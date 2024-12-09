Алехин: в Торецке бойцы захватили плацдарм на двух терриконах, в Часовом Яре продолжаются тяжелые бои - 09.12.2024 Украина.ру
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Алехин: в Торецке бойцы захватили плацдарм на двух терриконах, в Часовом Яре продолжаются тяжелые бои
Алехин: в Торецке бойцы захватили плацдарм на двух терриконах, в Часовом Яре продолжаются тяжелые бои - 09.12.2024 Украина.ру
Алехин: в Торецке бойцы захватили плацдарм на двух терриконах, в Часовом Яре продолжаются тяжелые бои
В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". В Часовом Яре ВСУ продолжают минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наступление российской армии. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-09T04:00
2024-12-09T04:00
новости
дзержинск (торецк)
краснолиманское направление
геннадий алехин
штурм
штурмовик
оборона
всу
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На Краснолиманском направлении продолжаются бои в районе Тернов и Торского, сообщил эксперт. Российская армия методично уничтожает бронетехнику ВСУ, но сопротивление противника остается стойким. Ситуацию усугубляет местность, способствующая затяжным боям, добавил он.В Часовом Яре пока сохраняется сложная и напряженная обстановка. Из-за плохой погоды бойцы вынуждены ограничивать использование БПЛА, которые играют весомую роль при прорывных действиях штурмовых групп, отметил Алехин.ВСУ продолжают минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наступление российской армии. Также продолжаются тяжелые бои на северном и южном флангах Часового Яра, подчеркнул эксперт.По его словам, ситуация остается нестабильной и тяжелой из-за контратак противника. Если российским войска смогут удержать достигнутые рубежи, это может привести к разрушению линии обороны ВСУ на данном участке, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.О том, почему в США заговорили о пересмотре ядерной доктрины и к каким последствиям это может привести — в интервью Ивана Пятибратова: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241206/1059453428.html
дзержинск (торецк)
краснолиманское направление
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новости, дзержинск (торецк), краснолиманское направление, геннадий алехин, штурм, штурмовик, оборона, всу, вс рф, часов яр, сво, наступление, спецоперация, детали
Новости, Дзержинск (Торецк), Краснолиманское направление, Геннадий Алехин, штурм, штурмовик, оборона, ВСУ, ВС РФ, Часов Яр, СВО, наступление, Спецоперация, детали

Алехин: в Торецке бойцы захватили плацдарм на двух терриконах, в Часовом Яре продолжаются тяжелые бои

04:00 09.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". В Часовом Яре ВСУ продолжают минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наступление российской армии. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Краснолиманском направлении продолжаются бои в районе Тернов и Торского, сообщил эксперт. Российская армия методично уничтожает бронетехнику ВСУ, но сопротивление противника остается стойким. Ситуацию усугубляет местность, способствующая затяжным боям, добавил он.
В Часовом Яре пока сохраняется сложная и напряженная обстановка. Из-за плохой погоды бойцы вынуждены ограничивать использование БПЛА, которые играют весомую роль при прорывных действиях штурмовых групп, отметил Алехин.
ВСУ продолжают минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наступление российской армии. Также продолжаются тяжелые бои на северном и южном флангах Часового Яра, подчеркнул эксперт.
"В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". По последней информации с мест, наши десантники и штурмовики захватили небольшой плацдарм на двух терриконах шахты и ведут зачистку территории", — констатировал Алехин.
По его словам, ситуация остается нестабильной и тяжелой из-за контратак противника. Если российским войска смогут удержать достигнутые рубежи, это может привести к разрушению линии обороны ВСУ на данном участке, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.
О том, почему в США заговорили о пересмотре ядерной доктрины и к каким последствиям это может привести — в интервью Ивана Пятибратова: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.
Пётр Скоробогатый интервью
6 декабря, 07:00
Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или ДнепропетровскРоссийская армия без остановки наступает уже больше года, показывая Западу возможность брать под контроль новые территории. Это важно для переговоров, потому что Путин в любой момент может сказать: "С Украиной многое понятно. Давайте поговорим о вещах, до которых мы еще не дошли", считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
НовостиДзержинск (Торецк)Краснолиманское направлениеГеннадий АлехинштурмштурмовикоборонаВСУВС РФЧасов ЯрСВОнаступлениеСпецоперациядетали
 
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04:00Алехин: в Торецке бойцы захватили плацдарм на двух терриконах, в Часовом Яре продолжаются тяжелые бои
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