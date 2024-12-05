Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков - 05.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241205/1059428073.html
Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков
Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков - 05.12.2024 Украина.ру
Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин утверждает, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан
2024-12-05T11:37
2024-12-05T11:37
новости
украина
владимир зеленский
россия
литвин
сша
джо байден
вооруженные силы украины
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
В соцсети X один из пользователей возмутился обсуждаемой темой мобилизации 18-летних граждан Украины, подчеркивая, что не видит в этом "ничего хорошего".Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".Со своей стороны, Литвин заявлял, что в этом нет смысла, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной Раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен".Президент РФ Владимир Путин однако считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт совсем юных граждан - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, россия, литвин, сша, джо байден, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Литвин, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков

11:37 05.12.2024
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
ДзенTelegram
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин утверждает, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан
В соцсети X один из пользователей возмутился обсуждаемой темой мобилизации 18-летних граждан Украины, подчеркивая, что не видит в этом "ничего хорошего".

"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", - написал Литвин в ответ.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".
Со своей стороны, Литвин заявлял, что в этом нет смысла, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной Раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен".
Президент РФ Владимир Путин однако считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт совсем юных граждан - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияЛитвинСШАДжо БайденВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Газпром продолжает поставки в ЕС через Украину
11:40Украинские агропредприятия из-за больших долгов могут стать собственностью западных кредиторов – Сечин
11:37Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков
11:24Китай ввёл санкции против США
10:57Миллионы поляков живут в нищете. Но Варшава тратит миллиарды на военную помощь Киеву
10:37Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в Европу
10:37В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР
10:14ВСУ обстреляли десятки населённых пунктов Белгородской области – губернатор
09:53Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря
09:48Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС
09:45Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США
09:40Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористам
08:51Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот
08:50Зеленскому придется пойти на уступки, если наступление ВС РФ продолжится — глава МИД Италии
08:25В киевском парке Славы демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны - СМИ
08:06Главное за ночь 5 декабря
07:53Сына Порошенко* объявили на Украине в розыск из-за неявки в военкомат – СМИ
07:31"Злоба заела": Захарова объяснила, почему Зеленский готовит санкции против Грузии
07:15Делегация из Киева во главе с Ермаком встретилась с членами новой команды Трампа - Рейтер
07:00Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов
Лента новостейМолния