начинают развивать мысль, о том, что это даже не убийство, а это как бы "ликвидация". То есть ещё раз. Их аргументация строится по следующему принципу: Украина через, как они это называют, "законный инструментарий" приняла соответствующие решения, вынесла приговор, второе - этот приговор был приведен в исполнение в условиях военного времени и так далее. Вот как бы цепочка логических доказательств. Можно, я сразу на ней крест поставлю? Первое: слово "законность" и Украина сегодняшняя вообще несовместимы", - сказала она.Она напомнила о Владимире Зеленском, который "находится на вершине власти, у кого закончился президентский срок, и кто сам объявлен своими же соплеменниками вне зоны легитимности", а также о чудовищной коррупции в органах власти страны.Опровергая версию о якобы "законной ликвидации", Захарова также отметила повреждение жилого дома при взрыве, и подчеркнула, что только чудо спасло от большего числа жертв, в том числе среди детей, идущих утром в школу.Накануне утром на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Газета New York Times сообщила, что ответственность за теракт взяли на себя украинские спецслужбы. Пожелавший остаться неизвестным чиновник СБУ заявил, что Украина ответственна за преступление, добавив, что СБУ считала Кириллова "законной целью".Подробнее об убийстве Кириллова - в материале Сергея Зуева Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабря на сайте Украина.ру.
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новости, украина, игорь кириллов, россия, москва, владимир зеленский, сбу, мария захарова
Новости, Украина, Игорь Кириллов, Россия, Москва, Владимир Зеленский, СБУ, Мария Захарова

Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против Кириллова

09:44 18.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik опровергла версию ряда "аналитиков" о якобы "законности" теракта против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в соответствии с некими юридическими решениями на Украине
Она указала на оценки "киевскорежимных, прокиевскорежимных, проплаченных Западом" псевдоаналитиков насчет произошедшего.
"Они говорят о том, что так как Украина объявила Игоря Кириллова причастным, виновным, вынесла какие-то приговоры, то это законная как бы цель, ну и начинают развивать мысль, о том, что это даже не убийство, а это как бы "ликвидация". То есть ещё раз. Их аргументация строится по следующему принципу: Украина через, как они это называют, "законный инструментарий" приняла соответствующие решения, вынесла приговор, второе - этот приговор был приведен в исполнение в условиях военного времени и так далее. Вот как бы цепочка логических доказательств. Можно, я сразу на ней крест поставлю? Первое: слово "законность" и Украина сегодняшняя вообще несовместимы", - сказала она.
Она напомнила о Владимире Зеленском, который "находится на вершине власти, у кого закончился президентский срок, и кто сам объявлен своими же соплеменниками вне зоны легитимности", а также о чудовищной коррупции в органах власти страны.
"Никакой легитимности, тем более принятия судебных решений и вынесения приговоров, на Украине нет. Ну все же понятно", - добавила она.
Опровергая версию о якобы "законной ликвидации", Захарова также отметила повреждение жилого дома при взрыве, и подчеркнула, что только чудо спасло от большего числа жертв, в том числе среди детей, идущих утром в школу.
Накануне утром на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Газета New York Times сообщила, что ответственность за теракт взяли на себя украинские спецслужбы. Пожелавший остаться неизвестным чиновник СБУ заявил, что Украина ответственна за преступление, добавив, что СБУ считала Кириллова "законной целью".
Подробнее об убийстве Кириллова - в материале Сергея Зуева Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабря на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаИгорь КирилловРоссияМоскваВладимир ЗеленскийСБУМария Захарова
 
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