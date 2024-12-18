https://ukraina.ru/20241218/1059742695.html

ВСУ воюют от обороны, но у России хватит сил, чтобы наступать на десяти направлениях — военный эксперт

ВСУ воюют от обороны, но у России хватит сил, чтобы наступать на десяти направлениях — военный эксперт - 18.12.2024 Украина.ру

ВСУ воюют от обороны, но у России хватит сил, чтобы наступать на десяти направлениях — военный эксперт

Удержать удар русских штурмовиков очень сложно. Для этого надо дронами заслонить небо. При этом у российской армии сил достаточно, чтобы наступать даже на десяти направлениях. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-12-18T03:30

2024-12-18T03:30

2024-12-18T03:30

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штурмовик

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В настоящее время ВСУ — это армия, неспособная на активные наступательные действия. Даже в Курской области они воюют от обороны, сообщил эксперт. Да, украинская армия может вести активную оборону, но атаковать на нескольких направлениях она не может, добавил он.При этом ВСУ вообще не справляются с давлением штурмовиков ВС РФ, потому что теряют территории. Удержать удар русских штурмовиков очень сложно. Для этого надо дронами заслонить небо, уточнил специалист.При этом у российской армии сил достаточно, чтобы наступать даже на десяти направлениях. В этом контексте задержать наступление ВС РФ можно, остановить его нельзя. Каждый день происходит выигрыш на несколько сотен метров, иногда даже на километр, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О том, как разные страны Европы видят дальнейшие перспективы украинского конфликта — в интервью Сергея Ермакова: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241217/1059735902.html

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новости, россия, курская область, всу, вс рф, оборона, наступление, дроны, штурм, штурмовик, сво, детали, территория, спецоперация