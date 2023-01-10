https://ukraina.ru/20230110/1042513149.html
Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации
Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации - 10.01.2023 Украина.ру
Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признал случаи срыва гособоронзаказа и заявил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством вооружений и военной техники
2023-01-10T17:49
2023-01-10T17:49
2023-01-10T17:49
дмитрий медведев
гособоронзаказ
срыв
новости
комиссия
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"Я подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества", - сказал Медведев на совещании во вторник.Он выразил надежду, что это позволит осуществлять все намеченные планы более эффективно: "оптимизировать в целом систему контроля, усовершенствовать координацию органов власти и организаций. Каждый, кто этим занимается, должен максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа".По словам Медведева, "никто не отменял ответственности: ответственности самих заводов и дисциплинарной ответственности для руководства" за невыполнение гособоронзаказа."Задачи здесь очевидны, их нужно оперативно решать, ни в коей мере не допуская срывов тех сроков, которые утверждены, потому что такие случаи, как известно, есть", - подчеркнул он.Путин в прошлом году назначил Медведева первым заместителя председателя военно-промышленной комиссии.
https://ukraina.ru/20230109/1042445099.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий медведев, гособоронзаказ, срыв, новости, комиссия
Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признал случаи срыва гособоронзаказа и заявил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством вооружений и военной техники
"Я подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества", - сказал Медведев на совещании во вторник.
Он выразил надежду, что это позволит осуществлять все намеченные планы более эффективно: "оптимизировать в целом систему контроля, усовершенствовать координацию органов власти и организаций. Каждый, кто этим занимается, должен максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа".
По словам Медведева, "никто не отменял ответственности: ответственности самих заводов и дисциплинарной ответственности для руководства" за невыполнение гособоронзаказа.
"Задачи здесь очевидны, их нужно оперативно решать, ни в коей мере не допуская срывов тех сроков, которые утверждены, потому что такие случаи, как известно, есть", - подчеркнул он.
Путин в прошлом году назначил Медведева первым заместителя председателя военно-промышленной комиссии.