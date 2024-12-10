Баширов: возможности Запада ограничены, поэтому там "иногда сходят с ума" и говорят про ядерное оружие - 10.12.2024 Украина.ру
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Баширов: возможности Запада ограничены, поэтому там "иногда сходят с ума" и говорят про ядерное оружие
Баширов: возможности Запада ограничены, поэтому там "иногда сходят с ума" и говорят про ядерное оружие - 10.12.2024 Украина.ру
Баширов: возможности Запада ограничены, поэтому там "иногда сходят с ума" и говорят про ядерное оружие
Заявления Лаврова о том, что дипломатические контакты России и США фактически прерваны, являются неприятными для американцев, потому что когда есть дипломатические связи, есть и маневр. Россия может бесконечно закручивать спираль эскалации, но у Запада возможности ограничены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
2024-12-10T04:00
2024-12-10T04:00
новости
россия
запад
сша
марат баширов
сергей лавров
такер карлсон
ядерное оружие
военная эскалация
сво
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Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез. Однако Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".По словам политолога, такие заявления Лаврова — это военные сообщения. Глава МИД сказал, что дипломатические контакты фактически прерваны, хотя еще остаются линии связи для обмена информацией о пусках ракет и обмена заключенными, добавил он.Россия отлично знает территорию Украины. И она хорошо знает европейский театр боевых действий. А для американцев это очень далеко. Они думают, что могут обойтись полумерами, отметил он.По его мнению, Россия может бесконечно "закручивать спираль эскалации", но у Запада возможности ограничены. Поэтому они "иногда сходят с ума" и говорят про использование ядерного оружия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.Подробнее об интервью главы МИД России Такеру Карлсону в материале Павла Котова "Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, сша, марат баширов, сергей лавров, такер карлсон, ядерное оружие, военная эскалация, сво, детали, спецоперация, война, мид
Новости, Россия, Запад, США, Марат Баширов, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Ядерное оружие, военная эскалация, СВО, детали, Спецоперация, война, МИД

Баширов: возможности Запада ограничены, поэтому там "иногда сходят с ума" и говорят про ядерное оружие

04:00 10.12.2024
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Public Domain
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Заявления Лаврова о том, что дипломатические контакты России и США фактически прерваны, являются неприятными для американцев, потому что когда есть дипломатические связи, есть и маневр. Россия может бесконечно закручивать спираль эскалации, но у Запада возможности ограничены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез. Однако Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".
По словам политолога, такие заявления Лаврова — это военные сообщения. Глава МИД сказал, что дипломатические контакты фактически прерваны, хотя еще остаются линии связи для обмена информацией о пусках ракет и обмена заключенными, добавил он.
"Это крайне неприятно для американцев, потому что когда есть дипломатические связи, есть и маневр. А когда только в газетах можно прочитать об успехах Вооруженных сил России, то возможности ограничены", — подчеркнул Баширов.
Россия отлично знает территорию Украины. И она хорошо знает европейский театр боевых действий. А для американцев это очень далеко. Они думают, что могут обойтись полумерами, отметил он.
По его мнению, Россия может бесконечно "закручивать спираль эскалации", но у Запада возможности ограничены. Поэтому они "иногда сходят с ума" и говорят про использование ядерного оружия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.
Подробнее об интервью главы МИД России Такеру Карлсону в материале Павла Котова "Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону" на сайте Украина.ру.
Сергей Сазонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Вчера, 16:40
Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияЗападСШАМарат БашировСергей ЛавровТакер КарлсонЯдерное оружиевоенная эскалацияСВОдеталиСпецоперациявойнаМИД
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Сазонов: вряд ли у Украины хватит наличных сил, чтобы атаковать и оттянуть силы ВС РФ в Курской области
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04:00Баширов: возможности Запада ограничены, поэтому там "иногда сходят с ума" и говорят про ядерное оружие
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