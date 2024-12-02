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СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде - 02.12.2024 Украина.ру
СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
Новые фигуранты появились в уголовном деле о хищении бюджетных денежных средств при строительстве Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом 2 декабря сообщил Следственный комитет России.
2024-12-02T19:00
2024-12-02T19:00
2024-12-02T19:00
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Главным военным следственным управлением СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства" Министерства обороны Российской Федерации" Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.В 2019 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища.В Следкоме также проинформировали, что Арискин и Асанович задержаны. Им предъявлено обвинение, содержатся они под домашним арестом. Стрельников объявлен в розыск.До этого суд решил содержать Чистякову под стражей, а Ширинкина – под домашним арестом. Кроме того, на имущество Ширинкина наложен арест.Расследование уголовного дела продолжается, заверили в СУ РФ.До этого Осуждены гендиректоры фирм – расхитители бюджетных средств гособоронзаказаТакже в ноябре Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу Тем временем Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех"
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новости, россия, калининград, ск рф, следственный комитет, минобороны рф, училища, флот, коррупция, хищение, криминал, уголовное дело, мошенничество
Новости, Россия, Калининград, СК РФ, Следственный комитет, Минобороны РФ, училища, флот, коррупция, хищение, криминал, уголовное дело, мошенничество
СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
Новые фигуранты появились в уголовном деле о хищении бюджетных денежных средств при строительстве Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом 2 декабря сообщил Следственный комитет России.
Главным военным следственным управлением СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства" Министерства обороны Российской Федерации" Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.
В 2019 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища.
"В 2024 году Ширинкин, Чистякова, а также заместитель генерального директора ООО "ГЕОИЗОЛ" Александр Стрельников, заместитель директора обособленного подразделения в г. Калининграде ООО "ГЕОИЗОЛ" Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела указанного подразделения Станислав Асанович путем завышения стоимости выполненных работ по строительству Нахимовского училища похитили 309 миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.
В Следкоме также проинформировали, что Арискин и Асанович задержаны. Им предъявлено обвинение, содержатся они под домашним арестом. Стрельников объявлен в розыск.
До этого суд решил содержать Чистякову под стражей, а Ширинкина – под домашним арестом. Кроме того, на имущество Ширинкина наложен арест.
Расследование уголовного дела продолжается, заверили в СУ РФ.