Единственный шанс уцелеть: Ищенко о том, почему Зеленскому нужно втянуть Запад в прямую войну с Россией - 18.12.2024 Украина.ру
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Единственный шанс уцелеть: Ищенко о том, почему Зеленскому нужно втянуть Запад в прямую войну с Россией
Единственный шанс уцелеть: Ищенко о том, почему Зеленскому нужно втянуть Запад в прямую войну с Россией - 18.12.2024 Украина.ру
Единственный шанс уцелеть: Ищенко о том, почему Зеленскому нужно втянуть Запад в прямую войну с Россией
У Зеленского нет иного выхода исправить ситуацию, кроме как спровоцировать Россию на жесткий ответ, чтобы получить еще больше западной помощи или принудить Запад к еще более жесткому ответу России. Это даст ему шанс уцелеть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-18T04:00
2024-12-18T04:00
новости
россия
запад
сша
владимир зеленский
ростислав ищенко
дональд трамп
владимир путин
ракеты
ракетный удар
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Ранее избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России, поскольку это приводит к еще большему обострению конфликта.Пока Трамп не станет действующим президентом, его заявления ничего не поменяют, считает эксперт. Зеленский настаивает на том, что ему нужны еще более дальнобойные ракеты в еще большем количестве. У него в этом вопросе есть серьезная поддержка и в США, и в Европе, указал политолог.Президент РФ Владимир Путин же говорил, что удары Украины ракетами НАТО могут привести к ответным ударам по территории западных стран. Поэтому Зеленский может рассчитывать, что сумеет втянуть Запад в прямую конфронтацию с Россией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, сша, владимир зеленский, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир путин, ракеты, ракетный удар, нато, европа, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запад, США, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Владимир Путин, ракеты, ракетный удар, НАТО, Европа, детали, СВО, Спецоперация

Единственный шанс уцелеть: Ищенко о том, почему Зеленскому нужно втянуть Запад в прямую войну с Россией

04:00 18.12.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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У Зеленского нет иного выхода исправить ситуацию, кроме как спровоцировать Россию на жесткий ответ, чтобы получить еще больше западной помощи или принудить Запад к еще более жесткому ответу России. Это даст ему шанс уцелеть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России, поскольку это приводит к еще большему обострению конфликта.
Пока Трамп не станет действующим президентом, его заявления ничего не поменяют, считает эксперт. Зеленский настаивает на том, что ему нужны еще более дальнобойные ракеты в еще большем количестве.
У него в этом вопросе есть серьезная поддержка и в США, и в Европе, указал политолог.
"У него (Владимира Зеленского. — Ред.) нет иного выхода исправить ситуацию, кроме как спровоцировать Россию на жесткий ответ, чтобы получить еще больше западной помощи или принудить Запад к еще более жесткому ответу России. Это единственное, что даст ему хоть какую-то надежду уцелеть", — подчеркнул Ищенко.
Президент РФ Владимир Путин же говорил, что удары Украины ракетами НАТО могут привести к ответным ударам по территории западных стран. Поэтому Зеленский может рассчитывать, что сумеет втянуть Запад в прямую конфронтацию с Россией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 14:53
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