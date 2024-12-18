"Пытаемся взять врага на испуг": эксперт о том, когда окончательно рухнет оборона ВСУ в Курахово - 18.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241218/1059733444.html
"Пытаемся взять врага на испуг": эксперт о том, когда окончательно рухнет оборона ВСУ в Курахово
"Пытаемся взять врага на испуг": эксперт о том, когда окончательно рухнет оборона ВСУ в Курахово - 18.12.2024 Украина.ру
"Пытаемся взять врага на испуг": эксперт о том, когда окончательно рухнет оборона ВСУ в Курахово
Как только в массе войск ВСУ, находящихся в мешке, наступает паника, на участке фронта начинается развал. Эта тактика хорошо работает на линии Великая Новоселка-Курахово-Покровск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-12-18T03:45
2024-12-18T03:45
новости
курахово
россия
всу
вс рф
покровск/красноармейск
оборона
наступление
окружение
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059731179_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_4819644bf0f4a3b8368aa1a77d87db0f.jpg
Сейчас российские военные подталкивают украинское командование оставить то же Курахово, потому что все остальное сулит гибель солдатам. Это избавляет ВС РФ от сражения с противником, который дерется насмерть, рассказал эксперт.Он сообщил, что не разделяет прогнозов о том, что несколько дней полностью будет взято Курахово. Фронт или ломается, или не ломается. Если ВСУ продержатся эти несколько дней, то они и дальше могут держаться несколько дней, считает специалист.А если оборона Курахово рухнет, город падет еще до выхода этого интервью. То есть сейчас все зависит от того, что насколько психологически устойчив гарнизон ВСУ. Если весь гарнизон решительно требует команды на выход, то город будет взят, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241217/1059727863.html
курахово
россия
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059731179_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5728acfc5f6f4f976fbf7bf5423185d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, россия, всу, вс рф, покровск/красноармейск, оборона, наступление, окружение, сво, детали, спецоперация
Новости, Курахово, Россия, ВСУ, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, оборона, наступление, окружение, СВО, детали, Спецоперация
"Пытаемся взять врага на испуг": эксперт о том, когда окончательно рухнет оборона ВСУ в Курахово

03:45 18.12.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
ДзенTelegram
Как только в массе войск ВСУ, находящихся в мешке, наступает паника, на участке фронта начинается развал. Эта тактика хорошо работает на линии Великая Новоселка-Курахово-Покровск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Сейчас российские военные подталкивают украинское командование оставить то же Курахово, потому что все остальное сулит гибель солдатам. Это избавляет ВС РФ от сражения с противником, который дерется насмерть, рассказал эксперт.
"Мы пытаемся взять врага на испуг и сломать его волю. Как только в массе войск, находящихся в мешке, наступает паника, что завтра их закроют, на участке фронта начинается развал. Эта тактика последних месяцев хорошо работает на линии Великая Новоселка-Курахово-Покровск", — отметил Зимовский.
Он сообщил, что не разделяет прогнозов о том, что несколько дней полностью будет взято Курахово. Фронт или ломается, или не ломается. Если ВСУ продержатся эти несколько дней, то они и дальше могут держаться несколько дней, считает специалист.
А если оборона Курахово рухнет, город падет еще до выхода этого интервью. То есть сейчас все зависит от того, что насколько психологически устойчив гарнизон ВСУ. Если весь гарнизон решительно требует команды на выход, то город будет взят, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 14:53
Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему УкраиныРоссия на Украине вроде бы бьет, куда надо: и по оборонным заводам, и по пунктам временной дислокации, и по энергетике. Но враг от этого слабее не становится. Надо искать другие способы воздействия на него, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
НовостиКураховоРоссияВСУВС РФПокровск/КрасноармейскоборонанаступлениеокружениеСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:41Сбежал из армии, но призывает украинцев бросаться под танки. Чем занят лидер Автомайдана Дмитрий Булатов
05:30Ищенко: Польша может завести на Украину только 100 тысяч солдат, поэтому Макрон надеется на перемирие
05:15Все решит пехота: военный эксперт раскрыл, почему еще рано говорить про окружение Красноармейска
05:11Экономика Украины и война: энергетическое ЧП в Молдавии и Приднестровье, долги и неминуемая Руина
05:00Новая авантюра реальна? Военный эксперт раскрыл, какие силы может бросить Украина на Брянскую область
04:45"Есть одна проблема — нет войск": Ищенко раскрыл, какой контингент может отправить Европа на Украину
04:30"Бригада Мадьяра" пухнет как не в себя: эксперт рассказал о воздушном присутствии ВСУ в Курской области
04:10Украинская кухня: готовим сочные крученики
04:00Единственный шанс уцелеть: Ищенко о том, почему Зеленскому нужно втянуть Запад в прямую войну с Россией
03:45"Пытаемся взять врага на испуг": эксперт о том, когда окончательно рухнет оборона ВСУ в Курахово
03:30ВСУ воюют от обороны, но у России хватит сил, чтобы наступать на десяти направлениях — военный эксперт
03:15Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО
03:00Мы знаем, как устроены наши опорники: Зимовский раскрыл, как ВС РФ выбили ВСУ из Дарьино и Плехово
02:27Как "Slava Ukraine" обокрала эстонцев и почему Трампу на Украине верят больше, чем Зеленскому
02:04Кнут и пряник из США. Трамп готовит Россию к ультиматуму в Киеве и Москве
19:06"Пашкеты в кахлях": чем угощали малороссийские дворяне в XVIII веке
18:48Украине следует отказаться от территорий взамен на прекращение СВО – опрос в Польше
18:28Кислица упомянул Кириллова накануне гибели, а Небензя объяснил, почему у киевских чиновников кислые лица
18:17Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство Украины
18:00Убийство генерала Кириллова, минирование машины Картаполова, продвижение ВС РФ. Итоги 17 декабря
Лента новостейМолния