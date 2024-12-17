https://ukraina.ru/20241217/1059714172.html

Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа

Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа - 17.12.2024 Украина.ру

Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа

Украинские военнослужащие совершили военное преступление в Покровском районе ДНР – расстреляли семью мирного жителя в городе Селидово. Об этом рассказал местный житель.

2024-12-17T10:31

2024-12-17T10:31

2024-12-17T10:31

новости

селидово

россия

украина

вооруженные силы украины

всу

военные преступления

мирные жители

днр

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059180215_0:37:3060:1758_1920x0_80_0_0_9cad99a400265bdbbc42281058e30154.jpg

По словам жителя Селидово, сосед рассказал ему о гибели своей семьи. По его словам, военное преступление совершили украинские военнослужащие.О трагедии он рассказал представителю российского "Народного фронта", сообщает РИА "Новости". Видеозапись показаний имеется в редакции.Также жители Селидово рассказали о заминированных объектах и других преступления, совершённых ВСУ в этом населённом пункте. По их словам, военнослужащие ВСУ заставляли мирных жителей говорить только на украинском языке, забирали товар из магазинов, расстреливали людей на улицах и во дворах."Последнее время слышал, что в магазинах заставляли разговаривать на украинском. Вывозили весь товар на склад..., заставляли закрыть все магазины, чтобы ни один не работал", - сообщил житель города.Минобороны России сообщило об освобождении Селидово 29 октября. В населённом пункте ВСУ создала укрепрайон.Ранее на эту тему: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Бойня в Селидове: преступления Украины без срока давности Больше новостей на начало дня в обзоре Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря

селидово

россия

украина

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, селидово, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, днр, сво, спецоперация