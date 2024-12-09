https://ukraina.ru/20241209/1059510067.html

Подлинная элита страны: Путин о тех, кто принесет России победу

Подлинная элита страны: Путин о тех, кто принесет России победу - 09.12.2024 Украина.ру

Подлинная элита страны: Путин о тех, кто принесет России победу

На торжественном мероприятии в Кремле 9 декабря президент России Владимир Путин пообещал опираться на участников спецоперации, назвав их настоящей элитой и гордостью страны

2024-12-09T14:29

2024-12-09T14:29

2024-12-09T14:32

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Президент РФ отметил, что именно решимость бойцов СВО не оставляет сомнений в победе России.Он также вручил Героям России медали "Золотая Звезда" на торжественной церемонии в Кремле, куда были приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.Торжественное мероприятие приурочена ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.Другие новости: Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии

https://ukraina.ru/20241209/1059503085.html

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новости, россия, кремль, владимир путин, сво