Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Украинские военнослужащие совершили военное преступление в Покровском районе ДНР – расстреляли семью мирного жителя в городе Селидово. Об этом рассказал местный житель.
По словам жителя Селидово, сосед рассказал ему о гибели своей семьи. По его словам, военное преступление совершили украинские военнослужащие.
"Говорит, он пошёл в туалет, а там остались его сын, тёща, невестка и двое детей. И тут он слышит выстрел. Ну, и страшно стало подходить. Убили всю семью и дом подожгли. И ушли", - рассказал житель Селидово.
О трагедии он рассказал представителю российского "Народного фронта", сообщает РИА "Новости". Видеозапись показаний имеется в редакции.
Также жители Селидово рассказали о заминированных объектах и других преступления, совершённых ВСУ в этом населённом пункте. По их словам, военнослужащие ВСУ заставляли мирных жителей говорить только на украинском языке, забирали товар из магазинов, расстреливали людей на улицах и во дворах.
"Последнее время слышал, что в магазинах заставляли разговаривать на украинском. Вывозили весь товар на склад..., заставляли закрыть все магазины, чтобы ни один не работал", - сообщил житель города.
Минобороны России сообщило об освобождении Селидово 29 октября. В населённом пункте ВСУ создала укрепрайон.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Бойня в Селидове: преступления Украины без срока давности
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