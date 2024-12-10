Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском - 10.12.2024 Украина.ру
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Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском
Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском - 10.12.2024 Украина.ру
Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском
Лобовой штурм в районе линии Сватово-Кременная невозможен. Российской армии нужно двигаться там, где у ВСУ ослаблена оборона. Этим бойцы ВС РФ занимаются на Покровском направлении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
2024-12-10T05:30
2024-12-10T05:30
новости
россия
харьков
вс рф
кременная
бои
покровск/красноармейск
наступление
оскол
северский донец
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На линии Сватово-Кременная идут позиционные бои и артиллерийские дуэли. Воевать там непросто из-за болотистой местности с крупными и мелкими речушками. Более того, от Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность, рассказал эксперт.Судя по всему, российские войска будут обходить этот участок. Лобовой штурм тут невозможен. Надо двигаться там, где у ВСУ ослаблена оборона. Этим бойцы ВС РФ занимаются на Покровском (Красноармейском) направлении, отметил он."Мы там нащупали уязвимые места, разобрали оборону врага на семь участков и двигаемся по этим семи участкам. Штурмовики, подкрепление, снабжение – все хорошо", — указал полковник запаса.Во-первых, это результат тщательной разведки. Во-вторых, Украина перебросила оттуда свои механизированные бригады под Курск и под Харьков. Бойцы своевременно этим воспользовались и теперь развивают успех, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О том, какой будет стратегия России в 2025 году — в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241208/1059499220.html
россия
харьков
кременная
покровск/красноармейск
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Новости
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новости, россия, харьков, вс рф, кременная, бои, покровск/красноармейск, наступление, оскол, северский донец , оборона, всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Харьков, ВС РФ, Кременная, бои, Покровск/Красноармейск, наступление, Оскол, Северский Донец , оборона, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском

05:30 10.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Лобовой штурм в районе линии Сватово-Кременная невозможен. Российской армии нужно двигаться там, где у ВСУ ослаблена оборона. Этим бойцы ВС РФ занимаются на Покровском направлении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
На линии Сватово-Кременная идут позиционные бои и артиллерийские дуэли. Воевать там непросто из-за болотистой местности с крупными и мелкими речушками. Более того, от Оскола до Северского Донца противник серьезно заминировал местность, рассказал эксперт.
"Учитывая, что Запад снова поставляет ВСУ системы дистанционного минирования (противопехотные мины и "Лепестки"), это тот процесс усилится. Кременские леса и без этого усыпаны минами. Двигаться там опасно. Технику мы там провезти пока не можем", — подчеркнул Киселев.
Судя по всему, российские войска будут обходить этот участок. Лобовой штурм тут невозможен. Надо двигаться там, где у ВСУ ослаблена оборона. Этим бойцы ВС РФ занимаются на Покровском (Красноармейском) направлении, отметил он.
"Мы там нащупали уязвимые места, разобрали оборону врага на семь участков и двигаемся по этим семи участкам. Штурмовики, подкрепление, снабжение – все хорошо", — указал полковник запаса.
Во-первых, это результат тщательной разведки. Во-вторых, Украина перебросила оттуда свои механизированные бригады под Курск и под Харьков. Бойцы своевременно этим воспользовались и теперь развивают успех, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
О том, какой будет стратегия России в 2025 году — в интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
Трамп Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
8 декабря, 23:51
Новые предложения ТрампаСудя по тому, как развивались события в Сирии, заранее были осведомлены и, частично, принимали участие в "Десятидневном наступлении" (войной или даже военной операцией это назвать сложно, мероприятие сравнимо разве что с возвращением Наполеона с острова Эльба в Париж) США и Турция.
 
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