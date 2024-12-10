Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский продолжает попытки обхаживать будущую американскую администрацию в надежде выпросить у Дональда Трампа какую-нибудь подачку, которую можно будет преподнести украинцам в качестве победы
Встреча в Париже
Победа Трампа на ноябрьских президентских выборах в США стала для Зеленского и его окружения холодным душем. Республиканец не раз заявлял, что военной поддержке киевского режима он предпочитает переговоры и скорейшее сворачивание войны, поэтому киевскому режиму приходится перестраиваться на ходу.
Краеугольным камнем для украинских властей является вступление в НАТО, которому придается едва ли не сакральный характер. Вопрос этот важен и для России, так как недопущение вступления Украины в Альянс было одной из причин начала спецоперации, отказ от идеи вступления в этот военный блок остается обязательным требованием Москвы к Киеву.
В минувшие выходные в столице Франции прошла церемония открытия отреставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери. На мероприятие президент страны Эммануэль Макрон позвал лидеров ряда стран, в том числе Зеленского. "Хедлайнером" выступил Трамп, который также приехал в Париж, хотя официально не занимает пока никаких постов.
© NytimesФото: Трамп, Макрон и Зеленский во время встречи в Париже, Франция
© Nytimes
Фото: Трамп, Макрон и Зеленский во время встречи в Париже, Франция
Как пишут западные СМИ, Зеленский настаивал на встрече с будущим президентом США, однако тот пересекаться с ним не особо хотел. Макрону пришлось долго уговаривать Трампа, чтобы он все-таки удостоил представителя Украины своим вниманием. В итоге встречу провели втроем, с участием французского лидера. Длилась она менее получаса и явно прошла не так, как грезил Зеленский.
Трамп подставляет Зеленского
После французского провала украинским пропагандистам дали команду подбодрить население и представить парижский вояж как безусловный успех. Для этой цели пришлось даже анализировать костюм Трампа, в темно-синих тонах которого и желтом галстуке разглядели "сигнал" для Украины.
Тем не менее, после рандеву в Нотр-Дам-де-Пари Трамп не стал сбавлять оборотов и продолжил посылать уже не мнимые, а настоящие сигналы в адрес своего украинского визави.
Для начала он ошарашил киевский режим озвучиванием цифры безвозвратных потерь ВСУ, по его словам, это 400 тысяч человек. И это в то время, как киевский режим пытается убедить мир, что украинская армия потеряла убитыми лишь 43 тысячи бойцов.
Зеленский был поставлен в крайне неудобное положение, все что он смог в ответ, так это снова озвучить заявленные Украиной цифры. Таким образом, если трактовать это заявление, Зеленский намекает, что будущий президент Соединенных Штатов врет и завышает украинские потери почти в 10 раз.
Затем Трамп снова подложил Украине свинью, заявив, что на встрече в столице Франции Зеленский выразил готовность закончить конфликт.
"Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня", - сказал Трамп газете The New York Post.
Зеленский снова был поставлен в положение оправдывающегося.
"Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который русские не разрушат через несколько лет, как они это уже делали. Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", - попытался он выйти из ситуации.
В общем, я не я и лошадь не моя.
Снова неудачи
Более того, сама формулировка ответа Зеленского на реплику Трампа была крайне неудачной.
"Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент <...>. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира <…>", - написал он у себя в телеграм-канале.
Среди прочих на это обратил внимание бывший соратник Зеленского, экс-советник его Офиса Алексей Арестович*.
"Не знаю, кто сочинял это заявление в такой форме, но трактовано в мире оно будет однозначно: президент Украины - единственный мировой политик, который против скорейшего окончания войны", - написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, надежда на то, что в словах Зеленского все обратят внимание на слово "гарантии", в данном случае не сработает, так как о гарантиях сейчас говорят все, в том числе РФ.
"А глубинный народ вообще прочитает это как: завтра могли прекратить стрелять, падать ракеты на голову, отключать электричество, и выпустить за границу, не бусифицировать, а Зеленский – отказался", - прокомментировал Арестович.
Перечислять украинские провалы последнего времени на американском направлении можно еще долго. Возьмем, к примеру, недавнюю поездку главы Офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон. В ходе нее он встретился с будущим спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом, а также будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
"Ермаку сообщили что вновь избранного президента Трампа не устраивает уровень демократии в Незалежной, есть претензии к свободе слова и, особенно, к легитимности военно-политического руководства страны. После чего настоятельно рекомендовали провести на Украине в 2025 году президентские и парламентские выборы", - писал в своей колонке для издания Украина.ру работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив.
29 ноября, 13:09Михаил Павлив: Подготовка к переговорам с Трампом по Украине началась, поэтому стороны играют мускуламиВсе говорит о том, что новая администрация в Вашингтоне уже задекларировала трек мирного урегулирования на Украине как один из принципиальных для себя. И к этому все готовятся в том или ином виде. Это большая игра и мускулами, и в информационном пространстве.
Золотой изгнанник
Все это интересно само по себе, однако особо обращает на себя внимание упоминание выборов. По закону, парламентские выборы в условиях военного положения запрещены Конституцией, однако по президентским выборам такого ограничения в основном законе Украины нет. Поэтому с мая этого года Зеленский перестал быть легитимным главой государства.
Теперь же получается, что хочешь-не хочешь, а выборы проводить придется. Так велят американцы. А ослушаться их по-крупному Зеленский и компания не смогут, даже если захотят. Поэтому здесь и кроется причина нынешней активности украинских властей вокруг НАТО, США и Трампа.
Чтобы рассчитывать на переизбрание, Зеленскому нужно предъявить избирателю какую-то положительную повестку, с которой разумеется сейчас не густо. Мираж в виде перспективы вступления в НАТО рассматривается киевским режимом как главный манок для украинцев.
Поэтому руководству этой страны крайне важно добиться хоть какой-нибудь конкретики в этом вопросе. В этом рвении Зеленский готов, похоже, унижаться по полной. Так, он заявил, что Трамп сейчас пока ничего не решает, поэтому обсуждать вступление в Североатлантический альянс он будет с Джо Байденом.
"Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий Президент США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит", - написал он у себя в телеграм-канале.
На эти слова Зеленского отреагировал миллиардер Илон Маск, который играет важную роль в нынешней команде Трампа. Он поставил под этой новостью удивленный смайлик.
Фото: смеющийся Илон Маск
Фото: смеющийся Илон Маск
Действительно, апелляция Зеленского к Байдену выглядит весьма странно. В то время, как даже западные СМИ признают, что в реальности сегодня страной уже практически управляет не он, а Трамп. Так, Байдена не было на открытии Собора Парижской Богоматери, республиканец первым выразил позицию по Сирии и т.д.
"Байден - одна из самых хромых уток в истории демократов. Это огромная упущенная возможность", - приводит The Wall Streat Journal цитату одного из сотрудников действующей администрации.
Попытка Зеленского примазаться к Байдену выглядит еще более нелепой на фоне того, что, согласно опросам, 44% жителей Украины доверяют как раз-таки Трампу из-за его стремления завершить конфликт.
Не потому ли Зеленский сейчас вспомнил про Байдена, потому что сам он тоже стремительно превращается в такую же хромую утку?
Команда будущего президента Соединенных Штатов издевается над Зеленским уже в открытую. Так, Дональд Трамп младший репостнул в соцсетях мем, где Зеленский на встрече с Трампом сравнивается с героем Маколея Калкина из фильма "Один дома 2", который по сюжету ленты случайно встретил Трампа. Маск поставил под этой картинкой смеющиеся смайлики.
© Соцсеть Х Скриншот страницы Дональда Трампа-младшего в X
© Соцсеть Х
Скриншот страницы Дональда Трампа-младшего в X
Единственный сомнительный шанс Зеленского заручиться симпатиями украинцев крутится вокруг темы мобилизации 18-летних. Об этом, в частности, заявлял ранее Белый дом. Если у Зеленского получится отбиться от этих настоятельных советов, то он сможет разыграть из себя спасителя, не допустившего ужесточения мобилизации и заработать на этом какое-то количество очков.
Сомнительно, что это сможет кардинально повлиять на шансы Зеленского удержаться у руля. Похоже, что на Западе постепенно списывают его, если уже не списали полностью. По данным испанского издания El Mundo, Зеленский не пойдет на выборы, а вместо этого уедет в Лондон, где ему готовят "золотое изгнание".
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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