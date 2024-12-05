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Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков

Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков - 05.12.2024 Украина.ру

Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин утверждает, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан

2024-12-05T11:37

2024-12-05T11:37

2024-12-05T11:37

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В соцсети X один из пользователей возмутился обсуждаемой темой мобилизации 18-летних граждан Украины, подчеркивая, что не видит в этом "ничего хорошего".Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".Со своей стороны, Литвин заявлял, что в этом нет смысла, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной Раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен".Президент РФ Владимир Путин однако считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт совсем юных граждан - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, литвин, сша, джо байден, вооруженные силы украины, верховная рада