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На экс-гитариста "Короля и Шута" составили протокол за дискредитацию ВС России

На экс-гитариста "Короля и Шута" составили протокол за дискредитацию ВС России - 18.12.2024 Украина.ру

На экс-гитариста "Короля и Шута" составили протокол за дискредитацию ВС России

На экс-гитариста "Короля и Шута" ("КиШ") Александра Балунова ("Балу") составили административный протокол по факту дискредитации российской армии. Эта информация следует из картотеки Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга

2024-12-18T11:01

2024-12-18T11:01

2024-12-18T11:01

новости

россия

музыкант

штраф

дискредитация вс рф

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В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердили, что музыканта привлекли из-за пяти постов в телеграм-канале, опубликованных в период с июля по октябрь текущего года, где музыкант выражал поддержку Киеву.Балунову грозит штраф до 50 тысяч рублей.В группе "Король и Шут" он играл до 2006 года, свой уход из коллектива музыкант объяснил тогда причинами как "внутригруппового, так и личного характера", а также заявил, что "КиШ" была на пике популярности и нужно было "уйти красиво".После этого гитарист переехал в США, получил американское гражданство и поселился в Калифорнии.Группа "КиШ" прекратила существование в 2013-м со смертью лидера Михаила Горшенева.С началом украинских событий артисты разделились на тех, кто поддержал борьбу ВС РФ против нацизма и тех, кто осудил Россию и сбежал. Однако часть из них продолжили поливать грязью свою родину из-за границы, не забывая получать гонорары. Вот лишь некоторые из последних таких историй.Другие новости: ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТО.

https://ukraina.ru/20241216/1059685202.html

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новости, россия, музыкант, штраф, дискредитация вс рф