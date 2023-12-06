https://ukraina.ru/20231206/1051788858.html
Ключевые страны. Путин посещает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
Ключевые страны. Путин посещает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты - 06.12.2023 Украина.ру
Ключевые страны. Путин посещает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
В течение среды, 6 декабря, президент России Владимир Путин посетит с визитом Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию — два самых влиятельных государства на арабском побережье Персидского залива, которые традиционно играют ключевую роль в ближневосточной политике
2023-12-06T14:44
2023-12-06T14:44
2023-12-06T15:13
эксклюзив
владимир путин
россия
визит
оаэ
саудовская аравия
ближний восток
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В Абу-Даби Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, а в Эр-Рияде состоится личная встреча наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.Западная и ближневосточная пресса практически в один голос заявляют о том, что эти разговоры будут посвящены двум главным темам – вопросам ценовой политики на мировых рынках энергоносителей и возможным перспективам завершения украинского конфликта.При этом американские комментаторы высказывают по поводу визита Путина нескрываемое неудовольствие.Эти политические переговоры на высшем уровне наглядно демонстрирует провал попыток изоляции России, которые настойчиво предпринимались в последнее время усилиями коллективного Запада.А заодно показывает, что ключевые нефтяные страны Ближнего Востока начинают переходить к самостоятельной политике, без оглядки на командные окрики Вашингтона.Тем более что американское руководство проигнорировало настойчивые требования положить конец массовым убийствам в Сектора Газа, которые озвучивали лидеры ведущих арабских государств – продолжая политику безоговорочной поддержки действий израильского правительства.А эта высокомерная и негуманная стратегия Белого Дома ослабила американские позиции на Ближнем Востоке так, как никогда раньше."Владимир Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, чтобы укрепить партнерские отношения с ключевыми производителями нефти. По предварительным данным, стороны обсудят нефтяной рынок и конфликт на Украине.Визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене. При этом экономика его страны находится на более прочной позиции, а боевые действия на Украине зашли в тупик.Сотрудничество стран Персидского залива с Москвой имеет важное значение для Кремля. Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является явным признаком того, что Россия выходит из своей международной изоляции.Этот шаг служит усилению влияния России на Ближнем Востоке и показывает, что ОАЭ и Саудовская Аравия – традиционные союзники США – стремятся сбалансировать свои внешнеполитические интересы.Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия являются членами ОПЕК+, альянса производителей нефти, который на прошлой неделе согласился продлить и углубить сокращение добычи. Путин, вероятно, намерен воспользоваться разногласиями между США и Саудовской Аравией, вспыхнувшими на фоне войны Израиля с ХАМАСом в секторе Газа", – пишет американское деловое издание Bloomberg.Американцы не ограничиваются словами. Они уже пытаются оказывать давление на строптивые нефтяные монархии, чтобы отомстить им за переход к многовекторной позиции в экономике и политике.Прямо сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах проходят заседания двадцать восьмой конференции участников рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая продлится до 12 декабря. И представители международных неправительственных организаций раскритиковали на этом форуме страну-организатора – ОАЭ.Западные эксперты утверждают, что выбросы парниковых газов на предприятиях Объединенных Арабских Эмиратов выросли в 2022 году сразу на 7,5%, в то время как в целом по миру они увеличились на 1,5%.Официальные власти ОАЭ отрицают эти обвинения, указывая на то, что они не имеют фактических подтверждений. Однако американцы ссылаются на информацию, полученную от группы Climate TRACE (Tracking Real-Time Atmospheric Carbon Emissions), которая называет себя независимой, но на самом деле контролируется США.Эта мониторинговая команда получает некие данные с американских же спутников, обрабатывая их с использованием американских технологий искусственного интеллекта – чтобы отслеживать выбросы на более чем 352 миллионах промышленных объектов.Подобная информация используется против основной нефтедобывающей компании Объединенных Арабских Эмиратов, которую обвиняют в нарушении установленных экологических стандартов.Хотя эти самые стандарты полностью игнорируют большинство американских корпораций, занятых в энергетическом секторе – считая, что никакие рамочные конвенции ООН для них не указ."Национальная нефтяная компания Абу-Даби по-прежнему утверждает, что у нее нет выбросов метана или чего-либо еще при транспортировке нефти и газа. Но, на самом деле, они есть. Мы можем видеть их из космоса", – заявил на форуме в ОАЭ бывший вице-президент США Альберт Гор, принадлежащий к истеблишменту Демократической партии.А британское издание The Economist выпустило публикацию "Амбициозный взлет ОАЭ", где раскритиковало руководство Объединенных Арабских Эмиратов за активные торговые контакты с Китаем.Газета обвиняет арабских политиков в прагматичной стратегии, направленной на защиту национальных интересов своей страны – вместо того, чтобы обслуживать повестку коллективного Запада. Но вместе с тем признает, что Великобритания, США и Евросоюз уже утратили прежнее безграничное влияние на Ближнем Востоке.Руководители основных нефтеперерабатывающих стран мира, к которым относятся ОАЭ, Саудовская Аравия, и Россия, обсудят сегодня координацию ценовой политики на нефтяном рынке, от которой напрямую зависит состояние мировой экономики, а также поднимут тему конфликтов на Украине и в секторе Газа.И за результатом этих переговоров следят во всем мире – подтверждая, что акценты мировой политики смещаются с востока на запад.
https://ukraina.ru/20231206/1051783930.html
https://ukraina.ru/20231206/1051778709.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, владимир путин, россия, визит, оаэ, саудовская аравия, ближний восток
Ключевые страны. Путин посещает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
14:44 06.12.2023 (обновлено: 15:13 06.12.2023)
В течение среды, 6 декабря, президент России Владимир Путин посетит с визитом Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию — два самых влиятельных государства на арабском побережье Персидского залива, которые традиционно играют ключевую роль в ближневосточной политике
В Абу-Даби Путин
проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном
, а в Эр-Рияде состоится личная встреча наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Западная и ближневосточная пресса практически в один голос заявляют о том, что эти разговоры будут посвящены двум главным темам – вопросам ценовой политики на мировых рынках энергоносителей и возможным перспективам завершения украинского конфликта.
При этом американские комментаторы высказывают по поводу визита Путина нескрываемое неудовольствие.
Эти политические переговоры на высшем уровне наглядно демонстрирует провал попыток изоляции России, которые настойчиво предпринимались в последнее время усилиями коллективного Запада.
А заодно показывает, что ключевые нефтяные страны Ближнего Востока начинают переходить к самостоятельной политике, без оглядки на командные окрики Вашингтона.
Тем более что американское руководство проигнорировало настойчивые требования положить конец массовым убийствам в Сектора Газа, которые озвучивали лидеры ведущих арабских государств – продолжая политику безоговорочной поддержки действий израильского правительства.
А эта высокомерная и негуманная стратегия Белого Дома ослабила американские позиции на Ближнем Востоке так, как никогда раньше.
"Владимир Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, чтобы укрепить партнерские отношения с ключевыми производителями нефти. По предварительным данным, стороны обсудят нефтяной рынок и конфликт на Украине.
Визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене. При этом экономика его страны находится на более прочной позиции, а боевые действия на Украине зашли в тупик.
Сотрудничество стран Персидского залива с Москвой имеет важное значение для Кремля. Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является явным признаком того, что Россия выходит из своей международной изоляции.
Этот шаг служит усилению влияния России на Ближнем Востоке и показывает, что ОАЭ и Саудовская Аравия – традиционные союзники США – стремятся сбалансировать свои внешнеполитические интересы.
Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия являются членами ОПЕК+, альянса производителей нефти, который на прошлой неделе согласился продлить и углубить сокращение добычи. Путин, вероятно, намерен воспользоваться разногласиями между США и Саудовской Аравией, вспыхнувшими на фоне войны Израиля с ХАМАСом в секторе Газа", – пишет американское деловое издание Bloomberg.
Американцы не ограничиваются словами. Они уже пытаются оказывать давление на строптивые нефтяные монархии, чтобы отомстить им за переход к многовекторной позиции в экономике и политике.
Прямо сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах проходят заседания двадцать восьмой конференции участников рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая продлится до 12 декабря. И представители международных неправительственных организаций раскритиковали на этом форуме страну-организатора – ОАЭ.
Западные эксперты утверждают, что выбросы парниковых газов на предприятиях Объединенных Арабских Эмиратов выросли в 2022 году сразу на 7,5%, в то время как в целом по миру они увеличились на 1,5%.
Официальные власти ОАЭ отрицают эти обвинения, указывая на то, что они не имеют фактических подтверждений. Однако американцы ссылаются на информацию, полученную от группы Climate TRACE (Tracking Real-Time Atmospheric Carbon Emissions), которая называет себя независимой, но на самом деле контролируется США.
Эта мониторинговая команда получает некие данные с американских же спутников, обрабатывая их с использованием американских технологий искусственного интеллекта – чтобы отслеживать выбросы на более чем 352 миллионах промышленных объектов.
Подобная информация используется против основной нефтедобывающей компании Объединенных Арабских Эмиратов, которую обвиняют в нарушении установленных экологических стандартов.
Хотя эти самые стандарты полностью игнорируют большинство американских корпораций, занятых в энергетическом секторе – считая, что никакие рамочные конвенции ООН для них не указ.
"Национальная нефтяная компания Абу-Даби по-прежнему утверждает, что у нее нет выбросов метана или чего-либо еще при транспортировке нефти и газа. Но, на самом деле, они есть. Мы можем видеть их из космоса", – заявил на форуме в ОАЭ бывший вице-президент США Альберт Гор, принадлежащий к истеблишменту Демократической партии.
А британское издание The Economist выпустило публикацию "Амбициозный взлет ОАЭ", где раскритиковало руководство Объединенных Арабских Эмиратов за активные торговые контакты с Китаем.
Газета обвиняет арабских политиков в прагматичной стратегии, направленной на защиту национальных интересов своей страны – вместо того, чтобы обслуживать повестку коллективного Запада. Но вместе с тем признает, что Великобритания, США и Евросоюз уже утратили прежнее безграничное влияние на Ближнем Востоке.
Руководители основных нефтеперерабатывающих стран мира, к которым относятся ОАЭ, Саудовская Аравия, и Россия, обсудят сегодня координацию ценовой политики на нефтяном рынке, от которой напрямую зависит состояние мировой экономики, а также поднимут тему конфликтов на Украине и в секторе Газа.
И за результатом этих переговоров следят во всем мире – подтверждая, что акценты мировой политики смещаются с востока на запад.