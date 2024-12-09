https://ukraina.ru/20241209/1059464299.html

Алехин: в Торецке бойцы захватили плацдарм на двух терриконах, в Часовом Яре продолжаются тяжелые бои

Алехин: в Торецке бойцы захватили плацдарм на двух терриконах, в Часовом Яре продолжаются тяжелые бои - 09.12.2024 Украина.ру

Алехин: в Торецке бойцы захватили плацдарм на двух терриконах, в Часовом Яре продолжаются тяжелые бои

В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". В Часовом Яре ВСУ продолжают минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наступление российской армии. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-09T04:00

2024-12-09T04:00

2024-12-09T04:00

новости

дзержинск (торецк)

краснолиманское направление

геннадий алехин

штурм

штурмовик

оборона

всу

вс рф

часов яр

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На Краснолиманском направлении продолжаются бои в районе Тернов и Торского, сообщил эксперт. Российская армия методично уничтожает бронетехнику ВСУ, но сопротивление противника остается стойким. Ситуацию усугубляет местность, способствующая затяжным боям, добавил он.В Часовом Яре пока сохраняется сложная и напряженная обстановка. Из-за плохой погоды бойцы вынуждены ограничивать использование БПЛА, которые играют весомую роль при прорывных действиях штурмовых групп, отметил Алехин.ВСУ продолжают минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наступление российской армии. Также продолжаются тяжелые бои на северном и южном флангах Часового Яра, подчеркнул эксперт.По его словам, ситуация остается нестабильной и тяжелой из-за контратак противника. Если российским войска смогут удержать достигнутые рубежи, это может привести к разрушению линии обороны ВСУ на данном участке, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.О том, почему в США заговорили о пересмотре ядерной доктрины и к каким последствиям это может привести — в интервью Ивана Пятибратова: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241206/1059453428.html

дзержинск (торецк)

краснолиманское направление

часов яр

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новости, дзержинск (торецк), краснолиманское направление, геннадий алехин, штурм, штурмовик, оборона, всу, вс рф, часов яр, сво, наступление, спецоперация, детали