"Пытаемся взять врага на испуг": эксперт о том, когда окончательно рухнет оборона ВСУ в Курахово
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Как только в массе войск ВСУ, находящихся в мешке, наступает паника, на участке фронта начинается развал. Эта тактика хорошо работает на линии Великая Новоселка-Курахово-Покровск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Сейчас российские военные подталкивают украинское командование оставить то же Курахово, потому что все остальное сулит гибель солдатам. Это избавляет ВС РФ от сражения с противником, который дерется насмерть, рассказал эксперт.
"Мы пытаемся взять врага на испуг и сломать его волю. Как только в массе войск, находящихся в мешке, наступает паника, что завтра их закроют, на участке фронта начинается развал. Эта тактика последних месяцев хорошо работает на линии Великая Новоселка-Курахово-Покровск", — отметил Зимовский.
Он сообщил, что не разделяет прогнозов о том, что несколько дней полностью будет взято Курахово. Фронт или ломается, или не ломается. Если ВСУ продержатся эти несколько дней, то они и дальше могут держаться несколько дней, считает специалист.
А если оборона Курахово рухнет, город падет еще до выхода этого интервью. То есть сейчас все зависит от того, что насколько психологически устойчив гарнизон ВСУ. Если весь гарнизон решительно требует команды на выход, то город будет взят, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.
Вчера, 14:53Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему УкраиныРоссия на Украине вроде бы бьет, куда надо: и по оборонным заводам, и по пунктам временной дислокации, и по энергетике. Но враг от этого слабее не становится. Надо искать другие способы воздействия на него, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев