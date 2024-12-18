https://ukraina.ru/20241218/1059743323.html

"Есть одна проблема — нет войск": Ищенко раскрыл, какой контингент может отправить Европа на Украину

"Есть одна проблема — нет войск": Ищенко раскрыл, какой контингент может отправить Европа на Украину - 18.12.2024 Украина.ру

"Есть одна проблема — нет войск": Ищенко раскрыл, какой контингент может отправить Европа на Украину

Европейская коалиция для отправки на Украину может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Но в Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция, но она сейчас занята Ближним Востоком. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-18T04:45

2024-12-18T04:45

2024-12-18T04:45

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Если Зеленский разрешит украинским ТЦК (военкоматы) отлавливать молодежь, то это вызовет возмущение, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажется. А вот ракеты и западные войска на Украине могут дать ему какую-то надежду, рассказал эксперт.Именно поэтому Зеленский так часто встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который постоянно говорит об отправке какого-то контингента на Украину, указал политолог.Варшава поставила перед собой такую цель, но не может найти нужного количества людей, желающих служить. Поэтому там постоянно разговаривают о том, чтобы чуть ли не мобилизацию проводить. А 300-тысячная армия – это вообще запредельная цель для Польши, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.О других особенностях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241217/1059732516.html

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новости, украина, польша, европа, ростислав ищенко, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес, евросоюз, турция, сво, детали