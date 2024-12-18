"Дайте нам лицензию!": Зеленский потребовал помощь Запада в производстве вооружений - 18.12.2024 Украина.ру
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"Дайте нам лицензию!": Зеленский потребовал помощь Запада в производстве вооружений
"Дайте нам лицензию!": Зеленский потребовал помощь Запада в производстве вооружений - 18.12.2024 Украина.ру
"Дайте нам лицензию!": Зеленский потребовал помощь Запада в производстве вооружений
При проблемах с поставками западной военной помощи на Украину украинский ВПК может их производить самостоятельно – включая дальнобойные ракеты. Об этом в интервью французской газете Le Parisien завил Владимир Зеленский.
2024-12-18T10:59
2024-12-18T11:05
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Французское издание представило Зеленского как позитивного лидера страны, непоколебимо стремящейся в Евросоюз. Оно также выяснило через вопросы читателей позицию украинского политика по чувствительным для западных правительств вопросам.Зеленский пожаловался на задержки в поставках оружия с Запада и отметил, что украинские предприятия могут производить современные вооружения – если западные компании и правительства согласятся на предоставление соответствующих лицензий."Мы должны иметь самую современную и полную противовоздушную оборону. Мне иногда говорят, что на Западе не хватает мощностей, чтобы своевременно производить эти системы, потому что они уже развернуты. Это нормально. Дайте нам лицензию! Мы будем производить собственное оружие, в том числе ракеты, и системы обороны", – заявил Зеленский.По его словам, на Украине возможно производить и военную технику, и боеприпасы. Зеленский выразил уверенность, что в интересах Запада вкладывать деньги в украинский ВПК и предавать технологии, так как тем самым западные правительства заботятся о своей безопасности.Зеленский также заявил, что продолжение российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будет означать, что Запад недостаточно помогает Киеву в военном отношении.При этом украинский политик попытался напугать французских обывателей заявлением о якобы имеющемся у России намерении напасть на страны НАТО после разгрома ВСУ. Зеленский отметил исключительный опыт украинской армии в условиях СВО, подчеркнув, что подобных армий в Европе больше нет.Такие же похвалы ВСУ прозвучали у Зеленского во время выступления во Львове 17 декабря. Украинский политик произнёс их, оскорбляя власти Венгрии и лично премьер-министра Виктора Орбана. Зеленский попытался убедить жителей Западной Украины в том, что официальный Будапешт якобы не выступал с мирными инициативами по "рождественскому перемирию" и обмену пленными, а Орбан набивался в посредники, не имея ни военных, ни иных средств воздействия на российского президента Владимира Путина.Накануне в новостях: Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной Ранее на эту тему: Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков Также на эту тему: Что такое окончательное решение украинского вопроса? На Украине вспомнили о скором будущем
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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, виктор орбан, владимир путин, впк, вооруженные силы украины, ес, всу, сво, военная помощь, лицензия, оружие, нато, украина-нато, украина-ес, франция, львов, западная украина, венгрия
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Владимир Путин, ВПК, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВСУ, СВО, военная помощь, лицензия, оружие, НАТО, Украина-НАТО, Украина-ЕС, Франция, Львов, Западная Украина, Венгрия

"Дайте нам лицензию!": Зеленский потребовал помощь Запада в производстве вооружений

10:59 18.12.2024 (обновлено: 11:05 18.12.2024)
 
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При проблемах с поставками западной военной помощи на Украину украинский ВПК может их производить самостоятельно – включая дальнобойные ракеты. Об этом в интервью французской газете Le Parisien завил Владимир Зеленский.
Французское издание представило Зеленского как позитивного лидера страны, непоколебимо стремящейся в Евросоюз. Оно также выяснило через вопросы читателей позицию украинского политика по чувствительным для западных правительств вопросам.
Зеленский пожаловался на задержки в поставках оружия с Запада и отметил, что украинские предприятия могут производить современные вооружения – если западные компании и правительства согласятся на предоставление соответствующих лицензий.
"Мы должны иметь самую современную и полную противовоздушную оборону. Мне иногда говорят, что на Западе не хватает мощностей, чтобы своевременно производить эти системы, потому что они уже развернуты. Это нормально. Дайте нам лицензию! Мы будем производить собственное оружие, в том числе ракеты, и системы обороны", – заявил Зеленский.
По его словам, на Украине возможно производить и военную технику, и боеприпасы. Зеленский выразил уверенность, что в интересах Запада вкладывать деньги в украинский ВПК и предавать технологии, так как тем самым западные правительства заботятся о своей безопасности.
Зеленский также заявил, что продолжение российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будет означать, что Запад недостаточно помогает Киеву в военном отношении.
При этом украинский политик попытался напугать французских обывателей заявлением о якобы имеющемся у России намерении напасть на страны НАТО после разгрома ВСУ. Зеленский отметил исключительный опыт украинской армии в условиях СВО, подчеркнув, что подобных армий в Европе больше нет.
Такие же похвалы ВСУ прозвучали у Зеленского во время выступления во Львове 17 декабря. Украинский политик произнёс их, оскорбляя власти Венгрии и лично премьер-министра Виктора Орбана. Зеленский попытался убедить жителей Западной Украины в том, что официальный Будапешт якобы не выступал с мирными инициативами по "рождественскому перемирию" и обмену пленными, а Орбан набивался в посредники, не имея ни военных, ни иных средств воздействия на российского президента Владимира Путина.
Накануне в новостях: Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной
Ранее на эту тему: Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков
Также на эту тему: Что такое окончательное решение украинского вопроса? На Украине вспомнили о скором будущем
 
НовостиУкраинаЗападРоссияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВладимир ПутинВПКВооруженные силы УкраиныЕСВСУСВОвоенная помощьлицензияоружиеНАТОУкраина-НАТОУкраина-ЕСФранцияЛьвовЗападная УкраинаВенгрия
 
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