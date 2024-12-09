Подлинная элита страны: Путин о тех, кто принесет России победу
14:29 09.12.2024 (обновлено: 14:32 09.12.2024)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
На торжественном мероприятии в Кремле 9 декабря президент России Владимир Путин пообещал опираться на участников спецоперации, назвав их настоящей элитой и гордостью страны
Президент РФ отметил, что именно решимость бойцов СВО не оставляет сомнений в победе России.
"Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они — настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны", — заявил Путин.
Он также вручил Героям России медали "Золотая Звезда" на торжественной церемонии в Кремле, куда были приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
Торжественное мероприятие приурочена ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
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