Николай Доронин: кто он
© Фонд РосконгрессНиколай Доронин
© Фонд Росконгресс
Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, председатель правления Проектного офиса развития Арктики.
Николай Доронин — эксперт с многолетним опытом в сфере оценки общественного мнения, реализации национального проекта "Экология" и развития Арктической зоны Российской Федерации.
С начала 90-х годов работал в различных пиар-агентствах России. Был заместителем генерального директора футбольного клуба "Динамо Москва" и заместителем главы медиахолдинга "Медиа Дом". Занимался разработкой стратегий и информационных кампаний для государственных, политических, частных и общественных организаций.
С 2017 по 2021 год занимал должность председателя правления Экологического фонда Сибирского федерального университета.