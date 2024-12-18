Сбежал из армии, но призывает украинцев бросаться под танки. Чем занят лидер Автомайдана Дмитрий Булатов - 18.12.2024 Украина.ру
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Сбежал из армии, но призывает украинцев бросаться под танки. Чем занят лидер Автомайдана Дмитрий Булатов
Сбежал из армии, но призывает украинцев бросаться под танки. Чем занят лидер Автомайдана Дмитрий Булатов - 18.12.2024 Украина.ру
Сбежал из армии, но призывает украинцев бросаться под танки. Чем занят лидер Автомайдана Дмитрий Булатов
В любой цветной революции всегда нужно периодически подхлестывать затухающие волнения какой-нибудь информационной "уткой". Во время раскачивания Евромайдана таких моментов было несколько.
2024-12-18T05:41
2024-12-18T05:41
эксклюзив
украина
запад
виктор янукович
леонид кожара
вооруженные силы украины
автомайдан
литва
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Каждый раз, когда люди начинали рассасываться по домам, организаторы Евромайдана запускали какую-нибудь провокацию или хотя бы слух, который снова будоражил эмоции протестующих.Одним из таких моментов стала история с "отрезанным" ухом Дмитрия Булатова, организатора автопробегов под названием Автомайдан. Вопреки всем законам человеческой физиологии, ухо потом отросло, но сам Булатов в 2014 году стал министром молодежи и спорта в правительстве Арсения Яценюка.На днях он снова всплыл в информационном пространстве, сообщив, что демобилизовался из ВСУ. Украинские военные, которые третий год мечтают о демобилизации, могут ему только позавидовать. Из ВСУ не отпускают даже после серьезных ранений. Даже людей, лишившихся конечностей, часто не демобилизуют, а выводят за штат, чтобы платить им 680 гривен ($14) в месяц.Мобилизацию в ВСУ называют билетом в один конец, так как выход из украинской армии возможен лишь в форме дезертирства, плена или смерти. Однако Булатов сообщил, что демобилизовался "по семейным обстоятельствам" на том основании, что его жена Нина Васильева (директор по коммуникациям в фирме EPAM Ukraine) нуждалась в присутствии мужа. Служил он в батальоне воздушной разведки и борьбы с беспилотниками.В этом плане Булатов превзошел даже таких националистов, как Сергей Стерненко и Борислав Береза, которые демобилизовались из-за ухудшения зрения.В начале СВО он призывал украинцев бросаться под танки с коктейлями Молотова, воевать за каждый лес, речку и село, но сам демобилизовался, чтобы уделять больше времени семье.Такое могут позволить себе лишь представители элиты, вроде вчерашнего министра. До Евромайдана Булатов был вполне преуспевающим киевским бизнесменом, успешность которого связывали с дружбой с сыном бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.Сын министра Алексей Гриценко в конце 2013 года вместе с Булатовым стал одним из организаторов Автомайдана. Колонна из нескольких сотен элитных автомобилей в 2013-2014 колесила по стране, распространяя Майдан на другие регионы. Занимались они также провокациями возле домов украинских чиновников. Особенно ненавидели они бывшего премьер-министра Николая Азарова.В конце января 2014 года, когда протест уже начал было затухать, сторонники Майдана и западные СМИ сообщили, что Дмитрия Булатова похитили. Прочие организаторы Автомайдана (а это были люди не бедные) объявили награду в $25 000 за информацию о его местонахождении. Через три дня Булатов объявился сам, заявив, что его сначала распяли, пробив руки гвоздями, затем снова пытали, а потом ему отрезали ухо. "Пытали" его якобы какие-то люди, говорившие с русским акцентом, что на Украине применимо к каждому второму.Сразу же после обнаружения Булатова спешно направили на "лечение" в Литву, где подтвердили применение пыток.На Западе вопрос о "пытках" Булатова поднимали все СМИ, обвиняя бывшего президента Виктора Януковича. Эту тему подняли даже на Мюнхенской конференции по безопасности.Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в Мюнхене сообщал, что состояние здоровья Булатова - хорошее, а единственная его травма - царапина на щеке. "Похоже, что история о том, что Булатов был похищен, подвергнут пыткам - это абсолютная неправда", - заявил Кожара.Тем не менее, западных правозащитников и журналистов эти слова не убедили. Должно было пройти еще несколько дней до свержения Януковича, чтобы об этом случае забыли на фоне изменившейся ситуации. Если бы этого не произошло, Булатову пришлось бы еще долго в Литве отыгрывать роль "невинно распятого активиста".Однако сразу же после свержения Януковича Булатов возвращается домой, следов пыток на нем никаких нет, а ухо чудесным образом отросло, словно хвост у ящерицы.Только в 2017 году его коллеги по Автомайдану сообщили, что похищение Булатова было фальшивым. За три дня до постановочного похищения Булатова исключили из руководства Автомайдана за хамство и "звездную болезнь".Бывшие соратники Булатова по Евромайдану тоже заявляли, что нападение на него и отрезание уха были действиями постановочными. По словам "автомайдановцев", раньше они не хотели поднимать эту скандальную тему для того, чтобы не вносить раздрай в новую власть, в которой Булатов занял кресло министра молодежи и спорта.Литовские медики, освидетельствовавшие Булатова в 2014 году и заявившие о "следах" пыток, не могли этого не знать.В августе 2014 года новый министр обзавелся элитной недвижимостью и автомобилем Lexus. По данным украинских журналистов, неофициальным доходом бывшего активиста стали средства, которые выделялись министерству на финансирование несуществующих спортивных соревнований, а также взносы спортсменов на различные мероприятия.Евромайдан ненадолго дал Булатову возможность обогатиться, после чего он уступил место другим желающим. Эти средства, как и связи в руководстве Майдана, позволили ему лишь попозировать в форме ВСУ, а затем демобилизоваться "по семейным обстоятельствам".Тем не менее, "ухо Булатова" стало на Украине одним из символов обмана и постановочных "репрессий". Словно нос коллежского асессора Ковалева из повести Гоголя, ухо Булатова теперь живет своей жизнью и может даже объявиться, например, на протестах в Грузии.Ещё об украинских "бывших": Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем
https://ukraina.ru/20241210/1059529541.html
https://ukraina.ru/20241204/1059394548.html
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, запад, виктор янукович, леонид кожара, вооруженные силы украины, автомайдан, литва
Эксклюзив, Украина, Запад, Виктор Янукович, Леонид Кожара, Вооруженные силы Украины, Автомайдан, Литва

Сбежал из армии, но призывает украинцев бросаться под танки. Чем занят лидер Автомайдана Дмитрий Булатов

05:41 18.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий БулатовДмитрий Булатов
Дмитрий Булатов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Булатов
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В любой цветной революции всегда нужно периодически подхлестывать затухающие волнения какой-нибудь информационной "уткой". Во время раскачивания Евромайдана таких моментов было несколько.
Каждый раз, когда люди начинали рассасываться по домам, организаторы Евромайдана запускали какую-нибудь провокацию или хотя бы слух, который снова будоражил эмоции протестующих.
Одним из таких моментов стала история с "отрезанным" ухом Дмитрия Булатова, организатора автопробегов под названием Автомайдан. Вопреки всем законам человеческой физиологии, ухо потом отросло, но сам Булатов в 2014 году стал министром молодежи и спорта в правительстве Арсения Яценюка.
На днях он снова всплыл в информационном пространстве, сообщив, что демобилизовался из ВСУ. Украинские военные, которые третий год мечтают о демобилизации, могут ему только позавидовать. Из ВСУ не отпускают даже после серьезных ранений. Даже людей, лишившихся конечностей, часто не демобилизуют, а выводят за штат, чтобы платить им 680 гривен ($14) в месяц.
Мобилизацию в ВСУ называют билетом в один конец, так как выход из украинской армии возможен лишь в форме дезертирства, плена или смерти. Однако Булатов сообщил, что демобилизовался "по семейным обстоятельствам" на том основании, что его жена Нина Васильева (директор по коммуникациям в фирме EPAM Ukraine) нуждалась в присутствии мужа. Служил он в батальоне воздушной разведки и борьбы с беспилотниками.
В этом плане Булатов превзошел даже таких националистов, как Сергей Стерненко и Борислав Береза, которые демобилизовались из-за ухудшения зрения.
- РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря, 09:07
Вымогательства и мечты о вечной войне. Чем занимается бывший сотник Майдана Владимир Парасюк В связи с событиями в Сирии украинские эксперты сейчас вспоминают о бывшем активисте Евромайдана Владимире Парасюке, делая акцент на условность любых договоренностей с оппозицией
В начале СВО он призывал украинцев бросаться под танки с коктейлями Молотова, воевать за каждый лес, речку и село, но сам демобилизовался, чтобы уделять больше времени семье.
Такое могут позволить себе лишь представители элиты, вроде вчерашнего министра. До Евромайдана Булатов был вполне преуспевающим киевским бизнесменом, успешность которого связывали с дружбой с сыном бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.
Сын министра Алексей Гриценко в конце 2013 года вместе с Булатовым стал одним из организаторов Автомайдана. Колонна из нескольких сотен элитных автомобилей в 2013-2014 колесила по стране, распространяя Майдан на другие регионы. Занимались они также провокациями возле домов украинских чиновников. Особенно ненавидели они бывшего премьер-министра Николая Азарова.
В конце января 2014 года, когда протест уже начал было затухать, сторонники Майдана и западные СМИ сообщили, что Дмитрия Булатова похитили. Прочие организаторы Автомайдана (а это были люди не бедные) объявили награду в $25 000 за информацию о его местонахождении. Через три дня Булатов объявился сам, заявив, что его сначала распяли, пробив руки гвоздями, затем снова пытали, а потом ему отрезали ухо. "Пытали" его якобы какие-то люди, говорившие с русским акцентом, что на Украине применимо к каждому второму.
Сразу же после обнаружения Булатова спешно направили на "лечение" в Литву, где подтвердили применение пыток.
На Западе вопрос о "пытках" Булатова поднимали все СМИ, обвиняя бывшего президента Виктора Януковича. Эту тему подняли даже на Мюнхенской конференции по безопасности.
Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в Мюнхене сообщал, что состояние здоровья Булатова - хорошее, а единственная его травма - царапина на щеке. "Похоже, что история о том, что Булатов был похищен, подвергнут пыткам - это абсолютная неправда", - заявил Кожара.
Тем не менее, западных правозащитников и журналистов эти слова не убедили. Должно было пройти еще несколько дней до свержения Януковича, чтобы об этом случае забыли на фоне изменившейся ситуации. Если бы этого не произошло, Булатову пришлось бы еще долго в Литве отыгрывать роль "невинно распятого активиста".
Однако сразу же после свержения Януковича Булатов возвращается домой, следов пыток на нем никаких нет, а ухо чудесным образом отросло, словно хвост у ящерицы.
Только в 2017 году его коллеги по Автомайдану сообщили, что похищение Булатова было фальшивым. За три дня до постановочного похищения Булатова исключили из руководства Автомайдана за хамство и "звездную болезнь".
Бывшие соратники Булатова по Евромайдану тоже заявляли, что нападение на него и отрезание уха были действиями постановочными. По словам "автомайдановцев", раньше они не хотели поднимать эту скандальную тему для того, чтобы не вносить раздрай в новую власть, в которой Булатов занял кресло министра молодежи и спорта.
Казак Гаврилюк
4 декабря, 05:20
Собирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак ГаврилюкЦветные революции почти всегда проводят по одному сценарию-шаблону, отработанному на разных странах, в том числе и на Украине. Для их раскрутки всегда должны присутствовать сакральные жертвы, но только одни из них заканчивают свой жизненный путь в списке какой-нибудь "небесной сотни", а другие отделываются легким испугом
Литовские медики, освидетельствовавшие Булатова в 2014 году и заявившие о "следах" пыток, не могли этого не знать.
В августе 2014 года новый министр обзавелся элитной недвижимостью и автомобилем Lexus. По данным украинских журналистов, неофициальным доходом бывшего активиста стали средства, которые выделялись министерству на финансирование несуществующих спортивных соревнований, а также взносы спортсменов на различные мероприятия.
Евромайдан ненадолго дал Булатову возможность обогатиться, после чего он уступил место другим желающим. Эти средства, как и связи в руководстве Майдана, позволили ему лишь попозировать в форме ВСУ, а затем демобилизоваться "по семейным обстоятельствам".
Тем не менее, "ухо Булатова" стало на Украине одним из символов обмана и постановочных "репрессий". Словно нос коллежского асессора Ковалева из повести Гоголя, ухо Булатова теперь живет своей жизнью и может даже объявиться, например, на протестах в Грузии.
Ещё об украинских "бывших": Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем
 
ЭксклюзивУкраинаЗападВиктор ЯнуковичЛеонид КожараВооруженные силы УкраиныАвтомайданЛитва
 
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Заголовок открываемого материала
05:41Сбежал из армии, но призывает украинцев бросаться под танки. Чем занят лидер Автомайдана Дмитрий Булатов
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