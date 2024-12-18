"Есть одна проблема — нет войск": Ищенко раскрыл, какой контингент может отправить Европа на Украину
© AP / Michal Dyjuk
© AP / Michal Dyjuk
Европейская коалиция для отправки на Украину может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Но в Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция, но она сейчас занята Ближним Востоком. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если Зеленский разрешит украинским ТЦК (военкоматы) отлавливать молодежь, то это вызовет возмущение, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажется. А вот ракеты и западные войска на Украине могут дать ему какую-то надежду, рассказал эксперт.
"Европейская коалиция может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Есть только одна проблема – нет войск. В Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция. Турция сейчас занята Ближним Востоком, а Польша пока даже не может увеличить численность армии до 250 тысяч человек", — подчеркнул Ищенко.
Варшава поставила перед собой такую цель, но не может найти нужного количества людей, желающих служить. Поэтому там постоянно разговаривают о том, чтобы чуть ли не мобилизацию проводить. А 300-тысячная армия – это вообще запредельная цель для Польши, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
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