https://ukraina.ru/20231206/1051788858.html

Ключевые страны. Путин посещает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты

Ключевые страны. Путин посещает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты - 06.12.2023 Украина.ру

Ключевые страны. Путин посещает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты

В течение среды, 6 декабря, президент России Владимир Путин посетит с визитом Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию — два самых влиятельных государства на арабском побережье Персидского залива, которые традиционно играют ключевую роль в ближневосточной политике

2023-12-06T14:44

2023-12-06T14:44

2023-12-06T15:13

эксклюзив

владимир путин

россия

визит

оаэ

саудовская аравия

ближний восток

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В Абу-Даби Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, а в Эр-Рияде состоится личная встреча наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.Западная и ближневосточная пресса практически в один голос заявляют о том, что эти разговоры будут посвящены двум главным темам – вопросам ценовой политики на мировых рынках энергоносителей и возможным перспективам завершения украинского конфликта.При этом американские комментаторы высказывают по поводу визита Путина нескрываемое неудовольствие.Эти политические переговоры на высшем уровне наглядно демонстрирует провал попыток изоляции России, которые настойчиво предпринимались в последнее время усилиями коллективного Запада.А заодно показывает, что ключевые нефтяные страны Ближнего Востока начинают переходить к самостоятельной политике, без оглядки на командные окрики Вашингтона.Тем более что американское руководство проигнорировало настойчивые требования положить конец массовым убийствам в Сектора Газа, которые озвучивали лидеры ведущих арабских государств – продолжая политику безоговорочной поддержки действий израильского правительства.А эта высокомерная и негуманная стратегия Белого Дома ослабила американские позиции на Ближнем Востоке так, как никогда раньше."Владимир Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, чтобы укрепить партнерские отношения с ключевыми производителями нефти. По предварительным данным, стороны обсудят нефтяной рынок и конфликт на Украине.Визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене. При этом экономика его страны находится на более прочной позиции, а боевые действия на Украине зашли в тупик.Сотрудничество стран Персидского залива с Москвой имеет важное значение для Кремля. Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является явным признаком того, что Россия выходит из своей международной изоляции.Этот шаг служит усилению влияния России на Ближнем Востоке и показывает, что ОАЭ и Саудовская Аравия – традиционные союзники США – стремятся сбалансировать свои внешнеполитические интересы.Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия являются членами ОПЕК+, альянса производителей нефти, который на прошлой неделе согласился продлить и углубить сокращение добычи. Путин, вероятно, намерен воспользоваться разногласиями между США и Саудовской Аравией, вспыхнувшими на фоне войны Израиля с ХАМАСом в секторе Газа", – пишет американское деловое издание Bloomberg.Американцы не ограничиваются словами. Они уже пытаются оказывать давление на строптивые нефтяные монархии, чтобы отомстить им за переход к многовекторной позиции в экономике и политике.Прямо сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах проходят заседания двадцать восьмой конференции участников рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая продлится до 12 декабря. И представители международных неправительственных организаций раскритиковали на этом форуме страну-организатора – ОАЭ.Западные эксперты утверждают, что выбросы парниковых газов на предприятиях Объединенных Арабских Эмиратов выросли в 2022 году сразу на 7,5%, в то время как в целом по миру они увеличились на 1,5%.Официальные власти ОАЭ отрицают эти обвинения, указывая на то, что они не имеют фактических подтверждений. Однако американцы ссылаются на информацию, полученную от группы Climate TRACE (Tracking Real-Time Atmospheric Carbon Emissions), которая называет себя независимой, но на самом деле контролируется США.Эта мониторинговая команда получает некие данные с американских же спутников, обрабатывая их с использованием американских технологий искусственного интеллекта – чтобы отслеживать выбросы на более чем 352 миллионах промышленных объектов.Подобная информация используется против основной нефтедобывающей компании Объединенных Арабских Эмиратов, которую обвиняют в нарушении установленных экологических стандартов.Хотя эти самые стандарты полностью игнорируют большинство американских корпораций, занятых в энергетическом секторе – считая, что никакие рамочные конвенции ООН для них не указ."Национальная нефтяная компания Абу-Даби по-прежнему утверждает, что у нее нет выбросов метана или чего-либо еще при транспортировке нефти и газа. Но, на самом деле, они есть. Мы можем видеть их из космоса", – заявил на форуме в ОАЭ бывший вице-президент США Альберт Гор, принадлежащий к истеблишменту Демократической партии.А британское издание The Economist выпустило публикацию "Амбициозный взлет ОАЭ", где раскритиковало руководство Объединенных Арабских Эмиратов за активные торговые контакты с Китаем.Газета обвиняет арабских политиков в прагматичной стратегии, направленной на защиту национальных интересов своей страны – вместо того, чтобы обслуживать повестку коллективного Запада. Но вместе с тем признает, что Великобритания, США и Евросоюз уже утратили прежнее безграничное влияние на Ближнем Востоке.Руководители основных нефтеперерабатывающих стран мира, к которым относятся ОАЭ, Саудовская Аравия, и Россия, обсудят сегодня координацию ценовой политики на нефтяном рынке, от которой напрямую зависит состояние мировой экономики, а также поднимут тему конфликтов на Украине и в секторе Газа.И за результатом этих переговоров следят во всем мире – подтверждая, что акценты мировой политики смещаются с востока на запад.

https://ukraina.ru/20231206/1051783930.html

https://ukraina.ru/20231206/1051778709.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

эксклюзив, владимир путин, россия, визит, оаэ, саудовская аравия, ближний восток