Что будет с нашими военными базами: о Сирии после Асада и рисках для России — Федосова - 09.12.2024 Украина.ру
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Что будет с нашими военными базами: о Сирии после Асада и рисках для России — Федосова
Что будет с нашими военными базами: о Сирии после Асада и рисках для России — Федосова - 09.12.2024 Украина.ру
Что будет с нашими военными базами: о Сирии после Асада и рисках для России — Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру... Украина.ру, 09.12.2024
2024-12-09T17:46
2024-12-09T17:46
видео
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дональд трамп
башар асад
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала встречу Макрона, Трампа и Зеленского в Париже, а также проанализировала ситуацию в Сирии и возможные последствия всего этого для России. 00:23 - Парижская встреча и переговоры по Украине; 03:41 - Какую политику по Украине ведёт Трамп? 06:51 - О реакции Запада на интервью Лаврова Карлсону; 12:26 - О входе миротворцев на Украину; 16:28 - О ситуации в Сирии. #Федосова #НотрДам #СоборПарижскойБогоматери #Трамп #Париж #Франция #Лавров #Байден #Путин #Зеленский #Россия #РФ #Украина #СВО #спецоперация #переговоры #ЯдернаяВойна #армия #Сирия #Асад #Дамаск #Москва #Киев #Орешник #ракеты #КапустинЯр #Башар #БлижнийВосток #Белоруссия #НАТО #вооружение #США #Запад #СМИ #журналист #дипломатия #конституция #регионы #американцы #территории #оппозиция #свержение #госпереворот #ОБСЕ #миротворцы #военныеБазы #гарантии #Польша #эскалация #Британия #Беларусь #Лавров #Карлсон #переворот ТГ-канал Виктории Федосовой: https://t.me/viclecticas Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643/ Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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видео, сирия, россия, украина, дональд трамп, башар асад, эммануэль макрон, нато
Видео, Сирия, Россия, Украина, Дональд Трамп, Башар Асад, Эммануэль Макрон, НАТО

Что будет с нашими военными базами: о Сирии после Асада и рисках для России — Федосова

17:46 09.12.2024
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала встречу Макрона, Трампа и Зеленского в Париже, а также проанализировала ситуацию в Сирии и возможные последствия всего этого для России.
00:23 - Парижская встреча и переговоры по Украине;
03:41 - Какую политику по Украине ведёт Трамп?
06:51 - О реакции Запада на интервью Лаврова Карлсону;
12:26 - О входе миротворцев на Украину;
16:28 - О ситуации в Сирии.
#Федосова #НотрДам #СоборПарижскойБогоматери #Трамп #Париж #Франция #Лавров #Байден #Путин #Зеленский #Россия #РФ #Украина #СВО #спецоперация #переговоры #ЯдернаяВойна #армия #Сирия #Асад #Дамаск #Москва #Киев #Орешник #ракеты #КапустинЯр #Башар #БлижнийВосток #Белоруссия #НАТО #вооружение #США #Запад #СМИ #журналист #дипломатия #конституция #регионы #американцы #территории #оппозиция #свержение #госпереворот #ОБСЕ #миротворцы #военныеБазы #гарантии #Польша #эскалация #Британия #Беларусь #Лавров #Карлсон #переворот
ТГ-канал Виктории Федосовой: https://t.me/viclecticas
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukraina_ru
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- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
16:31
Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по УкраинеРежим Башара Асада пал. Правившая более 60 лет в Сирии партия "Баас" лишилась власти менее, чем за две недели. Именно столько занял победный марш террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ) до столицы страны Дамаска. За всем этим с плохо скрываемым ликованием следит Турция, которая стала главным бенефициаром и нынешних сирийских событий
 
ВидеоСирияРоссияУкраинаДональд ТрампБашар АсадЭммануэль МакронНАТО
 
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17:46Что будет с нашими военными базами: о Сирии после Асада и рисках для России — Федосова
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