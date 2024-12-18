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"Дружбе" – 65 лет: как СССР пытался купить дружбу Восточной Европы, но только навредил себе

"Дружбе" – 65 лет: как СССР пытался купить дружбу Восточной Европы, но только навредил себе - 18.12.2024 Украина.ру

"Дружбе" – 65 лет: как СССР пытался купить дружбу Восточной Европы, но только навредил себе

Новости начала декабря 2024 года были связаны с нефтепроводом "Дружба": одна из его веток на территории Польши получила повреждение (возможно – в результате диверсии), Чехия перестала получать нефть, из Словакии выслали потенциального диверсанта, Сербия заявила о намерении подключиться к нефтепроводу… В общем, дружбы нет, но "Дружба" есть

2024-12-18T08:00

2024-12-18T08:00

2024-12-18T08:00

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В созданном после 1945 года в Восточной Европе социалистическом лагере только строптивая Румыния могла полностью обеспечить себя нефтью. Поэтому задачу обеспечения союзников-сателлитов "чёрным золотом" взял на себя СССР, и в первые послевоенные десятилетия более половины советского нефтеэкспорта приходилось на социалистические страны Европы.В конце 1950-х годов СССР обогнал Венесуэлу, и вышел на второе место в мире по добыче нефти – после США. Цены тогда были стабильны – около 3 долларов за баррель (нужно учесть, что тогдашний доллар "полновеснее" нынешнего минимум в 6 раз). При этом Советский Союз поставлял нефть своим друзьям по ценам примерно на треть ниже рыночных. К тому же энергоносители – твёрдый и универсальный валютный товар, а продукция восточноевропейской промышленности, в основном лёгкой, которая поставлялась в СССР взамен, нигде, кроме соцлагеря, была особо не нужна.Таким образом, скрытые советские субсидии ежегодно составляли до 10 миллиардов тогдашних долларов в год. Поэтому стенания нынешних властей восточноевропейских государств о "советском колониализме" лицемерны: СССР был "колонизатором навыворот", поддерживая союзников за счёт своих природных ресурсов – тогда как настоящие колонизаторы, страны Западной Европы, действовали наоборот.До конца 1950-х Восточная Европа получала нефть из СССР по железной дороге. Это было не только неудобно и затратно, но и серьёзно ограничивало объёмы поставок. Потому в 1958 году на Х сессии Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), в который тогда входили Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия, Албания и ГДР, было принято решение о строительстве нефтепровода от месторождений СССР (на Средней Волге и в Западной Сибири) в социалистические страны Восточной Европы.18 декабря 1959 года СССР, ГДР, Венгрия, Чехословакия и Польша подписали соглашение о строительстве нефтепровода, который получил звучное название "Дружба". Каждая страна в режиме долевого участия должна была поставить необходимые для строительства нефтепровода материалы, машины, оборудование и трудовые ресурсы. Основными подрядчиками были назначены организации Минспецстроя СССР, в 1968 году объединенные в трест "Ленгазспецстрой". Строительство нефтепровода стартовало 10 декабря 1960 года.Агрегаты для насосных станций приходили из ГДР, автоматика – из Венгрии, арматура и клапаны – из Чехословакии, трубы и технику поставляло СССР. Правда, с трубами большого диаметра поначалу возникли сложности – с Советском Союзе не умели их производить, поэтому первое время заказывали из Германии. Для этого СССР и ФРГ договорились об исключении труб из промышленно-экономической блокады, но немецкие фирмы срывали сроки поставок.А 1 февраля 1963 года федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр принял решение вообще прекратить поставки в СССР труб большого диаметра. Ситуацию спасли челябинские трубопрокатчики, которые научились делать трубы нужного для "Дружбы" диаметра. Рабочие мелом написали на первой трубе: "… тебе, Аденауэр!"Отправной точкой нефтепровода был выбран Альметьевск. Далее его маршрут пролегал через Куйбышев, Пензу, Липецк, Орел, Брянск и Мозырь, где "Дружба" разветвлялась на два направления: северное, через Брест и Польшу и далее в ГДР, и южное – через Украину к Будапешту, Братиславе и Праге, с ещё одним разветвлением в венгерском городе Шаги. Трасса была достаточно сложной. Магистраль пересекала Полесские болота, Карпатские горы, судоходные реки – Волгу, Оку, Десну, Дон, Припять, Днепр, Днестр, Вислу и Дунай, автомобильные и железные дороги.На строительство "Дружбы" ушло четыре года, но отдельные участки нефтепровода начали функционировать раньше. В 1962-63 годах были завершены работы в Чехословакии, Польше, Венгрии и ГДР, до октября 1964 года они работали на перекачку нефти, которую сгружали на границе из железнодорожных цистерн. Но уже 15 октября 1964 года состоялось официальная церемония ввода магистрали в строй. Всего на "стройке века" было уложено более 730 тысяч тонн труб диаметром 530, 630, 720, 820 и 1020 мм.В дальнейшем, в связи с значительным ростом экономик стран СЭВ, возникла необходимость в увеличении поставок нефти, и по тем же трассам было решено проложить трубопроводную систему "Дружба-2". Его начали строить весной 1969 года и закончили в 1974-м.Нефтепровод "Дружба" был внесён в книгу рекордов Гиннеса как самый протяжённый и мощный в мире. В ходе непрерывного развития нефтепроводной системы в настоящее время в её состав входит 8900 км трубопроводов (из них 3900 км на территории России), 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вмещают 1,5 млн кубометров нефти.Во времена СССР центром управления советской частью нефтепровода был Львов, протяженность трубопровода на территории Украины составила 684 км. В городе Броды Львовской области был сооружен пункт налива нефти на железнодорожный транспорт до Одессы, откуда нефть на танкерах шла в ещё одну социалистическую страну, Болгарию – до построенного возле города Бургаса специального нефтепорта Дружба.Политическая и экономическая роль нефтепровода "Дружба" значительно возросла после того, как в октябре 1973 года страны ОПЕК объявили эмбарго на поставки нефти в развитые западные страны. Таким образом, СССР стал крупнейшим в мире поставщиком энергоносителей. Однако страна остро нуждалась в валюте, и интенсивно наращивал добычу нефти, экспортируя её в одном направлении – на Запад.С одной стороны, огромный приток денежных средств в страну позволил решить ряд крупнейших проблем как международного, так и внутреннего характера. Но, кроме позитивных результатов экспорта нефти в "страны народной демократии", был и существенный негативный момент – это образовавшийся долг СССР перед соцстранами в размере более $ 50 млрд, возникший на фоне мощного нефтяного потока, шедшего по трубопроводу "Дружба".Причина возникновения долга политическая, она кроется в продаже нефти по низким ценам и покупке продукции лёгкой и пищевой промышленности по мировым ценам. Более того, по мнению ряда западных специалистов, нефтепровод "Дружба" стал одним из факторов распада экономики СССР, этаким "троянским конем" для страны Советов: дешевая и доступная нефть и "лёгкие деньги" от её масштабного экспорта разрушали другие отрасли хозяйства СССР, провоцируя тем самым так называемую "голландскую болезнь".После распада СССР управление российской частью нефтепровода было перенесено в Брянск, а сама "Дружба" разделена между постсоветскими постсоциалистическими странами. Каждый участок был передан государственным или частным компаниям для дальнейшей эксплуатации и корректировки инфраструктуры. Российский отрезок трубопровода эксплуатируется АО "Транснефть-Дружба", дочерней структурой компании "Транснефть". Белорусский участок нефтепровода находится в собственности "Гомельтранснефти", украинский – "Укртранснафты", польский и немецкий – PERN. Венгерский участок принадлежит группе компаний MOL, словацкий – компании Transpetrol, чешский – компании Mero.Украина построила свое дополнение к нефтепроводу – в 2001 году был запущен нефтепровод "Одесса-Броды" протяжённостью 667 км. и проектной мощностью 14,5 млн тонн нефти в год. Идея состояла в том, чтобы транспортировать казахскую и азербайджанскую нефть в обход территории России. Проект с треском провалился – нефтепровод работал то в реверсном (для загрузки Одесского НПЗ и перевалки нефти в порту), то в аверсном (в Белоруссию) направлении. Но использовался он максимум на 10%. С 2004 года прилагаются немыслимые усилия для достройки нефтепровода до польского Плоцка, но воз и ныне там. В 2014 году Коломойский откачал из трубы технологическую нефть. Судя по всему, сейчас использовать эту трубу невозможно.Несмотря на мировые политические трансформации, нефтепровод "Дружба" оказался экономически эффективным для всех стран, по территории которых он проходит. Ситуация изменилась лишь с началом СВО, когда ЕС ввёл санкции, в том числе, против российской нефти. Летом 2024 года Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против РФ полностью запретил поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу. Но при этом сырьё из третьих стран по-прежнему разрешено доставлять этим маршрутом, но нему идет транзит сырья из Казахстана на немецкие НПЗ.В июле 2024 года Украина остановила поставки нефти ЛУКОЙЛа через трубопровод "Дружба" в Венгрию и Словакию, в результате чего возникла угроза безопасности долгосрочных поставок в эти страны. Но выпавшие объёмы по итогу заместили другие компании, поэтому прокачка "черного золота" из РФ по украинской части "Дружбы" велась в тех же объемах. Кроме того, Украина в 2022-2023 годах трижды повышала тариф на транспортировку нефти по "Дружбе" через свою территорию, в целом тариф вырос на 23,5%.Киев всеми силами пытается добиться того, чтобы по "Дружбе" перестало идти "черное золото", причём не только по территории Украины. 13 мая 2023 года американская газета The Washington Post со ссылкой на ранее не обнародованные документы разведки США сообщила, что Владимир Зеленский выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба" на территории России. Так что попытка украинских военных атаковать инфраструктуру этого нефтепровода в Брянской области 11 декабря 2024-го явно не последняя.

https://ukraina.ru/20240729/1056535366.html

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