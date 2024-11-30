https://ukraina.ru/20241130/1059323082.html

Что происходит в Сирии? Мнение экспертов

Что происходит в Сирии? Мнение экспертов - 30.11.2024 Украина.ру

Что происходит в Сирии? Мнение экспертов

На фоне перемирия Израиля и Ливана обострилась ситуация в Сирии. Боевики подступают к городу Алеппо. Именно в защите этого города героически себя проявили российские силы, помогая правительству Башара Асада.

2024-11-30T09:57

2024-11-30T09:57

2024-11-30T09:57

сирия

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алеппо

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По данным CNN, в операции, названной оппозицией "Сдерживание агрессии", приняли участие "умеренная" Свободная сирийская армия (ССА), поддерживаемая США и Турцией, а также террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Видимо, сейчас у некоторых стран, в том числе, Турции, сложилось впечатление о неготовности российских войск вмешаться в конфликт из-за острой фазы на Украине. Для Эрдогана, который имеет интерес не ссориться с Москвой, - это недальновидная позиция. И, кстати, некоторые данные указывают на то, что в сирийском конфликте используется украинский опыт, знания и, возможно, бойцы. Что же происходит в Сирии и какие сценарии развития можно ожидать – анализировали эксперты.Политолог Юрий БаранчикТем временем в Сирии открылся ещё один фронт – и это важно.Пока все следили за Украиной и "Орешником", в Сирийском федеральном округе всё непросто. В двух словах – исламисты, про которых все и забыли, начали боевые действия в сторону Алеппо. Что такое впечатление стало сюрпризом для сирийской армии и российского контингента. Достоверно потерян десяток населенных пунктов (их названия скажут обывателю ещё меньше, чем названия на Донбассе). Турецкие медиа утверждают, что бармалеи пробились к международной трассе M5, фактически нарушив логистику между Алеппо и Дамаском. Общими мазками, ситуация такова. Наступление активно поддерживается протурецкой "Сирийской национальной армией" (СНА), а Турция вроде бы готовится атаковать другую группировку, курдских "Сирийских демократических сил" (СДС). В качестве повода называют участившиеся вылазки и обстрелы со стороны курдских ополченцев. К большому сожалению, стойкость сирийских войск оказалась традиционно неровной. С ряда позиций они просто сбежали. Ситуация тем хуже, так как по сообщениям с мест, наши специалисты либо атаки не ждали (т.е., с разведкой беда), либо все командиры, способные правильно обработать информацию и подготовиться к штурму, находятся в районе Украины. Соответственно, возникла ситуация, когда наш контингент незначителен и не с теми качествами, у бывшего "Вагнера" и Африканского корпуса хватает дел в самой Африке, а наши союзники (армия Сирии, КСИР) в регионе либо неэффективны, либо тоже заняты. С тех же мест сообщают, что у бармалеев внезапно есть специалисты по FPV-дронам, по ИПСО и всему, с чем хорошо знакомы ВС РФ на Украине, но не в Сирии. Поскольку украинский ГУР уже проявлял себя в Африке, где украинцы с готовностью обучали и поставляли оружие местным бармалеям для атак на Африканский корпус, а наша СВР и прочие неоднократно сообщали об активных контактах Киева и джихадистов, то очевидно, кто конкретно выступает идеологом и координатором открытого Сирийского фронта. Платит, как обычно, США. Загадкой остается, почему мы с предельной пассивностью даем врагу раздергивать на разные геополитические направления нас – а вот мы сами играем в кота Леопольда. Хотя, ежели взяться, проблем США можно доставить не меньше. Всё это намекает, что в ближайшие десятилетия нам придется увеличивать армию и сохранять темпы производства оружия. Точек, где нам придется проецировать силу, будет минимум две – украинское направление и Ближний Восток. Есть вариант, что мы сможем договориться с Ираном о распределении усилий в Сирии, но и влияние будет делиться, соответственно, на двоих. Хотя как мы видим по стараниям одной из влиятельных политических сил Тегерана договориться с Трампом, Иран ещё тот надёжный союзник.Украинский военный и политик Виктор АндрусивСирийские повстанцы, которые штурмую Алеппо носят жёлтые ленточки. Мы создали новую культуру борьбы против россиян по всему миру.Журналист Дмитрий ВасилецДля того, чтоб понимать ситуацию в Сирии, необходимо обратить внимание на географию той самой сирийской провинции Идлиб, в которую загнали несколько лет назад почти всех боевиков и установили "мирное соглашение". Не сложно догадаться, что у провинции Идлиб с одной стороны войска Башара Асада, а с другой - Турция. В связи с этим, путем несложных элементарных вычислений, можно понять, что атаку боевиков на Алеппо организовала Турция, ибо без ВСЕСТОРОННЕЙ поддержки в оружии, боеприпасах, экипировке, технике, деньгах и прочего, никакого наступления не могло быть априори. Удар по Сирии сейчас, фактически означает удар по стратегическому партнеру в лице России, а во время СВО это означает удар в интересах стран НАТО. ВПК РФ сейчас очевидно сложно удовлетворить потребности в оружии и боеприпасах сирийской армии, чем и воспользовались западные страны, договорившись с Турцией о таком прокси-ударе. Вопрос только, почему Эрдоган ударил Россию в Сирии сразу же после утверждения нового грузинского правительства и курса Грузии на суверенитет? Сейчас посольство США и Британии активно финансирует свой ЛГБТ*-майдан в Тбилиси, а подобная антироссийская связка Турции, США и Британии дает понять откуда для Грузии исходит максимальная угроза.Военный аналитик Михаил ЗвинчукО возможной операции Турции в северной Сирии.Параллельно с продолжающимся наступлением боевиков также наблюдаются перемещения турецких войск в приграничных провинциях. В Анкаре вполне могут воспользоваться моментом и начать операцию против курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) на севере Сирии. Первым вероятным направлением удара выглядит Телль Рифъят и окрестности к северу от города Алеппо. С 2018 года боевики при поддержке турецкой артиллерии неоднократно пытались наступать на участке, однако курды вместе с САА раз за разом отражали все атаки. Вторым выглядит перешеек между районам, захваченных турками в ходе операций "Щит Евфрата" и "Источник мира". В случае успеха боевики смогут соединить территории, что укладывается в планы Турции по созданию "буферной зоны" в северной Сирии.Наконец, еще одной целью может выступать Манбидж, захватить которой Эрдоган угрожал еще в далеком 2016 году и периодически требовал СДС покинуть город, делая "последние китайские предупреждения" и обещая предпринять меры в случае отказа. Ранее Турция не шла на это из-за позиции США по "курдскому вопросу" и сопротивления правительства в Дамаске и его союзников. Однако сейчас для такого рода операций обстановка как никогда благоприятная: у сирийцев рушится фронт в другом месте, а в Вашингтоне заняты другими вещами. С другой стороны, в случае открытия турками еще одного фронта появляется хоть какой-то шанс объединения правительственных войск с курдами. Если же сирийцы вдруг смогут отбиться, то случившиеся позволит им забыть о всех прошлых договоренностях и приступить к решению вопроса с Идлибом. В последнее, впрочем, в текущей ситуации верится с огромным трудом, особенно на фоне всех проблем сирийской армии, лишь усугубившихся с 2020 года.Украинский экономист Алексей КущНа карте очень хорошо видна уязвимость Алеппо со стороны Идлиба. Фактически протурецкий сектор нависает над трассой Дамаск- Алеппо, при чем на достаточно длинном фланге. Алеппо - центр экономической активности Сирии. По разным оценкам там сейчас может быть несколько миллионов человек, даже больше, чем в столице страны Дамаске. Российские паблики сравнивают бросок протурецких сил с атакой ЗСУ в Курской области и даже видят "руку" ГУР. Скорее всего, здесь просто попытка как-то обосновать провал штаба российской группировки в Сирии. С учетом ее сильного ослабления (все самое ценное перебросили на войну в Украину), атака протурецких сил и сирийской оппозиции была делом времени. Но тут вот, что интересно. Не являются ли события в Сирии грандиозным прологом между основными геополитическими игроками. Тут сходятся интересы Турции, Израиля, США, Ирана, РФ, королевств Залива. В рамках будущей сделки Россия должна что-либо "уступить" США. На "сдачу" Китая Путин не пойдет никогда. А Сирия и Иран? Скоро увидим.Политический аналитик Алексей ПилькоХотите увидеть к чему приводит "заморозка"? Посмотрите на нынешнее развитие ситуации в Сирии. С весны 2020 года конфликт фактически застыл и казалось, что такой вариант устраивает все вовлечённые в него стороны. Однако же "заморозка" - это геополитическая консерва под вскрытие в любой момент, как только одна из заинтересованных сторон посчитает такой шаг необходимым. Мы уже видели это в Нагорном Карабахе, когда война была "заморожена" в 1994 году и внезапно возобновилась в 2020-м. Тогда Азербайджан, заручившись поддержкой Турции и Израиля, посчитал момент удачным и добился своих целей. И вот теперь подобное происходит в Сирии, где всё мороженое держалось на трёхсторонних договорённостях России, Ирана и Турции. Анкара решила, что момент крайне благоприятный: Россия проводит военную операцию на Украине и не может по-максимуму вложиться в помощь правительству Башара Асада. Иран испытывает сложности в связи с тем, что его главная ударная сила в регионе, ливанская "Хезболла", потерпела существенный урон в борьбе с Израилем (если кто-то считает, что "Хезболла" в ней победила - он сильно ошибается). Для Турции сложилась благоприятная ситуация для оказания давления на Дамаск по курдскому вопросу и сохранению турецкого военного присутствия в Идлибе на постоянной основе. И Анкара приняла решение вытащить конфликт из морозильника, чтобы добиться выгодного ей соглашения с сирийским политическим руководством. Почему Турция, стоящая за идлибскими вооружёнными формированиями, смогла пойти на такой шаг? Потому что любая "заморозка" предусматривает возможность ситуативной "разморозки". И теперь давайте спроецируем данную ситуацию на Украину. Что может случиться, если Москва всё же согласится на перемирие по линии фронта? То же самое, что происходит сейчас в Алеппо: она получит в самый неподходящий момент удар с западного направления.О других проблемах России, в том числе и в Сирии - в интервью Каринэ Геворгян: "У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении"*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена в РФ

сирия

турция

алеппо

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