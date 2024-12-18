Украинская кухня: готовим сочные крученики - 18.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241218/1059702209.html
Украинская кухня: готовим сочные крученики
Украинская кухня: готовим сочные крученики - 18.12.2024 Украина.ру
Украинская кухня: готовим сочные крученики
Украинская кухня известна своими сытными и вкусными мясными блюдами. Одно из них – аппетитные крученики
2024-12-18T04:10
2024-12-18T04:10
эксклюзив
еда
украинская кухня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/65/1031466511_0:52:1641:975_1920x0_80_0_0_cfd50a17c106f31ffee89802a73382de.jpg
Название блюда, скорее всего, пошло от слова "крутить". Именно так крученики и готовятся: на тонкие, как для отбивных, блинчики из мяса кладется начинка, а затем все это заворачивается в рулеты и тушится или запекается в духовке.Для приготовления кручеников можно взять любое мясо. То же самое с начинками: грибы, чернослив, рис, морковь, лук — на что хватит фантазии. На Волыни, например, крученики делают так: тушат мясо до полуготовности, кладут на него кусочек сала и тушеную капусту, а затем заворачивают.Крученики обычно перевязывают ниткой или накалывают шпажкой, чтобы рулет не разворачивался. Подавая блюдо к столу, их аккуратно удаляют.Для приготовления кручеников с грибами вам понадобятся:- свинина — 500-600 грамм;- репчатый лук — 1 штука;- шампиньоны — 200 грамм;- растительное масло — 4 ст. ложки;- чеснок — 2 зубчика;- вода или бульон — 100 мл.Нарежьте свинину поперек волокон кусочками толщиной примерно 0,5 см. Лучше всего подойдет карбонад, можно с жировой прослойкой — так крученики получатся сочнее.Отбейте каждый кусочек мяса молоточком. Отбивные должны быть тонкими, но следите за тем, чтобы они были целыми. Посыпьте их солью, перцем и натрите чесноком, продавленным через пресс. Оставьте свинину мариноваться.Тем временем приготовьте начинку. На сковородке разогрейте растительное масло, обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте к нему нарезанные шампиньоны. Продолжайте жарить до румяности и полного испарения жидкости из сковороды. Под конец посолите и поперчите. Снимите с огня и слегка остудите.На каждую отбивную выложите примерно по столовой ложке грибной начинки. Закрутите мясо в рулетики и зафиксируйте их ниткой или шпажкой (зубочисткой).Обжарьте крученики с обеих сторон на сильном огне, не накрывая крышкой. Рулеты должны стать золотистыми, но не пересушивайте их.Переложите крученики в форму для запекания, добавьте туда 100 мл кипятка или бульона, плотно накройте форму фольгой.Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 20 минут.Подавайте крученики горячими, с кашей или картофельным пюре.Приятного аппетита!
https://ukraina.ru/20200301/1026874824.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Кристина Жалова
Кристина Жалова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/65/1031466511_136:0:1504:1026_1920x0_80_0_0_95fb03cfbd6095c3349a6c15dab817a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, еда, украинская кухня
Эксклюзив, еда, украинская кухня

Украинская кухня: готовим сочные крученики

04:10 18.12.2024
 
© Фото: kulinario.me
© Фото: kulinario.me
Читать в
ДзенTelegram
Кристина Жалова
автор Украина.ру
Все материалы
Украинская кухня известна своими сытными и вкусными мясными блюдами. Одно из них – аппетитные крученики
Название блюда, скорее всего, пошло от слова "крутить". Именно так крученики и готовятся: на тонкие, как для отбивных, блинчики из мяса кладется начинка, а затем все это заворачивается в рулеты и тушится или запекается в духовке.
Для приготовления кручеников можно взять любое мясо. То же самое с начинками: грибы, чернослив, рис, морковь, лук — на что хватит фантазии. На Волыни, например, крученики делают так: тушат мясо до полуготовности, кладут на него кусочек сала и тушеную капусту, а затем заворачивают.
Крученики обычно перевязывают ниткой или накалывают шпажкой, чтобы рулет не разворачивался. Подавая блюдо к столу, их аккуратно удаляют.
Для приготовления кручеников с грибами вам понадобятся:
- свинина — 500-600 грамм;
- репчатый лук — 1 штука;
- шампиньоны — 200 грамм;
- растительное масло — 4 ст. ложки;
- чеснок — 2 зубчика;
- вода или бульон — 100 мл.
Нарежьте свинину поперек волокон кусочками толщиной примерно 0,5 см. Лучше всего подойдет карбонад, можно с жировой прослойкой — так крученики получатся сочнее.
Отбейте каждый кусочек мяса молоточком. Отбивные должны быть тонкими, но следите за тем, чтобы они были целыми. Посыпьте их солью, перцем и натрите чесноком, продавленным через пресс. Оставьте свинину мариноваться.
1 марта 2020, 10:47
«Литературная кулинария» и русский чайЧаепитие - настолько старая русская традиция, что как-то даже забывается, что напиток этот вовсе не русский, долгое время был сказочно дорогим и стал доступен народу только в XIX веке. Зато в XX веке чай стал традиционным напитком почти в каждой русской семье и обязательным элементом любого застолья
Тем временем приготовьте начинку. На сковородке разогрейте растительное масло, обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте к нему нарезанные шампиньоны. Продолжайте жарить до румяности и полного испарения жидкости из сковороды. Под конец посолите и поперчите. Снимите с огня и слегка остудите.
На каждую отбивную выложите примерно по столовой ложке грибной начинки. Закрутите мясо в рулетики и зафиксируйте их ниткой или шпажкой (зубочисткой).
Обжарьте крученики с обеих сторон на сильном огне, не накрывая крышкой. Рулеты должны стать золотистыми, но не пересушивайте их.
Переложите крученики в форму для запекания, добавьте туда 100 мл кипятка или бульона, плотно накройте форму фольгой.
Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 20 минут.
Подавайте крученики горячими, с кашей или картофельным пюре.
Приятного аппетита!
 
Эксклюзиведаукраинская кухня
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:41Сбежал из армии, но призывает украинцев бросаться под танки. Чем занят лидер Автомайдана Дмитрий Булатов
05:30Ищенко: Польша может завести на Украину только 100 тысяч солдат, поэтому Макрон надеется на перемирие
05:15Все решит пехота: военный эксперт раскрыл, почему еще рано говорить про окружение Красноармейска
05:11Экономика Украины и война: энергетическое ЧП в Молдавии и Приднестровье, долги и неминуемая Руина
05:00Новая авантюра реальна? Военный эксперт раскрыл, какие силы может бросить Украина на Брянскую область
04:45"Есть одна проблема — нет войск": Ищенко раскрыл, какой контингент может отправить Европа на Украину
04:30"Бригада Мадьяра" пухнет как не в себя: эксперт рассказал о воздушном присутствии ВСУ в Курской области
04:10Украинская кухня: готовим сочные крученики
04:00Единственный шанс уцелеть: Ищенко о том, почему Зеленскому нужно втянуть Запад в прямую войну с Россией
03:45"Пытаемся взять врага на испуг": эксперт о том, когда окончательно рухнет оборона ВСУ в Курахово
03:30ВСУ воюют от обороны, но у России хватит сил, чтобы наступать на десяти направлениях — военный эксперт
03:15Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО
03:00Мы знаем, как устроены наши опорники: Зимовский раскрыл, как ВС РФ выбили ВСУ из Дарьино и Плехово
02:27Как "Slava Ukraine" обокрала эстонцев и почему Трампу на Украине верят больше, чем Зеленскому
02:04Кнут и пряник из США. Трамп готовит Россию к ультиматуму в Киеве и Москве
19:06"Пашкеты в кахлях": чем угощали малороссийские дворяне в XVIII веке
18:48Украине следует отказаться от территорий взамен на прекращение СВО – опрос в Польше
18:28Кислица упомянул Кириллова накануне гибели, а Небензя объяснил, почему у киевских чиновников кислые лица
18:17Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство Украины
18:00Убийство генерала Кириллова, минирование машины Картаполова, продвижение ВС РФ. Итоги 17 декабря
Лента новостейМолния