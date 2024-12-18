"Есть одна проблема — нет войск": Ищенко раскрыл, какой контингент может отправить Европа на Украину - 18.12.2024 Украина.ру
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"Есть одна проблема — нет войск": Ищенко раскрыл, какой контингент может отправить Европа на Украину
"Есть одна проблема — нет войск": Ищенко раскрыл, какой контингент может отправить Европа на Украину - 18.12.2024 Украина.ру
"Есть одна проблема — нет войск": Ищенко раскрыл, какой контингент может отправить Европа на Украину
Европейская коалиция для отправки на Украину может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Но в Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция, но она сейчас занята Ближним Востоком. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-18T04:45
2024-12-18T04:45
новости
украина
польша
европа
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эммануэль макрон
ес
евросоюз
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Если Зеленский разрешит украинским ТЦК (военкоматы) отлавливать молодежь, то это вызовет возмущение, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажется. А вот ракеты и западные войска на Украине могут дать ему какую-то надежду, рассказал эксперт.Именно поэтому Зеленский так часто встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который постоянно говорит об отправке какого-то контингента на Украину, указал политолог.Варшава поставила перед собой такую цель, но не может найти нужного количества людей, желающих служить. Поэтому там постоянно разговаривают о том, чтобы чуть ли не мобилизацию проводить. А 300-тысячная армия – это вообще запредельная цель для Польши, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
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новости, украина, польша, европа, ростислав ищенко, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес, евросоюз, турция, сво, детали
Новости, Украина, Польша, Европа, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, ЕС, Евросоюз, Турция, СВО, детали

"Есть одна проблема — нет войск": Ищенко раскрыл, какой контингент может отправить Европа на Украину

04:45 18.12.2024
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP / Michal Dyjuk
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Европейская коалиция для отправки на Украину может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Но в Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция, но она сейчас занята Ближним Востоком. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если Зеленский разрешит украинским ТЦК (военкоматы) отлавливать молодежь, то это вызовет возмущение, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажется. А вот ракеты и западные войска на Украине могут дать ему какую-то надежду, рассказал эксперт.
Именно поэтому Зеленский так часто встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который постоянно говорит об отправке какого-то контингента на Украину, указал политолог.

"Европейская коалиция может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Есть только одна проблема – нет войск. В Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция. Турция сейчас занята Ближним Востоком, а Польша пока даже не может увеличить численность армии до 250 тысяч человек", — подчеркнул Ищенко.

Варшава поставила перед собой такую цель, но не может найти нужного количества людей, желающих служить. Поэтому там постоянно разговаривают о том, чтобы чуть ли не мобилизацию проводить. А 300-тысячная армия – это вообще запредельная цель для Польши, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:00
Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки? Начиная с февраля 2022 года, Зеленский и Ко ни дня не верили в возможность победить Россию в прямом военном столкновении. Если принять эту мысль за основу, становятся понятны очень многие действия киевского режима, не объяснимые в случае, если пытаться исходить из предположения о том, что он хоть немного, хоть недолго, но рассчитывал на победу.
 
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