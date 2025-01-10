Николай Доронин: кто он - 10.01.2025 Украина.ру
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Николай Доронин: кто он
Николай Доронин: кто он - 10.01.2025 Украина.ру
Николай Доронин: кто он
Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, председатель правления Проектного офиса развития Арктики.
2025-01-10T23:58
2025-01-10T23:58
арктика
северный морской путь
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Николай Доронин — эксперт с многолетним опытом в сфере оценки общественного мнения, реализации национального проекта "Экология" и развития Арктической зоны Российской Федерации.С начала 90-х годов работал в различных пиар-агентствах России. Был заместителем генерального директора футбольного клуба "Динамо Москва" и заместителем главы медиахолдинга "Медиа Дом". Занимался разработкой стратегий и информационных кампаний для государственных, политических, частных и общественных организаций.С 2017 по 2021 год занимал должность председателя правления Экологического фонда Сибирского федерального университета.
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арктика, северный морской путь
Арктика, Северный морской путь

Николай Доронин: кто он

23:58 10.01.2025
 
© Фонд РосконгрессНиколай Доронин
Николай Доронин
© Фонд Росконгресс
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Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, председатель правления Проектного офиса развития Арктики.
Николай Доронин — эксперт с многолетним опытом в сфере оценки общественного мнения, реализации национального проекта "Экология" и развития Арктической зоны Российской Федерации.
С начала 90-х годов работал в различных пиар-агентствах России. Был заместителем генерального директора футбольного клуба "Динамо Москва" и заместителем главы медиахолдинга "Медиа Дом". Занимался разработкой стратегий и информационных кампаний для государственных, политических, частных и общественных организаций.
С 2017 по 2021 год занимал должность председателя правления Экологического фонда Сибирского федерального университета.
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Николай Доронин: В будущем есть риск столкновения России и США не только на Украине, но и в Арктике
 
АрктикаСеверный морской путь
 
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