https://ukraina.ru/20230110/1042513149.html

Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации

Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации - 10.01.2023 Украина.ру

Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признал случаи срыва гособоронзаказа и заявил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством вооружений и военной техники

2023-01-10T17:49

2023-01-10T17:49

2023-01-10T17:49

дмитрий медведев

гособоронзаказ

срыв

новости

комиссия

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"Я подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества", - сказал Медведев на совещании во вторник.Он выразил надежду, что это позволит осуществлять все намеченные планы более эффективно: "оптимизировать в целом систему контроля, усовершенствовать координацию органов власти и организаций. Каждый, кто этим занимается, должен максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа".По словам Медведева, "никто не отменял ответственности: ответственности самих заводов и дисциплинарной ответственности для руководства" за невыполнение гособоронзаказа."Задачи здесь очевидны, их нужно оперативно решать, ни в коей мере не допуская срывов тех сроков, которые утверждены, потому что такие случаи, как известно, есть", - подчеркнул он.Путин в прошлом году назначил Медведева первым заместителя председателя военно-промышленной комиссии.

https://ukraina.ru/20230109/1042445099.html

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дмитрий медведев, гособоронзаказ, срыв, новости, комиссия