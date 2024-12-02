Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех"
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПроизводство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге
Различные сроки лишения свободы по вынесенному 2 декабря приговору Пресненского суда Москвы получили три бывших управленца предприятий из группы компаний "Ростех".
К девяти годам лишения свободы приговорён бывший гендиректор АО "РЗМ-Технологии" Юрий Зозуля. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.
Ещё два фигуранта - Юрий Шумский (гендиректор ФКП "Завод им. Я. М. Свердлова") и Олег Корпатенков (его бывший первый заместитель) признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Шумскому назначено восемь лет лишения свободы, а Корпатенкову – пять.
Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Как сообщалось ранее, Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу