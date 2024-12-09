Что будет с нашими военными базами: о Сирии после Асада и рисках для России — Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала встречу Макрона, Трампа и Зеленского в Париже, а также проанализировала ситуацию в Сирии и возможные последствия всего этого для России.
00:23 - Парижская встреча и переговоры по Украине;
03:41 - Какую политику по Украине ведёт Трамп?
06:51 - О реакции Запада на интервью Лаврова Карлсону;
12:26 - О входе миротворцев на Украину;
16:28 - О ситуации в Сирии.
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16:31Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по УкраинеРежим Башара Асада пал. Правившая более 60 лет в Сирии партия "Баас" лишилась власти менее, чем за две недели. Именно столько занял победный марш террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ) до столицы страны Дамаска. За всем этим с плохо скрываемым ликованием следит Турция, которая стала главным бенефициаром и нынешних сирийских событий