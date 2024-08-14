https://ukraina.ru/20240814/1056865708.html

"Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине

"Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине - 14.08.2024 Украина.ру

"Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине

Коррумпированный украинский режим держится на западной поддержке и снижение мобилизационного возраста его не спасут. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-08-14T15:48

2024-08-14T15:48

2024-08-14T15:48

новости

украина

россия

запад

мария захарова

владимир зеленский

вооруженные силы украины

минэнерго

мобилизация

военком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/71/1033507111_0:145:1024:721_1920x0_80_0_0_7b0f7892b5c1d4a9bb52b5254126ecef.jpg

Украинские военнослужащие продолжают совершать военные преступления, сообщила Захарова. Они получают достойный отпор в Курской области, отметила она."Тем временем на Украине продолжается откровенное безумие в виде обсуждения снижения возраста мобилизации граждан до 18 лет. При этом даже не скрывается, что данную тему время от времени поднимают западные спонсоры Киева", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.Сославшись на украинские СМИ, она отметила, что не желающие воевать за киевский режим жители Украины "вынуждены платить баснословные суммы, чтобы получить возможность выехать за границу". Однако далеко не у всех получается решить эту проблему с помощью денег.Захарова напомнила о резонансной истории с 16-ю украинцами призывного возраста, пытавшихся сбежать из Одесской области в Молдавию. Каждый из них заплатил $6-8 тыс за место в загруженном мясом рефрижераторе."Спасаясь от "могилизации", устроенной режимом Зеленского, люди готовы на все, только бы не попасть в ряды ВСУ и не быть отправленными на убой, - подчеркнула Захарова. - Все это лишний раз доказывает, что жители Украины для Запада и его киевских марионеток – это дешевый расходный материал. Ради достижения собственных узкокорыстных целей они без колебаний приносят их в жертву".Захарова обратила внимание на проявления "полномасштабного террора" ВСУ в отношении российского мирного населения, а также на умножающиеся "свидетельства зашкаливающей коррупции в структурах власти Украины, в т.ч. в рядах т.н. территориальных центров комплектования"."Так, в новостных изданиях сообщается о недавнем задержании сотрудников военкоматов в Харьковской и Тернопольской областях, ежемесячно получавших в качестве взяток огромные денежные суммы за крышевание уклонения от воинской службы. При этом речь идет не о разовых случаях, а о систематических похищениях, избиениях и вымогательствах под угрозой мобилизации. Аналогичная картина наблюдается и в самих ВСУ, где, судя по регулярным новостям, стала популярной практика бессрочных "увалов" с линии фронта за дополнительную "плату" командованию. Подобным промыслом занимаются и отдельные депутаты на местах", - заметила дипломат.Она также отметила, что попадаются на взятках не только в ВСУ, но и чиновники более высокого ранга. Захарова обратила внимание на недавний очередной коррупционный скандал в Минэнерго Украины, где замминистра организовал незаконную "схему" с огромными убытками для государства.Подробности на эту тему в публикации Украина.ру "Забота" о демографии, мобилизация молодежи и борьба за кресло премьера. Чем занимаются украинские элиты

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минэнерго, мобилизация, военком, сво, коррупция, призывники, всу