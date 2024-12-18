На экс-гитариста "Короля и Шута" составили протокол за дискредитацию ВС России - 18.12.2024 Украина.ру
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На экс-гитариста "Короля и Шута" составили протокол за дискредитацию ВС России
На экс-гитариста "Короля и Шута" составили протокол за дискредитацию ВС России - 18.12.2024 Украина.ру
На экс-гитариста "Короля и Шута" составили протокол за дискредитацию ВС России
На экс-гитариста "Короля и Шута" ("КиШ") Александра Балунова ("Балу") составили административный протокол по факту дискредитации российской армии. Эта информация следует из картотеки Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга
2024-12-18T11:01
2024-12-18T11:01
новости
россия
музыкант
штраф
дискредитация вс рф
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В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердили, что музыканта привлекли из-за пяти постов в телеграм-канале, опубликованных в период с июля по октябрь текущего года, где музыкант выражал поддержку Киеву.Балунову грозит штраф до 50 тысяч рублей.В группе "Король и Шут" он играл до 2006 года, свой уход из коллектива музыкант объяснил тогда причинами как "внутригруппового, так и личного характера", а также заявил, что "КиШ" была на пике популярности и нужно было "уйти красиво".После этого гитарист переехал в США, получил американское гражданство и поселился в Калифорнии.Группа "КиШ" прекратила существование в 2013-м со смертью лидера Михаила Горшенева.С началом украинских событий артисты разделились на тех, кто поддержал борьбу ВС РФ против нацизма и тех, кто осудил Россию и сбежал. Однако часть из них продолжили поливать грязью свою родину из-за границы, не забывая получать гонорары. Вот лишь некоторые из последних таких историй.Другие новости: ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТО.
https://ukraina.ru/20241216/1059685202.html
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новости, россия, музыкант, штраф, дискредитация вс рф
Новости, Россия, музыкант, штраф, Дискредитация ВС РФ

На экс-гитариста "Короля и Шута" составили протокол за дискредитацию ВС России

11:01 18.12.2024
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / alexandrbalunov
- РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / alexandrbalunov
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На экс-гитариста "Короля и Шута" ("КиШ") Александра Балунова ("Балу") составили административный протокол по факту дискредитации российской армии. Эта информация следует из картотеки Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердили, что музыканта привлекли из-за пяти постов в телеграм-канале, опубликованных в период с июля по октябрь текущего года, где музыкант выражал поддержку Киеву.
Балунову грозит штраф до 50 тысяч рублей.
В группе "Король и Шут" он играл до 2006 года, свой уход из коллектива музыкант объяснил тогда причинами как "внутригруппового, так и личного характера", а также заявил, что "КиШ" была на пике популярности и нужно было "уйти красиво".
После этого гитарист переехал в США, получил американское гражданство и поселился в Калифорнии.
Группа "КиШ" прекратила существование в 2013-м со смертью лидера Михаила Горшенева.
С началом украинских событий артисты разделились на тех, кто поддержал борьбу ВС РФ против нацизма и тех, кто осудил Россию и сбежал. Однако часть из них продолжили поливать грязью свою родину из-за границы, не забывая получать гонорары. Вот лишь некоторые из последних таких историй.
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