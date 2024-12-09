https://ukraina.ru/20241209/1059522397.html

Что будет с нашими военными базами: о Сирии после Асада и рисках для России — Федосова

Что будет с нашими военными базами: о Сирии после Асада и рисках для России — Федосова - 09.12.2024 Украина.ру

Что будет с нашими военными базами: о Сирии после Асада и рисках для России — Федосова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру... Украина.ру, 09.12.2024

2024-12-09T17:46

2024-12-09T17:46

2024-12-09T17:46

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дональд трамп

башар асад

эммануэль макрон

нато

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала встречу Макрона, Трампа и Зеленского в Париже, а также проанализировала ситуацию в Сирии и возможные последствия всего этого для России. 00:23 - Парижская встреча и переговоры по Украине; 03:41 - Какую политику по Украине ведёт Трамп? 06:51 - О реакции Запада на интервью Лаврова Карлсону; 12:26 - О входе миротворцев на Украину; 16:28 - О ситуации в Сирии. #Федосова #НотрДам #СоборПарижскойБогоматери #Трамп #Париж #Франция #Лавров #Байден #Путин #Зеленский #Россия #РФ #Украина #СВО #спецоперация #переговоры #ЯдернаяВойна #армия #Сирия #Асад #Дамаск #Москва #Киев #Орешник #ракеты #КапустинЯр #Башар #БлижнийВосток #Белоруссия #НАТО #вооружение #США #Запад #СМИ #журналист #дипломатия #конституция #регионы #американцы #территории #оппозиция #свержение #госпереворот #ОБСЕ #миротворцы #военныеБазы #гарантии #Польша #эскалация #Британия #Беларусь #Лавров #Карлсон #переворот ТГ-канал Виктории Федосовой: https://t.me/viclecticas Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643/ Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сирия, россия, украина, дональд трамп, башар асад, эммануэль макрон, нато