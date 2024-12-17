Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа - 17.12.2024 Украина.ру
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Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа
Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа - 17.12.2024 Украина.ру
Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа
Украинские военнослужащие совершили военное преступление в Покровском районе ДНР – расстреляли семью мирного жителя в городе Селидово. Об этом рассказал местный житель.
2024-12-17T10:31
2024-12-17T10:31
новости
селидово
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вооруженные силы украины
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военные преступления
мирные жители
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По словам жителя Селидово, сосед рассказал ему о гибели своей семьи. По его словам, военное преступление совершили украинские военнослужащие.О трагедии он рассказал представителю российского "Народного фронта", сообщает РИА "Новости". Видеозапись показаний имеется в редакции.Также жители Селидово рассказали о заминированных объектах и других преступления, совершённых ВСУ в этом населённом пункте. По их словам, военнослужащие ВСУ заставляли мирных жителей говорить только на украинском языке, забирали товар из магазинов, расстреливали людей на улицах и во дворах."Последнее время слышал, что в магазинах заставляли разговаривать на украинском. Вывозили весь товар на склад..., заставляли закрыть все магазины, чтобы ни один не работал", - сообщил житель города.Минобороны России сообщило об освобождении Селидово 29 октября. В населённом пункте ВСУ создала укрепрайон.Ранее на эту тему: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Бойня в Селидове: преступления Украины без срока давности Больше новостей на начало дня в обзоре Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
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новости, селидово, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, днр, сво, спецоперация
Новости, Селидово, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, ДНР, СВО, Спецоперация

Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа

10:31 17.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинские военнослужащие совершили военное преступление в Покровском районе ДНР – расстреляли семью мирного жителя в городе Селидово. Об этом рассказал местный житель.
По словам жителя Селидово, сосед рассказал ему о гибели своей семьи. По его словам, военное преступление совершили украинские военнослужащие.
"Говорит, он пошёл в туалет, а там остались его сын, тёща, невестка и двое детей. И тут он слышит выстрел. Ну, и страшно стало подходить. Убили всю семью и дом подожгли. И ушли", - рассказал житель Селидово.
О трагедии он рассказал представителю российского "Народного фронта", сообщает РИА "Новости". Видеозапись показаний имеется в редакции.
Также жители Селидово рассказали о заминированных объектах и других преступления, совершённых ВСУ в этом населённом пункте. По их словам, военнослужащие ВСУ заставляли мирных жителей говорить только на украинском языке, забирали товар из магазинов, расстреливали людей на улицах и во дворах.
"Последнее время слышал, что в магазинах заставляли разговаривать на украинском. Вывозили весь товар на склад..., заставляли закрыть все магазины, чтобы ни один не работал", - сообщил житель города.
Минобороны России сообщило об освобождении Селидово 29 октября. В населённом пункте ВСУ создала укрепрайон.
Ранее на эту тему: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Бойня в Селидове: преступления Украины без срока давности
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