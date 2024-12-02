Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех" - 02.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241202/1059367649.html
Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех"
Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех" - 02.12.2024 Украина.ру
Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех"
Различные сроки лишения свободы по вынесенному 2 декабря приговору Пресненского суда Москвы получили три бывших управленца предприятий из группы компаний "Ростех".
2024-12-02T18:42
2024-12-02T18:42
новости
москва
ростех
коррупция
взятка
приговор
минобороны рф
россия
впк
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049627086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_126d267b3d0fa0cc98e01e5d53e43c53.jpg
К девяти годам лишения свободы приговорён бывший гендиректор АО "РЗМ-Технологии" Юрий Зозуля. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.Ещё два фигуранта - Юрий Шумский (гендиректор ФКП "Завод им. Я. М. Свердлова") и Олег Корпатенков (его бывший первый заместитель) признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Шумскому назначено восемь лет лишения свободы, а Корпатенкову – пять.Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.Как сообщалось ранее, Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафуДо этого Осужден бывший начальник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа
москва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049627086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa4357285bbad69b7bb811fc6cab5c0c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, ростех, коррупция, взятка, приговор, минобороны рф, россия, впк, вооружения, приговоры, суд
Новости, Москва, Ростех, коррупция, взятка, приговор, Минобороны РФ, Россия, ВПК, вооружения, приговоры, Суд

Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех"

18:42 02.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПроизводство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге
Производство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Михаил Куравлев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Различные сроки лишения свободы по вынесенному 2 декабря приговору Пресненского суда Москвы получили три бывших управленца предприятий из группы компаний "Ростех".
К девяти годам лишения свободы приговорён бывший гендиректор АО "РЗМ-Технологии" Юрий Зозуля. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.
Ещё два фигуранта - Юрий Шумский (гендиректор ФКП "Завод им. Я. М. Свердлова") и Олег Корпатенков (его бывший первый заместитель) признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Шумскому назначено восемь лет лишения свободы, а Корпатенкову – пять.
Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Как сообщалось ранее, Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу
До этого Осужден бывший начальник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа
 
НовостиМоскваРостехкоррупциявзяткаприговорМинобороны РФРоссияВПКвооруженияприговорыСуд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:44Полковник Илья Мощанский: Россия вырвет "язык", который мешает ей прорваться в Днепропетровскую область
19:43Россия не отступит: Дмитрий Киселев о беспрецедентно жестком тоне Путина по отношению к Западу
19:00СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
18:42Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех"
18:37Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен
18:21За деньги для немецкой промышленности украинцы заплатят жизнью. Итоги 2 декабря на Украине
18:16Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР
18:16К концу декабря или в начале 2025 года Россия освободит Покровск. Курахово падет раньше
18:08Торг и эскалация: как Трамп собирается доминировать на переговорах
17:56Белорусский суд приговорил украинского шпиона "Мангуста" к 10 годам колонии и штрафу
17:52"Городской пролетариат", очарованный Европой. Кто участвует в грузинском майдане
17:33Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС
17:13Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен
17:09Rheinmetall призвал Шольца ежегодно выделять €10 млрд для ВСУ и добавить бундесверу
16:23Путин намекнул. Что начнётся, если "Орешник" накроет Зеленского прямо в Киеве - Стаценко
16:07План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир
15:07Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте
14:38Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели
14:15Столтенберг: Украине стоит согласиться на территориальные уступки ради прекращения огня
14:04Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца - Песков
Лента новостейМолния