https://ukraina.ru/20241210/1059511148.html

Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском

Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском - 10.12.2024 Украина.ру

Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском

Лобовой штурм в районе линии Сватово-Кременная невозможен. Российской армии нужно двигаться там, где у ВСУ ослаблена оборона. Этим бойцы ВС РФ занимаются на Покровском направлении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв

2024-12-10T05:30

2024-12-10T05:30

2024-12-10T05:30

новости

россия

харьков

вс рф

кременная

бои

покровск/красноармейск

наступление

оскол

северский донец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0d/1056850419_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_cfed11b3df3ac982ca61a24808f37145.jpg.webp

На линии Сватово-Кременная идут позиционные бои и артиллерийские дуэли. Воевать там непросто из-за болотистой местности с крупными и мелкими речушками. Более того, от Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность, рассказал эксперт.Судя по всему, российские войска будут обходить этот участок. Лобовой штурм тут невозможен. Надо двигаться там, где у ВСУ ослаблена оборона. Этим бойцы ВС РФ занимаются на Покровском (Красноармейском) направлении, отметил он."Мы там нащупали уязвимые места, разобрали оборону врага на семь участков и двигаемся по этим семи участкам. Штурмовики, подкрепление, снабжение – все хорошо", — указал полковник запаса.Во-первых, это результат тщательной разведки. Во-вторых, Украина перебросила оттуда свои механизированные бригады под Курск и под Харьков. Бойцы своевременно этим воспользовались и теперь развивают успех, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О том, какой будет стратегия России в 2025 году — в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241208/1059499220.html

россия

харьков

кременная

покровск/красноармейск

оскол

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, вс рф, кременная, бои, покровск/красноармейск, наступление, оскол, северский донец , оборона, всу, детали, сво, спецоперация