Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Лобовой штурм в районе линии Сватово-Кременная невозможен. Российской армии нужно двигаться там, где у ВСУ ослаблена оборона. Этим бойцы ВС РФ занимаются на Покровском направлении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
На линии Сватово-Кременная идут позиционные бои и артиллерийские дуэли. Воевать там непросто из-за болотистой местности с крупными и мелкими речушками. Более того, от Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность, рассказал эксперт.
"Учитывая, что Запад снова поставляет ВСУ системы дистанционного минирования (противопехотные мины и "Лепестки"), это тот процесс усилится. Кременские леса и без этого усыпаны минами. Двигаться там опасно. Технику мы там провезти пока не можем", — подчеркнул Киселев.
Судя по всему, российские войска будут обходить этот участок. Лобовой штурм тут невозможен. Надо двигаться там, где у ВСУ ослаблена оборона. Этим бойцы ВС РФ занимаются на Покровском (Красноармейском) направлении, отметил он.
"Мы там нащупали уязвимые места, разобрали оборону врага на семь участков и двигаемся по этим семи участкам. Штурмовики, подкрепление, снабжение – все хорошо", — указал полковник запаса.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
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