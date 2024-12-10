Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена - 10.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241210/1059553045.html
Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена
Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена - 10.12.2024 Украина.ру
Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена
Владимир Зеленский продолжает попытки обхаживать будущую американскую администрацию в надежде выпросить у Дональда Трампа какую-нибудь подачку, которую можно будет преподнести украинцам в качестве победы
2024-12-10T17:18
2024-12-10T17:18
эксклюзив
украина
сша
россия
дональд трамп
джо байден
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058093727_0:0:608:342_1920x0_80_0_0_6efee9baf8faebb41185cf42e914c8f0.jpg
Встреча в ПарижеПобеда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США стала для Зеленского и его окружения холодным душем. Республиканец не раз заявлял, что военной поддержке киевского режима он предпочитает переговоры и скорейшее сворачивание войны, поэтому киевскому режиму приходится перестраиваться на ходу.Краеугольным камнем для украинских властей является вступление в НАТО, которому придается едва ли не сакральный характер. Вопрос этот важен и для России, так как недопущение вступления Украины в Альянс было одной из причин начала спецоперации, отказ от идеи вступления в этот военный блок остается обязательным требованием Москвы к Киеву.В минувшие выходные в столице Франции прошла церемония открытия отреставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери. На мероприятие президент страны Эммануэль Макрон позвал лидеров ряда стран, в том числе Зеленского. "Хедлайнером" выступил Трамп, который также приехал в Париж, хотя официально не занимает пока никаких постов.Как пишут западные СМИ, Зеленский настаивал на встрече с будущим президентом США, однако тот пересекаться с ним не особо хотел. Макрону пришлось долго уговаривать Трампа, чтобы он все-таки удостоил представителя Украины своим вниманием. В итоге встречу провели втроем, с участием французского лидера. Длилась она менее получаса и явно прошла не так, как грезил Зеленский.Трамп подставляет ЗеленскогоПосле французского провала украинским пропагандистам дали команду подбодрить население и представить парижский вояж как безусловный успех. Для этой цели пришлось даже анализировать костюм Трампа, в темно-синих тонах которого и желтом галстуке разглядели "сигнал" для Украины.Тем не менее, после рандеву в Нотр-Дам-де-Пари Трамп не стал сбавлять оборотов и продолжил посылать уже не мнимые, а настоящие сигналы в адрес своего украинского визави.Для начала он ошарашил киевский режим озвучиванием цифры безвозвратных потерь ВСУ, по его словам, это 400 тысяч человек. И это в то время, как киевский режим пытается убедить мир, что украинская армия потеряла убитыми лишь 43 тысячи бойцов.Зеленский был поставлен в крайне неудобное положение, все что он смог в ответ, так это снова озвучить заявленные Украиной цифры. Таким образом, если трактовать это заявление, Зеленский намекает, что будущий президент Соединенных Штатов врет и завышает украинские потери почти в 10 раз.Затем Трамп снова подложил Украине свинью, заявив, что на встрече в столице Франции Зеленский выразил готовность закончить конфликт."Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня", - сказал Трамп газете The New York Post.Зеленский снова был поставлен в положение оправдывающегося."Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который русские не разрушат через несколько лет, как они это уже делали. Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", - попытался он выйти из ситуации.В общем, я не я и лошадь не моя.Снова неудачиБолее того, сама формулировка ответа Зеленского на реплику Трампа была крайне неудачной."Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент &lt;...&gt;. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира &lt;…&gt;", - написал он у себя в телеграм-канале.Среди прочих на это обратил внимание бывший соратник Зеленского, экс-советник его Офиса Алексей Арестович*."Не знаю, кто сочинял это заявление в такой форме, но трактовано в мире оно будет однозначно: президент Украины - единственный мировой политик, который против скорейшего окончания войны", - написал он в своем телеграм-канале.По его словам, надежда на то, что в словах Зеленского все обратят внимание на слово "гарантии", в данном случае не сработает, так как о гарантиях сейчас говорят все, в том числе РФ."А глубинный народ вообще прочитает это как: завтра могли прекратить стрелять, падать ракеты на голову, отключать электричество, и выпустить за границу, не бусифицировать, а Зеленский – отказался", - прокомментировал Арестович.Перечислять украинские провалы последнего времени на американском направлении можно еще долго. Возьмем, к примеру, недавнюю поездку главы Офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон. В ходе нее он встретился с будущим спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом, а также будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом."Ермаку сообщили что вновь избранного президента Трампа не устраивает уровень демократии в Незалежной, есть претензии к свободе слова и, особенно, к легитимности военно-политического руководства страны. После чего настоятельно рекомендовали провести на Украине в 2025 году президентские и парламентские выборы", - писал в своей колонке для издания Украина.ру работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив.Золотой изгнанникВсе это интересно само по себе, однако особо обращает на себя внимание упоминание выборов. По закону, парламентские выборы в условиях военного положения запрещены Конституцией, однако по президентским выборам такого ограничения в основном законе Украины нет. Поэтому с мая этого года Зеленский перестал быть легитимным главой государства.Теперь же получается, что хочешь-не хочешь, а выборы проводить придется. Так велят американцы. А ослушаться их по-крупному Зеленский и компания не смогут, даже если захотят. Поэтому здесь и кроется причина нынешней активности украинских властей вокруг НАТО, США и Трампа.Чтобы рассчитывать на переизбрание, Зеленскому нужно предъявить избирателю какую-то положительную повестку, с которой разумеется сейчас не густо. Мираж в виде перспективы вступления в НАТО рассматривается киевским режимом как главный манок для украинцев.Поэтому руководству этой страны крайне важно добиться хоть какой-нибудь конкретики в этом вопросе. В этом рвении Зеленский готов, похоже, унижаться по полной. Так, он заявил, что Трамп сейчас пока ничего не решает, поэтому обсуждать вступление в Североатлантический альянс он будет с Джо Байденом."Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий Президент США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит", - написал он у себя в телеграм-канале.На эти слова Зеленского отреагировал миллиардер Илон Маск, который играет важную роль в нынешней команде Трампа. Он поставил под этой новостью удивленный смайлик.Действительно, апелляция Зеленского к Байдену выглядит весьма странно. В то время, как даже западные СМИ признают, что в реальности сегодня страной уже практически управляет не он, а Трамп. Так, Байдена не было на открытии Собора Парижской Богоматери, республиканец первым выразил позицию по Сирии и т.д."Байден - одна из самых хромых уток в истории демократов. Это огромная упущенная возможность", - приводит The Wall Streat Journal цитату одного из сотрудников действующей администрации.Попытка Зеленского примазаться к Байдену выглядит еще более нелепой на фоне того, что, согласно опросам, 44% жителей Украины доверяют как раз-таки Трампу из-за его стремления завершить конфликт.Не потому ли Зеленский сейчас вспомнил про Байдена, потому что сам он тоже стремительно превращается в такую же хромую утку?Команда будущего президента Соединенных Штатов издевается над Зеленским уже в открытую. Так, Дональд Трамп младший репостнул в соцсетях мем, где Зеленский на встрече с Трампом сравнивается с героем Маколея Калкина из фильма "Один дома 2", который по сюжету ленты случайно встретил Трампа. Маск поставил под этой картинкой смеющиеся смайлики.Единственный сомнительный шанс Зеленского заручиться симпатиями украинцев крутится вокруг темы мобилизации 18-летних. Об этом, в частности, заявлял ранее Белый дом. Если у Зеленского получится отбиться от этих настоятельных советов, то он сможет разыграть из себя спасителя, не допустившего ужесточения мобилизации и заработать на этом какое-то количество очков.Сомнительно, что это сможет кардинально повлиять на шансы Зеленского удержаться у руля. Похоже, что на Западе постепенно списывают его, если уже не списали полностью. По данным испанского издания El Mundo, Зеленский не пойдет на выборы, а вместо этого уедет в Лондон, где ему готовят "золотое изгнание".*Внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, какую роль в завершении украинского конфликта может сыграть следующий президент США Дональд Трамп - в материале издания Украина.ру Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости.
https://ukraina.ru/20241129/1059307993.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058093727_22:0:562:405_1920x0_80_0_0_38664a03873e7c56befce27f823cd57c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато
Эксклюзив, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО

Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена

17:18 10.12.2024
 
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский продолжает попытки обхаживать будущую американскую администрацию в надежде выпросить у Дональда Трампа какую-нибудь подачку, которую можно будет преподнести украинцам в качестве победы
Встреча в Париже
Победа Трампа на ноябрьских президентских выборах в США стала для Зеленского и его окружения холодным душем. Республиканец не раз заявлял, что военной поддержке киевского режима он предпочитает переговоры и скорейшее сворачивание войны, поэтому киевскому режиму приходится перестраиваться на ходу.
Краеугольным камнем для украинских властей является вступление в НАТО, которому придается едва ли не сакральный характер. Вопрос этот важен и для России, так как недопущение вступления Украины в Альянс было одной из причин начала спецоперации, отказ от идеи вступления в этот военный блок остается обязательным требованием Москвы к Киеву.
В минувшие выходные в столице Франции прошла церемония открытия отреставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери. На мероприятие президент страны Эммануэль Макрон позвал лидеров ряда стран, в том числе Зеленского. "Хедлайнером" выступил Трамп, который также приехал в Париж, хотя официально не занимает пока никаких постов.
© NytimesФото: Трамп, Макрон и Зеленский во время встречи в Париже, Франция
Фото: Трамп, Макрон и Зеленский во время встречи в Париже, Франция
© Nytimes
Фото: Трамп, Макрон и Зеленский во время встречи в Париже, Франция
Как пишут западные СМИ, Зеленский настаивал на встрече с будущим президентом США, однако тот пересекаться с ним не особо хотел. Макрону пришлось долго уговаривать Трампа, чтобы он все-таки удостоил представителя Украины своим вниманием. В итоге встречу провели втроем, с участием французского лидера. Длилась она менее получаса и явно прошла не так, как грезил Зеленский.
Трамп подставляет Зеленского
После французского провала украинским пропагандистам дали команду подбодрить население и представить парижский вояж как безусловный успех. Для этой цели пришлось даже анализировать костюм Трампа, в темно-синих тонах которого и желтом галстуке разглядели "сигнал" для Украины.
Тем не менее, после рандеву в Нотр-Дам-де-Пари Трамп не стал сбавлять оборотов и продолжил посылать уже не мнимые, а настоящие сигналы в адрес своего украинского визави.
Для начала он ошарашил киевский режим озвучиванием цифры безвозвратных потерь ВСУ, по его словам, это 400 тысяч человек. И это в то время, как киевский режим пытается убедить мир, что украинская армия потеряла убитыми лишь 43 тысячи бойцов.
Зеленский был поставлен в крайне неудобное положение, все что он смог в ответ, так это снова озвучить заявленные Украиной цифры. Таким образом, если трактовать это заявление, Зеленский намекает, что будущий президент Соединенных Штатов врет и завышает украинские потери почти в 10 раз.
Затем Трамп снова подложил Украине свинью, заявив, что на встрече в столице Франции Зеленский выразил готовность закончить конфликт.
"Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня", - сказал Трамп газете The New York Post.
Зеленский снова был поставлен в положение оправдывающегося.
"Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который русские не разрушат через несколько лет, как они это уже делали. Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", - попытался он выйти из ситуации.
В общем, я не я и лошадь не моя.
Снова неудачи
Более того, сама формулировка ответа Зеленского на реплику Трампа была крайне неудачной.
"Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент <...>. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира <…>", - написал он у себя в телеграм-канале.
Среди прочих на это обратил внимание бывший соратник Зеленского, экс-советник его Офиса Алексей Арестович*.
"Не знаю, кто сочинял это заявление в такой форме, но трактовано в мире оно будет однозначно: президент Украины - единственный мировой политик, который против скорейшего окончания войны", - написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, надежда на то, что в словах Зеленского все обратят внимание на слово "гарантии", в данном случае не сработает, так как о гарантиях сейчас говорят все, в том числе РФ.
"А глубинный народ вообще прочитает это как: завтра могли прекратить стрелять, падать ракеты на голову, отключать электричество, и выпустить за границу, не бусифицировать, а Зеленский – отказался", - прокомментировал Арестович.
Перечислять украинские провалы последнего времени на американском направлении можно еще долго. Возьмем, к примеру, недавнюю поездку главы Офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон. В ходе нее он встретился с будущим спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом, а также будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
"Ермаку сообщили что вновь избранного президента Трампа не устраивает уровень демократии в Незалежной, есть претензии к свободе слова и, особенно, к легитимности военно-политического руководства страны. После чего настоятельно рекомендовали провести на Украине в 2025 году президентские и парламентские выборы", - писал в своей колонке для издания Украина.ру работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
29 ноября, 13:09
Михаил Павлив: Подготовка к переговорам с Трампом по Украине началась, поэтому стороны играют мускуламиВсе говорит о том, что новая администрация в Вашингтоне уже задекларировала трек мирного урегулирования на Украине как один из принципиальных для себя. И к этому все готовятся в том или ином виде. Это большая игра и мускулами, и в информационном пространстве.
Золотой изгнанник
Все это интересно само по себе, однако особо обращает на себя внимание упоминание выборов. По закону, парламентские выборы в условиях военного положения запрещены Конституцией, однако по президентским выборам такого ограничения в основном законе Украины нет. Поэтому с мая этого года Зеленский перестал быть легитимным главой государства.
Теперь же получается, что хочешь-не хочешь, а выборы проводить придется. Так велят американцы. А ослушаться их по-крупному Зеленский и компания не смогут, даже если захотят. Поэтому здесь и кроется причина нынешней активности украинских властей вокруг НАТО, США и Трампа.
Чтобы рассчитывать на переизбрание, Зеленскому нужно предъявить избирателю какую-то положительную повестку, с которой разумеется сейчас не густо. Мираж в виде перспективы вступления в НАТО рассматривается киевским режимом как главный манок для украинцев.
Поэтому руководству этой страны крайне важно добиться хоть какой-нибудь конкретики в этом вопросе. В этом рвении Зеленский готов, похоже, унижаться по полной. Так, он заявил, что Трамп сейчас пока ничего не решает, поэтому обсуждать вступление в Североатлантический альянс он будет с Джо Байденом.
"Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий Президент США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит", - написал он у себя в телеграм-канале.
На эти слова Зеленского отреагировал миллиардер Илон Маск, который играет важную роль в нынешней команде Трампа. Он поставил под этой новостью удивленный смайлик.
Фото: смеющийся Илон Маск
Фото: смеющийся Илон Маск
Фото: смеющийся Илон Маск
Действительно, апелляция Зеленского к Байдену выглядит весьма странно. В то время, как даже западные СМИ признают, что в реальности сегодня страной уже практически управляет не он, а Трамп. Так, Байдена не было на открытии Собора Парижской Богоматери, республиканец первым выразил позицию по Сирии и т.д.
"Байден - одна из самых хромых уток в истории демократов. Это огромная упущенная возможность", - приводит The Wall Streat Journal цитату одного из сотрудников действующей администрации.
Попытка Зеленского примазаться к Байдену выглядит еще более нелепой на фоне того, что, согласно опросам, 44% жителей Украины доверяют как раз-таки Трампу из-за его стремления завершить конфликт.
Не потому ли Зеленский сейчас вспомнил про Байдена, потому что сам он тоже стремительно превращается в такую же хромую утку?
Команда будущего президента Соединенных Штатов издевается над Зеленским уже в открытую. Так, Дональд Трамп младший репостнул в соцсетях мем, где Зеленский на встрече с Трампом сравнивается с героем Маколея Калкина из фильма "Один дома 2", который по сюжету ленты случайно встретил Трампа. Маск поставил под этой картинкой смеющиеся смайлики.
© Соцсеть Х Скриншот страницы Дональда Трампа-младшего в X
Скриншот страницы Дональда Трампа-младшего в X
© Соцсеть Х
Скриншот страницы Дональда Трампа-младшего в X
Единственный сомнительный шанс Зеленского заручиться симпатиями украинцев крутится вокруг темы мобилизации 18-летних. Об этом, в частности, заявлял ранее Белый дом. Если у Зеленского получится отбиться от этих настоятельных советов, то он сможет разыграть из себя спасителя, не допустившего ужесточения мобилизации и заработать на этом какое-то количество очков.
Сомнительно, что это сможет кардинально повлиять на шансы Зеленского удержаться у руля. Похоже, что на Западе постепенно списывают его, если уже не списали полностью. По данным испанского издания El Mundo, Зеленский не пойдет на выборы, а вместо этого уедет в Лондон, где ему готовят "золотое изгнание".
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
О том, какую роль в завершении украинского конфликта может сыграть следующий президент США Дональд Трамп - в материале издания Украина.ру Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости.
 
ЭксклюзивУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Суд над Нетаньяху: почему бомбят Сирию
18:10Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области
18:00Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабря
17:50Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ
17:28Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши
17:18Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена
16:56"Фольксваген" уже приехал. В Германии закрывают автомобилестроительные заводы
16:49В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией
16:46Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу
16:30Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армию
16:14Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
16:07Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами
15:29В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ
15:12Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине
15:03За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы
14:56Треть жителей Украины не знает о "плане победы" Зеленского
14:26Продолжения "Ольги" точно не будет: СК возбудил дело против Яны Трояновой*
14:11Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима
13:59Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии
13:55Оккупированный ВСУ Херсон стал мертвым городом - Сальдо
Лента новостейМолния