https://ukraina.ru/20241210/1059553045.html

Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена

Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена - 10.12.2024 Украина.ру

Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена

Владимир Зеленский продолжает попытки обхаживать будущую американскую администрацию в надежде выпросить у Дональда Трампа какую-нибудь подачку, которую можно будет преподнести украинцам в качестве победы

2024-12-10T17:18

2024-12-10T17:18

2024-12-10T17:18

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

джо байден

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058093727_0:0:608:342_1920x0_80_0_0_6efee9baf8faebb41185cf42e914c8f0.jpg

Встреча в ПарижеПобеда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США стала для Зеленского и его окружения холодным душем. Республиканец не раз заявлял, что военной поддержке киевского режима он предпочитает переговоры и скорейшее сворачивание войны, поэтому киевскому режиму приходится перестраиваться на ходу.Краеугольным камнем для украинских властей является вступление в НАТО, которому придается едва ли не сакральный характер. Вопрос этот важен и для России, так как недопущение вступления Украины в Альянс было одной из причин начала спецоперации, отказ от идеи вступления в этот военный блок остается обязательным требованием Москвы к Киеву.В минувшие выходные в столице Франции прошла церемония открытия отреставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери. На мероприятие президент страны Эммануэль Макрон позвал лидеров ряда стран, в том числе Зеленского. "Хедлайнером" выступил Трамп, который также приехал в Париж, хотя официально не занимает пока никаких постов.Как пишут западные СМИ, Зеленский настаивал на встрече с будущим президентом США, однако тот пересекаться с ним не особо хотел. Макрону пришлось долго уговаривать Трампа, чтобы он все-таки удостоил представителя Украины своим вниманием. В итоге встречу провели втроем, с участием французского лидера. Длилась она менее получаса и явно прошла не так, как грезил Зеленский.Трамп подставляет ЗеленскогоПосле французского провала украинским пропагандистам дали команду подбодрить население и представить парижский вояж как безусловный успех. Для этой цели пришлось даже анализировать костюм Трампа, в темно-синих тонах которого и желтом галстуке разглядели "сигнал" для Украины.Тем не менее, после рандеву в Нотр-Дам-де-Пари Трамп не стал сбавлять оборотов и продолжил посылать уже не мнимые, а настоящие сигналы в адрес своего украинского визави.Для начала он ошарашил киевский режим озвучиванием цифры безвозвратных потерь ВСУ, по его словам, это 400 тысяч человек. И это в то время, как киевский режим пытается убедить мир, что украинская армия потеряла убитыми лишь 43 тысячи бойцов.Зеленский был поставлен в крайне неудобное положение, все что он смог в ответ, так это снова озвучить заявленные Украиной цифры. Таким образом, если трактовать это заявление, Зеленский намекает, что будущий президент Соединенных Штатов врет и завышает украинские потери почти в 10 раз.Затем Трамп снова подложил Украине свинью, заявив, что на встрече в столице Франции Зеленский выразил готовность закончить конфликт."Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня", - сказал Трамп газете The New York Post.Зеленский снова был поставлен в положение оправдывающегося."Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который русские не разрушат через несколько лет, как они это уже делали. Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", - попытался он выйти из ситуации.В общем, я не я и лошадь не моя.Снова неудачиБолее того, сама формулировка ответа Зеленского на реплику Трампа была крайне неудачной."Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент <...>. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира <…>", - написал он у себя в телеграм-канале.Среди прочих на это обратил внимание бывший соратник Зеленского, экс-советник его Офиса Алексей Арестович*."Не знаю, кто сочинял это заявление в такой форме, но трактовано в мире оно будет однозначно: президент Украины - единственный мировой политик, который против скорейшего окончания войны", - написал он в своем телеграм-канале.По его словам, надежда на то, что в словах Зеленского все обратят внимание на слово "гарантии", в данном случае не сработает, так как о гарантиях сейчас говорят все, в том числе РФ."А глубинный народ вообще прочитает это как: завтра могли прекратить стрелять, падать ракеты на голову, отключать электричество, и выпустить за границу, не бусифицировать, а Зеленский – отказался", - прокомментировал Арестович.Перечислять украинские провалы последнего времени на американском направлении можно еще долго. Возьмем, к примеру, недавнюю поездку главы Офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон. В ходе нее он встретился с будущим спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом, а также будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом."Ермаку сообщили что вновь избранного президента Трампа не устраивает уровень демократии в Незалежной, есть претензии к свободе слова и, особенно, к легитимности военно-политического руководства страны. После чего настоятельно рекомендовали провести на Украине в 2025 году президентские и парламентские выборы", - писал в своей колонке для издания Украина.ру работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив.Золотой изгнанникВсе это интересно само по себе, однако особо обращает на себя внимание упоминание выборов. По закону, парламентские выборы в условиях военного положения запрещены Конституцией, однако по президентским выборам такого ограничения в основном законе Украины нет. Поэтому с мая этого года Зеленский перестал быть легитимным главой государства.Теперь же получается, что хочешь-не хочешь, а выборы проводить придется. Так велят американцы. А ослушаться их по-крупному Зеленский и компания не смогут, даже если захотят. Поэтому здесь и кроется причина нынешней активности украинских властей вокруг НАТО, США и Трампа.Чтобы рассчитывать на переизбрание, Зеленскому нужно предъявить избирателю какую-то положительную повестку, с которой разумеется сейчас не густо. Мираж в виде перспективы вступления в НАТО рассматривается киевским режимом как главный манок для украинцев.Поэтому руководству этой страны крайне важно добиться хоть какой-нибудь конкретики в этом вопросе. В этом рвении Зеленский готов, похоже, унижаться по полной. Так, он заявил, что Трамп сейчас пока ничего не решает, поэтому обсуждать вступление в Североатлантический альянс он будет с Джо Байденом."Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий Президент США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит", - написал он у себя в телеграм-канале.На эти слова Зеленского отреагировал миллиардер Илон Маск, который играет важную роль в нынешней команде Трампа. Он поставил под этой новостью удивленный смайлик.Действительно, апелляция Зеленского к Байдену выглядит весьма странно. В то время, как даже западные СМИ признают, что в реальности сегодня страной уже практически управляет не он, а Трамп. Так, Байдена не было на открытии Собора Парижской Богоматери, республиканец первым выразил позицию по Сирии и т.д."Байден - одна из самых хромых уток в истории демократов. Это огромная упущенная возможность", - приводит The Wall Streat Journal цитату одного из сотрудников действующей администрации.Попытка Зеленского примазаться к Байдену выглядит еще более нелепой на фоне того, что, согласно опросам, 44% жителей Украины доверяют как раз-таки Трампу из-за его стремления завершить конфликт.Не потому ли Зеленский сейчас вспомнил про Байдена, потому что сам он тоже стремительно превращается в такую же хромую утку?Команда будущего президента Соединенных Штатов издевается над Зеленским уже в открытую. Так, Дональд Трамп младший репостнул в соцсетях мем, где Зеленский на встрече с Трампом сравнивается с героем Маколея Калкина из фильма "Один дома 2", который по сюжету ленты случайно встретил Трампа. Маск поставил под этой картинкой смеющиеся смайлики.Единственный сомнительный шанс Зеленского заручиться симпатиями украинцев крутится вокруг темы мобилизации 18-летних. Об этом, в частности, заявлял ранее Белый дом. Если у Зеленского получится отбиться от этих настоятельных советов, то он сможет разыграть из себя спасителя, не допустившего ужесточения мобилизации и заработать на этом какое-то количество очков.Сомнительно, что это сможет кардинально повлиять на шансы Зеленского удержаться у руля. Похоже, что на Западе постепенно списывают его, если уже не списали полностью. По данным испанского издания El Mundo, Зеленский не пойдет на выборы, а вместо этого уедет в Лондон, где ему готовят "золотое изгнание".*Внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, какую роль в завершении украинского конфликта может сыграть следующий президент США Дональд Трамп - в материале издания Украина.ру Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости.

https://ukraina.ru/20241129/1059307993.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато