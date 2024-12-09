Алехин: в Торецке бойцы захватили плацдарм на двух терриконах, в Часовом Яре продолжаются тяжелые бои
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". В Часовом Яре ВСУ продолжают минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наступление российской армии. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Краснолиманском направлении продолжаются бои в районе Тернов и Торского, сообщил эксперт. Российская армия методично уничтожает бронетехнику ВСУ, но сопротивление противника остается стойким. Ситуацию усугубляет местность, способствующая затяжным боям, добавил он.
В Часовом Яре пока сохраняется сложная и напряженная обстановка. Из-за плохой погоды бойцы вынуждены ограничивать использование БПЛА, которые играют весомую роль при прорывных действиях штурмовых групп, отметил Алехин.
ВСУ продолжают минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наступление российской армии. Также продолжаются тяжелые бои на северном и южном флангах Часового Яра, подчеркнул эксперт.
"В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". По последней информации с мест, наши десантники и штурмовики захватили небольшой плацдарм на двух терриконах шахты и ведут зачистку территории", — констатировал Алехин.
По его словам, ситуация остается нестабильной и тяжелой из-за контратак противника. Если российским войска смогут удержать достигнутые рубежи, это может привести к разрушению линии обороны ВСУ на данном участке, резюмировал собеседник издания.
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