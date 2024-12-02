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Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех"

Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех" - 02.12.2024 Украина.ру

Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех"

Различные сроки лишения свободы по вынесенному 2 декабря приговору Пресненского суда Москвы получили три бывших управленца предприятий из группы компаний "Ростех".

2024-12-02T18:42

2024-12-02T18:42

2024-12-02T18:42

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К девяти годам лишения свободы приговорён бывший гендиректор АО "РЗМ-Технологии" Юрий Зозуля. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.Ещё два фигуранта - Юрий Шумский (гендиректор ФКП "Завод им. Я. М. Свердлова") и Олег Корпатенков (его бывший первый заместитель) признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Шумскому назначено восемь лет лишения свободы, а Корпатенкову – пять.Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.Как сообщалось ранее, Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафуДо этого Осужден бывший начальник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа

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новости, москва, ростех, коррупция, взятка, приговор, минобороны рф, россия, впк, вооружения, приговоры, суд