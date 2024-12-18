Все решит пехота: военный эксперт раскрыл, почему еще рано говорить про окружение Красноармейска
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами
Пока никакой речи об окружении Покровска (Красноармейска) не идет. Войска не смогут взять город, просто разгромив ВСУ артиллерийскими ударами. Здесь все решит пехота. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Ранее была информация, что российские войска на Покровском (Красноармейском) направлении зацепились за поселок Шевченко – важный плацдарм для развития наступления на сам Покровск.
16 декабря глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил об освобождении этого населенного пункта.
По словам эксперта, сейчас половину Шевченко занимают российские штурмовики. Там идут уличные бои. Многоэтажной застройки там не так много, но в городе воевать всегда трудно.
"Сами украинские эксперты опасаются, что если мы возьмем Шевченко, то мы сможем взять под огневой, а потом и под физический контроль дорогу к западу от Покровска, что поставит под угрозу снабжение гарнизона. Но пока никакой речи об окружении Покровска не идет", — подчеркнул Зимовский.
По его словам, сейчас все сводится к артиллерийским дуэлям. И, учитывая современные средства разведки, уничтожение целей не требует большого расхода снарядов, отметил специалист.
"Так что мы не можем взять Покровск, разгромив его артиллерийскими ударами. Но и ВСУ не могут с помощью артиллерийских средств организовать устойчивую оборону. Артиллерии придан вспомогательный характер. Все решит пехота", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.
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