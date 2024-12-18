ВСУ воюют от обороны, но у России хватит сил, чтобы наступать на десяти направлениях — военный эксперт - 18.12.2024 Украина.ру
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ВСУ воюют от обороны, но у России хватит сил, чтобы наступать на десяти направлениях — военный эксперт
ВСУ воюют от обороны, но у России хватит сил, чтобы наступать на десяти направлениях — военный эксперт - 18.12.2024 Украина.ру
ВСУ воюют от обороны, но у России хватит сил, чтобы наступать на десяти направлениях — военный эксперт
Удержать удар русских штурмовиков очень сложно. Для этого надо дронами заслонить небо. При этом у российской армии сил достаточно, чтобы наступать даже на десяти направлениях. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-12-18T03:30
2024-12-18T03:30
новости
россия
курская область
всу
вс рф
оборона
наступление
дроны
штурм
штурмовик
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В настоящее время ВСУ — это армия, неспособная на активные наступательные действия. Даже в Курской области они воюют от обороны, сообщил эксперт. Да, украинская армия может вести активную оборону, но атаковать на нескольких направлениях она не может, добавил он.При этом ВСУ вообще не справляются с давлением штурмовиков ВС РФ, потому что теряют территории. Удержать удар русских штурмовиков очень сложно. Для этого надо дронами заслонить небо, уточнил специалист.При этом у российской армии сил достаточно, чтобы наступать даже на десяти направлениях. В этом контексте задержать наступление ВС РФ можно, остановить его нельзя. Каждый день происходит выигрыш на несколько сотен метров, иногда даже на километр, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О том, как разные страны Европы видят дальнейшие перспективы украинского конфликта — в интервью Сергея Ермакова: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, всу, вс рф, оборона, наступление, дроны, штурм, штурмовик, сво, детали, территория, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, ВСУ, ВС РФ, оборона, наступление, дроны, штурм, штурмовик, СВО, детали, территория, Спецоперация

ВСУ воюют от обороны, но у России хватит сил, чтобы наступать на десяти направлениях — военный эксперт

03:30 18.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Удержать удар русских штурмовиков очень сложно. Для этого надо дронами заслонить небо. При этом у российской армии сил достаточно, чтобы наступать даже на десяти направлениях. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
В настоящее время ВСУ — это армия, неспособная на активные наступательные действия. Даже в Курской области они воюют от обороны, сообщил эксперт. Да, украинская армия может вести активную оборону, но атаковать на нескольких направлениях она не может, добавил он.
При этом ВСУ вообще не справляются с давлением штурмовиков ВС РФ, потому что теряют территории. Удержать удар русских штурмовиков очень сложно. Для этого надо дронами заслонить небо, уточнил специалист.

"Дроносил у Украины для этого не хватает, хотя они очень активны. Если им удается где-то заслонить дронами небо, значит, оголяется другой участок", — подчеркнул Зимовский.

При этом у российской армии сил достаточно, чтобы наступать даже на десяти направлениях. В этом контексте задержать наступление ВС РФ можно, остановить его нельзя. Каждый день происходит выигрыш на несколько сотен метров, иногда даже на километр, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.
О том, как разные страны Европы видят дальнейшие перспективы украинского конфликта — в интервью Сергея Ермакова: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею на сайте Украина.ру.
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