Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации - 10.01.2023 Украина.ру
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Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации
Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации - 10.01.2023 Украина.ру
Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признал случаи срыва гособоронзаказа и заявил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством вооружений и военной техники
2023-01-10T17:49
2023-01-10T17:49
дмитрий медведев
гособоронзаказ
срыв
новости
комиссия
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"Я подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества", - сказал Медведев на совещании во вторник.Он выразил надежду, что это позволит осуществлять все намеченные планы более эффективно: "оптимизировать в целом систему контроля, усовершенствовать координацию органов власти и организаций. Каждый, кто этим занимается, должен максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа".По словам Медведева, "никто не отменял ответственности: ответственности самих заводов и дисциплинарной ответственности для руководства" за невыполнение гособоронзаказа."Задачи здесь очевидны, их нужно оперативно решать, ни в коей мере не допуская срывов тех сроков, которые утверждены, потому что такие случаи, как известно, есть", - подчеркнул он.Путин в прошлом году назначил Медведева первым заместителя председателя военно-промышленной комиссии.
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дмитрий медведев, гособоронзаказ, срыв, новости, комиссия
Дмитрий Медведев, гособоронзаказ, срыв, Новости, комиссия

Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации

17:49 10.01.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признал случаи срыва гособоронзаказа и заявил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством вооружений и военной техники
"Я подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества", - сказал Медведев на совещании во вторник.
Он выразил надежду, что это позволит осуществлять все намеченные планы более эффективно: "оптимизировать в целом систему контроля, усовершенствовать координацию органов власти и организаций. Каждый, кто этим занимается, должен максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа".
По словам Медведева, "никто не отменял ответственности: ответственности самих заводов и дисциплинарной ответственности для руководства" за невыполнение гособоронзаказа.
"Задачи здесь очевидны, их нужно оперативно решать, ни в коей мере не допуская срывов тех сроков, которые утверждены, потому что такие случаи, как известно, есть", - подчеркнул он.
Путин в прошлом году назначил Медведева первым заместителя председателя военно-промышленной комиссии.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 09:11
Сенатор Клишас ответил на предложение Медведева действовать по "правилам военного времени"Пока Госдума не приняла законы военного времени и президент их не подписал, в стране действовать можно только по конституции. Об этом 8 января заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в телеграм-канале
 
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