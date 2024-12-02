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СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде

СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде - 02.12.2024 Украина.ру

СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде

Новые фигуранты появились в уголовном деле о хищении бюджетных денежных средств при строительстве Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом 2 декабря сообщил Следственный комитет России.

2024-12-02T19:00

2024-12-02T19:00

2024-12-02T19:00

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Главным военным следственным управлением СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства" Министерства обороны Российской Федерации" Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.В 2019 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища.В Следкоме также проинформировали, что Арискин и Асанович задержаны. Им предъявлено обвинение, содержатся они под домашним арестом. Стрельников объявлен в розыск.До этого суд решил содержать Чистякову под стражей, а Ширинкина – под домашним арестом. Кроме того, на имущество Ширинкина наложен арест.Расследование уголовного дела продолжается, заверили в СУ РФ.До этого Осуждены гендиректоры фирм – расхитители бюджетных средств гособоронзаказаТакже в ноябре Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу Тем временем Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех"

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