https://ukraina.ru/20241218/1059737960.html

Все решит пехота: военный эксперт раскрыл, почему еще рано говорить про окружение Красноармейска

Все решит пехота: военный эксперт раскрыл, почему еще рано говорить про окружение Красноармейска - 18.12.2024 Украина.ру

Все решит пехота: военный эксперт раскрыл, почему еще рано говорить про окружение Красноармейска

Пока никакой речи об окружении Покровска (Красноармейска) не идет. Войска не смогут взять город, просто разгромив ВСУ артиллерийскими ударами. Здесь все решит пехота. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-12-18T05:15

2024-12-18T05:15

2024-12-18T05:15

новости

донецкая народная республика

всу

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покровск/красноармейск

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артиллерия

донбасс

наступление

сво

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Ранее была информация, что российские войска на Покровском (Красноармейском) направлении зацепились за поселок Шевченко – важный плацдарм для развития наступления на сам Покровск.16 декабря глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил об освобождении этого населенного пункта. По словам эксперта, сейчас половину Шевченко занимают российские штурмовики. Там идут уличные бои. Многоэтажной застройки там не так много, но в городе воевать всегда трудно. По его словам, сейчас все сводится к артиллерийским дуэлям. И, учитывая современные средства разведки, уничтожение целей не требует большого расхода снарядов, отметил специалист."Так что мы не можем взять Покровск, разгромив его артиллерийскими ударами. Но и ВСУ не могут с помощью артиллерийских средств организовать устойчивую оборону. Артиллерии придан вспомогательный характер. Все решит пехота", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241217/1059736725.html

донецкая народная республика

покровск/красноармейск

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новости, донецкая народная республика, всу, вс рф, покровск/красноармейск, окружение, артиллерия, донбасс, наступление, сво, детали, спецоперация