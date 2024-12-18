Мы знаем, как устроены наши опорники: Зимовский раскрыл, как ВС РФ выбили ВСУ из Дарьино и Плехово - 18.12.2024 Украина.ру
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Мы знаем, как устроены наши опорники: Зимовский раскрыл, как ВС РФ выбили ВСУ из Дарьино и Плехово
Мы знаем, как устроены наши опорники: Зимовский раскрыл, как ВС РФ выбили ВСУ из Дарьино и Плехово - 18.12.2024 Украина.ру
Мы знаем, как устроены наши опорники: Зимовский раскрыл, как ВС РФ выбили ВСУ из Дарьино и Плехово
Штурм заранее разведанных укрепрайонов не представляет больших проблем для ВС РФ при наличии достаточного количества войск и средств дистанционного поражения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-12-18T03:00
2024-12-18T03:00
новости
россия
курская область
херсон
освобождение
оборона
всу
вс рф
укрепления
дроны
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Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дарьино и Плехово в Курской области – населенные пункты, в которых ВСУ занимали российские опорные пункты.По его словам, штурм заранее разведанных укрепрайонов не представляет больших проблем для ВС РФ при наличии достаточного количества войск и средств дистанционного поражения."Работают наши дроны, авиация продолжает выносить укрепленные точки ВСУ, засевших в Курской области. Учитывая, что противник занял Дарьино в первые сутки наступления, этот район был хорошо освоен им в военном отношении", — указал Зимовский.Российские войска наступают не на наспех вырытые окопы, а на качественные укрепрайоны. Но бойцы берут их за счет разведки и технического превосходства. Все это в комплексе дает нормальный результат, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О ситуации на кураховском направлении — в материале Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
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курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, курская область, херсон, освобождение, оборона, всу, вс рф, укрепления, дроны, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Херсон, освобождение, оборона, ВСУ, ВС РФ, укрепления, дроны, СВО, детали, Спецоперация

Мы знаем, как устроены наши опорники: Зимовский раскрыл, как ВС РФ выбили ВСУ из Дарьино и Плехово

03:00 18.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Снайперы группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Штурм заранее разведанных укрепрайонов не представляет больших проблем для ВС РФ при наличии достаточного количества войск и средств дистанционного поражения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дарьино и Плехово в Курской области – населенные пункты, в которых ВСУ занимали российские опорные пункты.
"Мы же знаем, как устроены наши опорники. Расположение траншей, дотов, дзотов и огневых точек нанесено на карту наших командиров уже давно", — отметил военный эксперт.
По его словам, штурм заранее разведанных укрепрайонов не представляет больших проблем для ВС РФ при наличии достаточного количества войск и средств дистанционного поражения.
"Работают наши дроны, авиация продолжает выносить укрепленные точки ВСУ, засевших в Курской области. Учитывая, что противник занял Дарьино в первые сутки наступления, этот район был хорошо освоен им в военном отношении", — указал Зимовский.
Российские войска наступают не на наспех вырытые окопы, а на качественные укрепрайоны. Но бойцы берут их за счет разведки и технического превосходства. Все это в комплексе дает нормальный результат, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.
О ситуации на кураховском направлении — в материале Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Чадаев интервью
Вчера, 07:00
Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США У США и Европы был консенсус, что за издержки по украинскому конфликту заплатит Россия, но что-то у них ничего не получается. Платить за это придется кому-то из них. И наша задача – сделать так, чтобы эта цена была максимальной, считает политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев
 
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