На экс-гитариста "Короля и Шута" составили протокол за дискредитацию ВС России
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / alexandrbalunov
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / alexandrbalunov
На экс-гитариста "Короля и Шута" ("КиШ") Александра Балунова ("Балу") составили административный протокол по факту дискредитации российской армии. Эта информация следует из картотеки Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердили, что музыканта привлекли из-за пяти постов в телеграм-канале, опубликованных в период с июля по октябрь текущего года, где музыкант выражал поддержку Киеву.
Балунову грозит штраф до 50 тысяч рублей.
В группе "Король и Шут" он играл до 2006 года, свой уход из коллектива музыкант объяснил тогда причинами как "внутригруппового, так и личного характера", а также заявил, что "КиШ" была на пике популярности и нужно было "уйти красиво".
После этого гитарист переехал в США, получил американское гражданство и поселился в Калифорнии.
Группа "КиШ" прекратила существование в 2013-м со смертью лидера Михаила Горшенева.
С началом украинских событий артисты разделились на тех, кто поддержал борьбу ВС РФ против нацизма и тех, кто осудил Россию и сбежал. Однако часть из них продолжили поливать грязью свою родину из-за границы, не забывая получать гонорары. Вот лишь некоторые из последних таких историй.
11 декабря, 13:03Максакову*, призывавшую украинских террористов "освободить" Белгородскую область, заочно арестовалиСуд в Москве заочно арестовал оперную певицу, экс-солистку Мариинского театра Марию Максакову*, которая публично поддержала диверсантов из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"**