Единственный шанс уцелеть: Ищенко о том, почему Зеленскому нужно втянуть Запад в прямую войну с Россией
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
У Зеленского нет иного выхода исправить ситуацию, кроме как спровоцировать Россию на жесткий ответ, чтобы получить еще больше западной помощи или принудить Запад к еще более жесткому ответу России. Это даст ему шанс уцелеть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России, поскольку это приводит к еще большему обострению конфликта.
Пока Трамп не станет действующим президентом, его заявления ничего не поменяют, считает эксперт. Зеленский настаивает на том, что ему нужны еще более дальнобойные ракеты в еще большем количестве.
"У него (Владимира Зеленского. — Ред.) нет иного выхода исправить ситуацию, кроме как спровоцировать Россию на жесткий ответ, чтобы получить еще больше западной помощи или принудить Запад к еще более жесткому ответу России. Это единственное, что даст ему хоть какую-то надежду уцелеть", — подчеркнул Ищенко.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
Вчера, 14:53Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему УкраиныРоссия на Украине вроде бы бьет, куда надо: и по оборонным заводам, и по пунктам временной дислокации, и по энергетике. Но враг от этого слабее не становится. Надо искать другие способы воздействия на него, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев