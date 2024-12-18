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Кнут и пряник из США. Трамп готовит Россию к ультиматуму в Киеве и Москве

Кнут и пряник из США. Трамп готовит Россию к ультиматуму в Киеве и Москве - 18.12.2024 Украина.ру

Кнут и пряник из США. Трамп готовит Россию к ультиматуму в Киеве и Москве

"Думаю, сейчас Зеленского выдернут в Вашингтон. Он точно знал о теракте против генерала Кириллова и не сообщил Трампу", -- так прогнозно отреагировал известный российский политтехнолог Марат Баширов на кровавый теракт в Москве.

2024-12-18T02:04

2024-12-18T02:04

2024-12-18T02:05

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По мнению Баширова, автора популярного телеграм-канала "Политджойстик", а также с 3 июля по 20 августа 2014 года председателя Совета министров Луганской Народной Республики (ЛНР), цели убийства генерал-лейтенанта и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игоря Кириллова для Киева просты, понятны и оправданы всей ситуаций, в которую попал киевский неонацистский режим:"1. Придать украинскому ура-патриотизму немного огня на фоне поражений на фронте. Уже в украинской Сети радость гуляет.2. Показать слабость нашей контрразведки. Вчера киевский режим демонстративно вынес "підозру" (подозрение. – Авт.) генералу Кириллову, а сегодня убил его. Почему его никто не охранял, пусть разбираются специальные люди.3. Осложнить переговорную позицию Трампу. Конечно, этим терактом байденисты хоронят Зеленского. Но, кто из них его ценил?".Это чистая правда. Взбодрить укро-неонацистов и их просроченного недофюрера на экстремальные шаги и испортить (отложить?) анонсированные миролюбивые инициативы нового президента США Дональда Трапа – вот неотложные задачи уходящей администрации Джо Байдена. Только эскалация войны в Украине может хоть как-то оправдать все эти шаги байденистов по накачиванию Украины оружием и отсрочить ответственность их за содеянное. Оно и понятно: когда идет война, внутренние разборки затруднены.Однако, с другой стороны, как это ни прискорбно, эскалация войны в Украине – это вольно или невольно еще создание для Трампа поля для маневра, а также – возможность если и не совсем отказаться от своих обещаний немедленно установить мир, то уж точно обставить их новыми условиями и предпосылками. Трамп этим, похоже, и занимается.С подачи байденистов-"ястребов" и трамписты-"ястребы" получили шикарную возможность в вопросе войны и мира действовать методом кнута и пряника. То есть готовить мир путем выдвижения России дополнительных ультиматумов и принуждать ее к переговорному процессу с привычной для себя позиции силы, создавая дополнительное давление. Две администрации в США играют роль двух полицейских – хорошего, выступающего за мир, и плохого, ратующего за войну с Россией до украинской победы.Посудите сами: Трамп во время пресс-конференции, которую освещал телеканал CNN, опять высказался якобы за мир. "Это худшая резня, какую видел мир со времен Второй мировой войны. У меня есть фотографии полей, где тела лежат поверх других тел. Это напоминает старые фото времен гражданской войны, где лишь мертвые тела. Если бы вы эти фото видели, вы бы еще сильнее утвердились в том, что это нужно прекратить. И мы пытаемся это сделать. Мы будем говорить с Путиным, Зеленским и представителями Украины. Это нужно остановить, это резня. Он (Зеленский – Авт.) должен быть готов заключить сделку. Все. …Он должен приготовиться к заключению соглашения. И Путин тоже", — заявил Трамп, раздавая задачи президентам Украины и России.При этом Трамп, как кнутом, отстегал Зеленского. Во-первых, стало известно, что просроченного президента Украины не пригласили на инаугурацию Трампа 20 января будущего года. И если это окажется правдой, то нет более красноречивого подтверждения того, что Зеленский надоел Трампу до чертиков и тот хочет избавиться от украинской просрочки как можно быстрее. После этого Зеленскому остается лишь ждать, кто и когда дернет ручку от политического унитаза, отправляющего его на историческую помойку.Во-вторых, Трамп заявил, что вполне может отменить разрешение своего предшественника Байдена на удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами. "Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже?" — сказал он журналу Time.Но для байденистов удары дальнобоем – это один из способов поддерживать требуемый для них высокий градус эскалации. И в этом плане они полные антагонисты якобы мирных трампистов.И администрация Байдена не собирается сворачивать с тропы войны. И отказываются даже говорить о перемирии, запрещая делать это и Зеленскому. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби резко отрицательно отреагировал на призывы Трампа к Зеленскому скорее завершить конфликт за столом переговоров. По его словам, Зеленский должен сам назвать условия переговоров с Россией, а Белый дом Байдена поддержит его готовность воевать. Дескать, США намерены обеспечить Киев всем необходимым для продолжения военных действий. "Мы ясно дали ему понять как в прошлом, так и сегодня, что пока президент Байден является главнокомандующим, он найдет в этой администрации сторонника", – сказал Кирби.При этом не стоит напоминать, что байденисты продолжают в форсировано напичкивать Украину оружием, с каждым днем увеличивая размер траншей и разнообразя "ассортимент" поставок.А вот сейчас неонацистский режим пошел на очередное демонстративное и жестокое террористическое преступление – у жилого дома, подставляя под удар других мирных жителей убил высокопоставленного российского генерала, действительно подставляя и Зеленского, и Трампа.А насмешливо-издевательская реакция киевских властей на этот теракт свидетельствует, что неонацисты могут не остановиться, а продолжить теракты по всем российским городам и весям.Председатель комитета Госдумы России Андрей Картаполов в одной из российских телепрограмм заявил, что, несмотря на тотальные поражения на фронтах спецвоенной операции (СВО), киевский неонацистский режим еще достаточно силен и не утратил способность свирепо и жестоко огрызаться, как "загнанный в угол зверь".А известный политолог и специалист по БПЛА Алексей Чадаев в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что России будет очень сложно защититься от этих терактов, которые неонацисты могут организовать в российских городах, ибо они (неонацисты) задействуют самый дешевый способ борьбы – прикупленных дешевых террористов из числе российских граждан. По очень простой схеме, которая "все время одна и та же".А именно, по словам Чадаева, все очень просто: "В интернете нанимался копеечный одноразовый исполнитель. За сравнительно небольшие деньги. Дистанционный заказчик. И потому даже в случае раскрытия такого теракта виновные не наказаны. Это ключевая триада любого теракта – заказчик, организатор, исполнитель. И в ней исполнитель – это расходный материал. Такой биодрон, одноразовый человек. …Это человек, чаще всего либо не очень понимающий, что он делает. Либо, даже когда он понимает, в любом случае, не особо ценный кадр для заказчиков. …Понятно, что эта механика плоха тем, что она довольно легко масштабируется. Это как бы DDoS-атака – когда у тебя очень много таких копеечных исполнителей, и какого-то одного спецслужбы, как бы они ни строили свое сито, все равно пропустят".В итоге, широкоразрекламированный Трампом и трампистами мирные переговоры могут закончиться пшиком, симулякром и пустым белым информационным шумом. И свестись, увы, только к одному – к легитимизации на этих переговорах президента Зеленского.Это сейчас Зеленский – просроченный "фрукт", квази-легитимность власти которого держится на том, что на просроченность и неконституционность укро-недопрезидента закрывает глаза коллективный Запад, а та же Россия его совсем не признает. Во всяком случае, так об этом говорит сам президент России Владимира Путин.Но если Россия сядет с таким "фруктом" за стол переговоров, то она признает его легитимность. А другая опасность еще и в том, что просроченность-то никуда не денется и может стать поводом для того, чтобы признать незаконными любые договоренности, подписанные Зеленским. Особенно когда в будущем возникнет такая необходимость. Для Запада.Может быть, именно коллективный Запад этого и добивается. Верить Западу или обращать внимание на подписанные им документы – себе дороже. Во всяком случае, Россия в этом убеждалась неоднократно, когда США в одностороннем порядке отказывались выполнять документы, подписанные с соблюдением всех правил протокола и международного законодательства.Сейчас же, после наглого убийства генерала Кириллова, в России опять зазвучали голоса о немедленном воздействии. И наказании виновных за террор на улицах российских городов. И едва ли не впервые военкор все той же "Комсомольской правды" Александр Коц позволил себе в своем ТГ-канале "Kotsnews" напомнить себе и всем, что, цитата: "возмездие – это конкретные должности и фамилии.Командующий сухопутными войсками Михаил ДрапатыйКомандующий Воздушными силами Николай ОлещукКомандующий Военно-морскими силами Алексей НеижпапаКомандующий Десантно-штурмовыми войсками Игорь СкибюкКомандующий ССО Александр ТрепакКомандующий Силами ТРО Игорь ПлахутаКомандующий Силами беспилотных систем Вадим СухаревскийНачальник ГУР Кирилл БудановПредседатель СБУ Василий МалюкКомандующий ВСУ Александр Сырский".Конец цитаты. По мнению же многих, в этом чудесном списке не хватает еще одной фамилии, которую и так все знают – Зеленский…О том, чем вместо создания новых бригад для фронта занимается украинская власть - в статье Михаила Пвлива "Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки?"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, cnn, госдума, сбу, мнения