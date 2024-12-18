https://ukraina.ru/20241218/1059716475.html

Мы знаем, как устроены наши опорники: Зимовский раскрыл, как ВС РФ выбили ВСУ из Дарьино и Плехово

Мы знаем, как устроены наши опорники: Зимовский раскрыл, как ВС РФ выбили ВСУ из Дарьино и Плехово - 18.12.2024 Украина.ру

Мы знаем, как устроены наши опорники: Зимовский раскрыл, как ВС РФ выбили ВСУ из Дарьино и Плехово

Штурм заранее разведанных укрепрайонов не представляет больших проблем для ВС РФ при наличии достаточного количества войск и средств дистанционного поражения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-12-18T03:00

2024-12-18T03:00

2024-12-18T03:00

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россия

курская область

херсон

освобождение

оборона

всу

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укрепления

дроны

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Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дарьино и Плехово в Курской области – населенные пункты, в которых ВСУ занимали российские опорные пункты.По его словам, штурм заранее разведанных укрепрайонов не представляет больших проблем для ВС РФ при наличии достаточного количества войск и средств дистанционного поражения."Работают наши дроны, авиация продолжает выносить укрепленные точки ВСУ, засевших в Курской области. Учитывая, что противник занял Дарьино в первые сутки наступления, этот район был хорошо освоен им в военном отношении", — указал Зимовский.Российские войска наступают не на наспех вырытые окопы, а на качественные укрепрайоны. Но бойцы берут их за счет разведки и технического превосходства. Все это в комплексе дает нормальный результат, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О ситуации на кураховском направлении — в материале Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241217/1059690099.html

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