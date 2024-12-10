Баширов: возможности Запада ограничены, поэтому там "иногда сходят с ума" и говорят про ядерное оружие
© Фото : Public Domain
© Фото : Public Domain
Заявления Лаврова о том, что дипломатические контакты России и США фактически прерваны, являются неприятными для американцев, потому что когда есть дипломатические связи, есть и маневр. Россия может бесконечно закручивать спираль эскалации, но у Запада возможности ограничены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез. Однако Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".
По словам политолога, такие заявления Лаврова — это военные сообщения. Глава МИД сказал, что дипломатические контакты фактически прерваны, хотя еще остаются линии связи для обмена информацией о пусках ракет и обмена заключенными, добавил он.
"Это крайне неприятно для американцев, потому что когда есть дипломатические связи, есть и маневр. А когда только в газетах можно прочитать об успехах Вооруженных сил России, то возможности ограничены", — подчеркнул Баширов.
Россия отлично знает территорию Украины. И она хорошо знает европейский театр боевых действий. А для американцев это очень далеко. Они думают, что могут обойтись полумерами, отметил он.
По его мнению, Россия может бесконечно "закручивать спираль эскалации", но у Запада возможности ограничены. Поэтому они "иногда сходят с ума" и говорят про использование ядерного оружия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.
Подробнее об интервью главы МИД России Такеру Карлсону в материале Павла Котова "Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону" на сайте Украина.ру.
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