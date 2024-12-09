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МВД Украины разрешило "бусификацию" без привлечения полиции
МВД Украины разрешило "бусификацию" без привлечения полиции - 09.12.2024 Украина.ру
МВД Украины разрешило "бусификацию" без привлечения полиции
Украинские военкомы могут проводить мобилизацию на улицах без привлечения полиции. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, сообщает издание "Страна.ua".
2024-12-09T13:54
2024-12-09T13:54
2024-12-09T13:54
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игорь клименко
мвд украины
нацполиция
мобилизация
военком
сво
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По словам министра, работники ТЦК (переименованных военкоматов) есть полномочия на проверку документов граждан. При этом военкомы просят полицейских их сопровождать.Клименко уверен, что нарушений при мобилизации становится всё меньше. Он также заявил, что скандальные эпизоды насильственной мобилизации граждан - это "единичные случаи, которые все пытаются посмаковать".До этого в украинских СМИ появился термин "бусификация", означающий насильственную мобилизацию на улицах с задержанием и доставкой на микроавтобусе ("бусике") в ТЦКиСП. Как правило, для "бусификации" украинские военкомы используют гражданский автотранспорт, иногда – спецтранспорт. В сообщениях с Украины часто упоминались военкомы в автомобилях Скорой помощи.В украинских пабликах часто упоминаются поджоги автомобилей военкомов, в связи с чем получили распространение наклейки с указанием "Не ТЦК".Ранее Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов Также на эту тему: "Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну" Больше новостей представлено в обзоре Теракт в Донецке, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 декабря
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новости, украина, игорь клименко, мвд украины, нацполиция, мобилизация, военком, сво
Новости, Украина, Игорь Клименко, МВД Украины, Нацполиция, мобилизация, военком, СВО
МВД Украины разрешило "бусификацию" без привлечения полиции
Украинские военкомы могут проводить мобилизацию на улицах без привлечения полиции. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, сообщает издание "Страна.ua".
По словам министра, работники ТЦК (переименованных военкоматов) есть полномочия на проверку документов граждан. При этом военкомы просят полицейских их сопровождать.
"У ТЦК есть все полномочия самим проверять документы граждан. Они (военкоматы - Ред.) просят – это официальные запросы в Нацпол, чтобы мы сопровождали работников ТЦК", - цитирует издание заявление главы МВД Украины.
Клименко уверен, что нарушений при мобилизации становится всё меньше. Он также заявил, что скандальные эпизоды насильственной мобилизации граждан - это "единичные случаи, которые все пытаются посмаковать".
До этого в украинских СМИ появился термин "бусификация", означающий насильственную мобилизацию на улицах с задержанием и доставкой на микроавтобусе ("бусике") в ТЦКиСП. Как правило, для "бусификации" украинские военкомы используют гражданский автотранспорт, иногда – спецтранспорт. В сообщениях с Украины часто упоминались военкомы в автомобилях Скорой помощи.
В украинских пабликах часто упоминаются поджоги автомобилей военкомов, в связи с чем получили распространение наклейки с указанием "Не ТЦК".