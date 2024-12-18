https://ukraina.ru/20241218/1059742999.html

Единственный шанс уцелеть: Ищенко о том, почему Зеленскому нужно втянуть Запад в прямую войну с Россией

Единственный шанс уцелеть: Ищенко о том, почему Зеленскому нужно втянуть Запад в прямую войну с Россией - 18.12.2024 Украина.ру

Единственный шанс уцелеть: Ищенко о том, почему Зеленскому нужно втянуть Запад в прямую войну с Россией

У Зеленского нет иного выхода исправить ситуацию, кроме как спровоцировать Россию на жесткий ответ, чтобы получить еще больше западной помощи или принудить Запад к еще более жесткому ответу России. Это даст ему шанс уцелеть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-18T04:00

2024-12-18T04:00

2024-12-18T04:00

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ракеты

ракетный удар

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Ранее избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России, поскольку это приводит к еще большему обострению конфликта.Пока Трамп не станет действующим президентом, его заявления ничего не поменяют, считает эксперт. Зеленский настаивает на том, что ему нужны еще более дальнобойные ракеты в еще большем количестве. У него в этом вопросе есть серьезная поддержка и в США, и в Европе, указал политолог.Президент РФ Владимир Путин же говорил, что удары Украины ракетами НАТО могут привести к ответным ударам по территории западных стран. Поэтому Зеленский может рассчитывать, что сумеет втянуть Запад в прямую конфронтацию с Россией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241217/1059727863.html

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