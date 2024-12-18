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Как "Slava Ukraine" обокрала эстонцев и почему Трампу на Украине верят больше, чем Зеленскому

Как "Slava Ukraine" обокрала эстонцев и почему Трампу на Украине верят больше, чем Зеленскому - 18.12.2024 Украина.ру

Как "Slava Ukraine" обокрала эстонцев и почему Трампу на Украине верят больше, чем Зеленскому

О чём говорили, какие цифры и факты обсуждали на прошедшей неделе политики, блогеры и журналисты?

2024-12-18T02:27

2024-12-18T02:27

2024-12-18T02:27

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франция

харьков

дональд трамп

владимир зеленский

юрий бутусов

вооруженные силы украины

верховная рада

рада

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Мы с вами узнаем, как украинские аферисты облапошили доверчивую эстонскую публику.Познакомимся с "методами" изьятия денег у воинов ВСУ.Подсчитаем, насколько Трамп на Украине популярнее Зеленского.И узнаем трогательную историю кота Персика и его хозяина, которые 11 дней шли пешком, чтобы спастись с Украины.Больше тысячи человекБольше тысячи бойцов ВСУ дезертировали из 155 бригады, которая воевала под Покровском.Бригада обучалась во Франции. Но потом её решили доукомплектовать "бусифицированными".И по словам украинского спикера Бутусова, "больше тысячи человек по прибытии в бригаду просто в первый же день поехали домой".Неизвестно, кстати, так ли это. Может, и обучавшиеся во Франции тоже сочли за лучшее отправиться по домам.Просто Украине не хочется расстраивать французских "партнёров".Обучай, не обучай, с линии фронта "едут домой" с каждым днём всё больше украинских воинов.Кто-то был насильно бусифицирован, кто-то уже устал - "перемоги" не предвидится, а сидеть в окопах ради счастливого политического будущего Зеленского желающих всё меньше.Конечно, вояки говорят по другому. Они записывают видео со словами "нас просто кинули", "всё достало", "пацаны, мы домой". И очень много настоящего русского мата. Сразу вспоминают родной язык!211 бригада: пытают, держат в клеткахИ ещё новый скандал потрясает Украину.В одном из подразделений ВСУ вояк, которые не платили дань командиру , реально пытали.Об этом рассказал депутат Верховной Рады Яцик:"В 211 бригаде военных избивали до разрыва внутренних органов и перелома костей черепа. Тех, кто не отдавал процент от зарплаты и боевых, держали в клетках."Есть видео ужасно избитых парней. Есть фото несчастного укровоина, которого распяли на самодельном кресте (к счастью, не до конца, ногами он стоит на земле).На распятого с усмешкой показывает рукой один из начальников.И как неожиданно узнало украинское общество, каждый боец платил процент из своей зарплаты тому же командиру. А вот этот не заплатил.И это, конечно, не в одном подразделении. Это во всех ВСУ.Поэтому неудивительно, что СЗЧ ("самовольно залышыв частыну") всё больше, только по официальным данным - уже больше 100 тысяч человек.Там тоже, кстати, налажена система откупа. Вернулся в "частыну" - плати штраф командиру и отправляйся в штурмовую группу.Внутри ВСУ налажена целая огромная, разветвленная и отлично работающая система откупов, процентов, штрафов, снизу доверху.Всё это так надоело простому народу, что выяснилось: президенту США доверяют на Украине значительно больше, чем Зеленскому с Ермаком и кажется, вообще всем остальным местным политикам вместе взятым.44,6 процентаСтолько граждан Украины доверяют Трампу.Это больше, чем в Англии, где Трампу доверяет 30 процентов.И больше, чем во Франции, где доверие к Трампу испытывает всего лишь 16 процентов граждан.И это даже больше, чем в некоторых штатах Америки, где традиционно голосуют за демократов.Есть данные о том, что "за" Зеленского сейчас 17 процентов населения. Но как получены эти цифры? Кого и как опрашивали? Сейчас обьективной картины получить нельзя.Но если принять за основу всё-таки эти 17 процентов, то получится, что Трамп лидирует на Украине с огромным отрывом?На 27 процентов обходит Зеленского.Откуда же такое доверие президенту Америки? Ещё даже не вступившему в должность.Это надежда на чудо, конечно. Это усталость украинского общества. Трамп же обещал "завершить войну".Но и надежда на то, что из Украины тот же Трамп сделает "форпост Запада", а значит, продолжатся поставки оружия и денег.А тем временем на фронт отправляют всё новых и новых отловленных. И этот конвейер тоже действует, и хорошо отлажен.И на этом тоже хорошо зарабатывают. Тарифы известны. Откупиться прямо в автобусе - около 1 тысячи долларов. Дальше - больше.Иначе всю отловленную "молодёжь" ждут штурмовые подразделения.А кто же считается молодым в ВСУ?Молодые, до 45 лет"Молодые, до 45 лет, это в основном штурмовые подразделения", - рассказывает один из начальников Сумского ТЦК о том, куда отправляют отловленных на улицах Сум мужчин.Молодые, до 45!Можно представить, как эти "молодые штурмовики" выглядят.На самом деле, в штурмовые отправляют всех, кто не смог откупиться.Мобилизованные медики уже частично были отправлены в эти самые "штурмовые подразделения", об этом говорили даже депутаты Рады.Как хирург или терапевт могут справиться с штурмовыми задачами?Это никого не волнует, главное - кем-то заполнить окопы.А тем временем украинские волонтёры продолжают волонтёрить всё более неистово. Добрались уже до стран ЕС.Где 400 тысяч евро?Спрашивают эстонцы и не могут понять, куда же делись их пожертвования.Ведь украинские граждане - такие честные, добрые, гонимые, с открытыми лицами и двумя высшими образованиями - открыли в Эстонии честнейший фонд помощи под патриотичным названием"SLAVA UKRAINE! "Собирали со всей Эстонии деньги на помощь ВСУ.400 тысяч евро куда-то делись. На Украине быстро раскрыли дело: "Slava Ukraine" перевели деньги фонду партнёру в Киеве "Все для перемоги".После чего партнёры деньги присвоили и покинули Украину.Почти полмиллиона евро!Эстонцы не могут прийти в себя от разочарования и обиды.И, главное, как использовали святые для каждого украинского "патриота" понятия.И "перемога", и "Украина" - это просто коммерческие лейблы. До эстонцев, конечно, это долго доходило. Но кажется, наконец-то, дошло.5,5 часов и 11 дней боролись за жизнь кот Персик и его хозяинИ напоследок - настоящая рождественская история.5,5 часов - столько пролежал в снегу парень из Харькова, который пытался сбежать из Украины. При температуре минус 12 градусов!Владислав Дуда из Харькова отправился в Румынию, и как сообщается, шёл пешком 11 дней. Видимо, боялся пользоваться общественным транспортом и любым транспортом, из-за облав ТЦК.Уже был последний участок пути: он шёл через горы Мамамуреш в Румынию. Скатился со склона, попал в овраг, не мог выбраться самостоятельно. К счастью, его заметили и пришли ему на помощь румынские спасатели.Как оказалось, внутри, под курткой он нёс своего кота Персика. Персик и помог ему выжить. Кот согревал его, и давал силы продолжать бороться за жизнь, звать на помощь.Румынские СМИ восторгаются отважным котом. Разумеется, рыжего окраса. Персик - беспородный, но очень красивый, добрый и умный кот.Кому на Украине жить, а кому умирать, решает сегодня Зеленский.Но скажем по простому: пока у тебя есть кот, есть надежда на выживание. Даже в заснеженном овраге на границе. Даже под властью Зеленского, который повелевает: "умри!"Есть и трагические цифры по поводу гор Мамамуреш.В этом месте с начала года 160 мужчин с Украины спаслись, но 16, к сожалению, замёрзли.А что с парой друзей из Харькова?С Персиком всё в порядке, он цел и не пострадал. Рядом с хозяином.Дуда Владислав лечится от переохлаждения. Счастлив. Больше не надо бояться каждого шороха и жить в страхе.А вообще-то, это, конечно, рождественская история. Но только представим себе, что всё происходит в центре Европы, в 21 веке.Где человек и кот идут 11 дней по полям и пробираются через горы и снег, чтобы просто выжить.Где в армии - пытки и клетки для "бусифицированных". Это же уже хуже средневековья.Но такова реальность современной Украины, в которую даже не хочется верить.Поэтому и верят на Украине в "чудо Трампа".

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Елена Мурзина

украина, франция, харьков, дональд трамп, владимир зеленский, юрий бутусов, вооруженные силы украины, верховная рада, рада, эксклюзив