Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости

Инаугурация избранного президента США состоится через 42 дня, а он обещал урегулировать украинский конфликт до этой даты. Времени остаётся всё меньше, а перспектив завершения кризиса пока не видно, и вот – Дональд Трамп заметно активизировался

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/08/1059497922_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1c54369c9399c6f2cb2a66a1b366fe49.jpg

Последние пару дней через социальные сети и СМИ он объявил о готовности украинской стороны к сделке с Россией.Так, на своей странице в Truth Social Дональд Трамп написал 8 декабря: "Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие. Нужно немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней тратится напрасно, слишком много семей разрушается, и, если это продолжится, это может перерасти во что-то гораздо большее и гораздо худшее".Затем в тот же день вышло интервью The New York Post, в котором американский политик заявил: "Он (Владимир Зеленский – Ред.) хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Он хочет мира. Он думает, что пора".Здорово, наконец-то, можно только порадоваться. Однако не всё так однозначно и оптимистично на самом деле.О настрое на мирный лад Зеленского Трамп объявил после их встречи в Париже, которая состоялась благодаря стараниям президента Франции Эммануэля Макрона. Из этого можно сделать вывод, что политики обменялись мнениями о сложившейся ситуации и достигли каких-то договорённостей, как минимум наметили точки соприкосновения и дальнейшие шаги хотя бы в общих чертах, на основании этого будущий президент США и поделился с миром настроениями украинского лидера. Но не тут-то было. В ответ на призыв Трампа к немедленному прекращению огня Зеленский ответил отказом. Но если он хочет мира и готов к сделке, как заявил избранный американский лидер, то прекращение боевых действий должно быть одним из первых шагов, не так ли? В связи с этим возникает смутное сомнение в том, что Зеленский всерьёз и искреннее настроен на окончание войны.В интервью Трамп объявил: "Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этой нелепой войне".Однако источники различных СМИ признаются, что единого мнения насчёт Украины в переходной команде республиканцев нет. На рассмотрении три плана:В каких-то аспектах эти предложения различаются, но ключевые пункты одинаковы: вопрос о членстве Украины в НАТО отложить, а она сама должна пойти на территориальные уступки России.Впрочем, к мирным планам Трампа большие вопросы, что отмечает даже не российская сторона, а американское издание Foreign Policy. В частности как отреагируют непосредственные участники конфликта."Зеленский по-прежнему намерен обеспечить своей стране членство в НАТО, считая это неотъемлемым элементом сдерживания будущей российской агрессии. Команда Трампа — не говоря уже о ряде других членов Альянса — наверняка этому воспротивится. Таким образом, эта тема наверняка станет главным очагом напряжённости на будущих переговорах", - говорится в статье.И он уже возник. На встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве Зеленский заявил, что в вопросе приглашения Украины в НАТО от Трампа, ещё не вступившего в должность, ничего не зависит, поэтому разговаривать с ним на эту тему он не собирается. А вот от чьей его позиции, по его мнению, многое зависит, так это действующий президент США Джо Байден, которому Зеленский и намерен позвонить в ближайшее время.Только видение Зеленского относительно центров политического влияния кардинально расходится с тем, что есть на самом деле. Однопартийцы злы на Байдена за самоустранение от руководства страной, называя его "одной из самых хромых из всех хромых уток, которые были у демократов", рассказали источники The Wall Street Journal, хотя на протяжении ещё полутора месяцев именно он остаётся хозяином Белого дома, но фактически политику Соединённых Штатов уже определяет Трамп.На той же встрече с Мерцем Зеленский сказал, что они с Трампом обсуждали заморозку конфликта, убеждая, что Украина больше, чем кто-либо в мире хочет окончания войны, и, безусловно, дипломатическое урегулирование позволит сохранить больше жизней."Но я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите – Путин не хочет окончания этой войны. Раз. Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Украина сильная перед любой дипломатией – это сильная на поле боя, это сильная армия, пакет оружия и т.д.", – заявил он.А дальше пошли привычные просьбы предоставить ракеты ATACMS, Taurus, Storm Shadow, которые Киеву "очень-очень сильно нужны исключительно для военных целей"."Мы это подчёркиваем, а кроме этого – гарантии безопасности. И сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. Вот такие гарантии безопасности нам нужны", – продолжил Зеленский.Иными словами, ни о какой приостановке боевых действий он даже не думает, а, наоборот, призывает Запад выделить новые партии вооружений и как минимум официально пригласить Украину вступить в НАТО, а лучше – запустить процедуру предоставления членства, чему члены Альянса рьяно сопротивляются.Вспомнил Зеленский и звучавшую уже достаточно давно инициативу Макрона о введении западных войск на территорию Украины, добавив, что Киев "может подумать и поработать над позицией Эммануэля".Дальше он продолжил ставить вопрос ребром: "Но у нас должно быть до этого чёткое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО".Сколько бы политики и эксперты из разных стран ни списывали Зеленского со счетов, говоря, что от него ничего не зависит, он тем временем совершенно не стесняется разговаривать и с европейцами, и с американцами подобным тоном, хотя, казалось бы, это он от них зависит, а не наоборот. Так, в конце ноября украинский лидер потребовал от Трампа предложений по урегулированию – выглядело это как попытка взять только что победившего на выборах бывшего президента, обещавшего положить конец конфликту всего за сутки, на понт. Мол, раз давал такие громкие обещания, давай! Зеленский тогда предположил, что эти предложения увидят в январе. А Трамп, как мы помним, выражал уверенность добиться мира уже к 20-му числу.Пока складывается впечатление, что никакого плана у него и его команды нет. Собственно, поэтому Зеленский и может себе позволить достаточно дерзкие заявления. Например, совсем недавно на брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Киеве он заявил: "На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы... Наши планы неизменны, ведь мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 25-м году конфликт закончился". Тем самым вновь подтвердив свой настрой идти военным путём.Действительно, планы команды избранного президента США не учитывают интересы России, а жертвовать ими власти не собираются. Позицию Москвы американской аудитории на её же языке ещё раз разъяснил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала CNN 4 декабря: Россия готова к переговорам с учётом обстановки на земле. Он также сказал, что станет подтверждением того, что Киев и США желают мира, как там говорят об этом. "Первое, что должен сделать Вашингтон – это дать убедительный сигнал Киеву снять запрет на прямые контакты с Россией. Ведь они самостоятельно его ввели. Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены: не в ущерб нашей официальной позиции. Полноценное членство в НАТО – это не выход. Это одна из причин, почему Россия начала специальную военную операцию. "Территория в обмен на мир" – это не та ситуация", – заявил дипломат.Ничего подобного ни из Киева, ни из Вашингтона не слышно, и ясно почему: Зеленский идти на уступки не собирается, а хочет лишь выторговать время на довооружение ВСУ и сделать крайней Россию, мол, мы же готовы к диалогу, а они отказываются (хотя, как видно, всё с точностью наоборот).Трампу же нужно выполнить своё предвыборное обещание положить конец этому конфликту до 20 января, не сильно-то заботясь об условиях сделки: главное, чтобы она не навредила национальным интересам Соединённых Штатов, о чём с гордостью можно было бы доложить американским гражданам.Подтверждение тому – поведение будущего 47-го президента в Париже. Трёхсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского 7 декабря, по информации разных СМИ, длилась то ли 35 минут, то ли всего 20. Общаться с украинским коллегой наедине избранный президент США, как сообщило издание Axios, изначально не хотел, но французский лидер его убедил, однако на встрече, как стало известно The New York Post, Трамп вёл себя безразлично по отношению к Зеленскому.Неужели за такое короткое время можно достичь каких-либо серьёзных договорённостей по урегулированию столь сложного конфликта? За полчаса даже обменяться мнениями обстоятельно непросто, хотя позицию Банковой республиканцы знают – недавно в Мар-а-Лаго примчалась делегация во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком на переговоры с Келлогом и Ди Вэнсом, авторами мирных инициатив. Соратники Трампа не проявили никакого интереса к их предложению по членству Украины в НАТО, сообщила The Wall Street Journal.К тому же, республиканцы в Конгрессе блокируют выделение траншей для Киева. Председатель Палаты представителей – третье лицо государства – Майк Джонсон, один из самых преданных соратников Трампа, заявил, что не собирается поддерживать предложение, продвигаемое нынешней демократической администрацией Белого дома. Он подчеркнул, что у страны уже другой президент, вот пусть он и определяет внешнеполитический курс, а он, как известно, никаких денег Украине давать не собирается. В интервью телеканалу NBC News Трамп так и сказал: не рассчитывайте на финансовую помощь в прежних объёмах. Такая себе новость для Киева.На Украине скептически относятся к поведению президента и крепнет мнение, что судьбу Украины в итоге решат без неё. Так, бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* раскритиковал отказ Зеленского от прекращения огня, как призывал Трамп."Не знаю, кто сочинял это заявление в такой форме, но трактовано в мире оно будет однозначно: президент Украины – единственный мировой политик, который против скорейшего окончания войны. Воспринято это и будет однозначно: есть возможность немедленно прекратить огонь, а Зеленский выступил против. Путин – за (что он немедленно и подтвердил), а Зеленский против. Завтра могли прекратить стрелять, падать ракеты на голову, отключать электричество, и выпустить за границу, не бусифицировать, а Зеленский отказался", – написал он в соцсети.Большинство людей на Украине действительно хотят мира, подчеркнул депутат Верховной Рады Юрий Бойко в интервью британскому изданию Times и выразил готовность содействовать достижению перемирия."Трампу нужен мир. Он стремится к признанию на глобальном уровне. А технические детали — формат, участники от Украины, условия прекращения войны и границы — его волнуют мало. Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И, возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины", – уверен другой украинский парламентарий Артём Дмитрук.Бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд тоже считает, что представители Киева в переговорах по определению исхода конфликта участвовать не будут: всё пройдёт тихо и закулисно, небольшой группой советников 47-го президента США, как на переговорах с Талибаном**, а вот заключать сделку уже будет сам Трамп с Путиным.Пока что ни будущий хозяин Белого дома, ни члены его команды с российской стороной по ситуации на Украине не контактировали, сообщил днём 9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Впрочем, Трамп – опытный бизнесмен, к тому же наученный на ошибках своего первого срока правления, умело подстелил себе соломки на случай, если своё самое громкое обещание выполнить всё-таки не удастся. В интервью NBC News, комментируя своё участие в урегулировании украинского конфликта, он заявил: "Что ж, я пытаюсь. Я пытаюсь покончить с этим, если смогу"."Если смогу". Теперь Трампу в оправдание провала своей миротворческой миссии достаточно сказать "не смог" и всё – он же предупредил.* внесён в России в список террористов и экстремистов** движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также: Новые предложения Трампа

