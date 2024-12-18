Мы знаем, как устроены наши опорники: Зимовский раскрыл, как ВС РФ выбили ВСУ из Дарьино и Плехово
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Штурм заранее разведанных укрепрайонов не представляет больших проблем для ВС РФ при наличии достаточного количества войск и средств дистанционного поражения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дарьино и Плехово в Курской области – населенные пункты, в которых ВСУ занимали российские опорные пункты.
"Мы же знаем, как устроены наши опорники. Расположение траншей, дотов, дзотов и огневых точек нанесено на карту наших командиров уже давно", — отметил военный эксперт.
По его словам, штурм заранее разведанных укрепрайонов не представляет больших проблем для ВС РФ при наличии достаточного количества войск и средств дистанционного поражения.
"Работают наши дроны, авиация продолжает выносить укрепленные точки ВСУ, засевших в Курской области. Учитывая, что противник занял Дарьино в первые сутки наступления, этот район был хорошо освоен им в военном отношении", — указал Зимовский.
Российские войска наступают не на наспех вырытые окопы, а на качественные укрепрайоны. Но бойцы берут их за счет разведки и технического превосходства. Все это в комплексе дает нормальный результат, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.
О ситуации на кураховском направлении — в материале Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
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