ВСУ воюют от обороны, но у России хватит сил, чтобы наступать на десяти направлениях — военный эксперт
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Удержать удар русских штурмовиков очень сложно. Для этого надо дронами заслонить небо. При этом у российской армии сил достаточно, чтобы наступать даже на десяти направлениях. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
В настоящее время ВСУ — это армия, неспособная на активные наступательные действия. Даже в Курской области они воюют от обороны, сообщил эксперт. Да, украинская армия может вести активную оборону, но атаковать на нескольких направлениях она не может, добавил он.
При этом ВСУ вообще не справляются с давлением штурмовиков ВС РФ, потому что теряют территории. Удержать удар русских штурмовиков очень сложно. Для этого надо дронами заслонить небо, уточнил специалист.
"Дроносил у Украины для этого не хватает, хотя они очень активны. Если им удается где-то заслонить дронами небо, значит, оголяется другой участок", — подчеркнул Зимовский.
При этом у российской армии сил достаточно, чтобы наступать даже на десяти направлениях. В этом контексте задержать наступление ВС РФ можно, остановить его нельзя. Каждый день происходит выигрыш на несколько сотен метров, иногда даже на километр, резюмировал собеседник издания.
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